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Киевский форум по безопасности: Как Украине и США совместно противодействовать провокациям Москвы? ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня состоится новая онлайн дискуссия Киевского форума, организованная совместно с партнерами из Атлантического Совета. Разговор политиков, дипломатов и экспертов будет посвящен важнейшим проблемам украинско-американских отношений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевского форума по безопасности.

24 мая, откликнувшись на инициативу Киевского форума по безопасности, десятки известных украинских деятелей подписали обращение, адресованное к политикумам и обществам обоих государств, относительно важности защиты украинско-американского стратегического партнерства от вражеских провокаций и расколов.

Ответом на это стало заявление бывших послов США в Украине с призывом противодействовать попыткам навредить нашему партнерству.

В частности, планируется обсуждение таких вопросов:

- Кто хочет подорвать партнерство Украины и Соединенных Штатов?
- Зачем в Украине разжигают антизападные настроения?
- Как противодействовать провокациям Москвы?

Также смотрите: Киевский форум по безопасности: "Украина - ЕС: как не допустить имитации преобразований и достичь большего?". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Участие в дискуссии примут:

- Джон Хербст, посол США в Украине в 2003-06 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета;
- Селест Волландер, советник президента Соединенных Штатов по вопросам Евразии в 2013-17 годах, заместитель министра обороны Соединенных Штатов по вопросам Украины, России и Евразии в 2009-2012 годах;
- Стивен Пайфер, посол Соединенных Штатов в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;
- Уильям Тейлор, посол Соединенных Штатов в Украине в 2006-09 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-20 годах, вице-президент Американского Института мира;
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
- Виталий Портников, журналист и публицист;
- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
- Данил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины (2014), член правления фонда "Открой Украину" (модератор дискуссии).

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Автор: 

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побільше корисних санкцій!
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05.06.2020 10:53 Ответить
Зебилам надо завести уголовное дело на кандидата в президенти США. Очень помогает)
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05.06.2020 10:57 Ответить
Кролик раз в неделю будет собирать бесполезных людей, ещё много заборов можно построить.
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05.06.2020 14:06 Ответить
 
 