Аваков о событиях в Кагарлыке: Это дерзкое преступление и я требую жесткого наказания для этих подонков

Народный депутат от "Батькивщины" Ольга Белькова попросила министра внутренних дел Арсена Авакова не называть изнасилования в Кагарлыке инцидентом

Об этом она сказала во время отчета Авакова в Верховной Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В своем докладе вы назвали случившееся инцидентом. От имени женщин Украины я бы хотела вас попросить, чтобы вы честно в рамках уголовного кодекса называли это преступлением, тяжким преступлением", - сказала Белькова.

В ответ Аваков отметил: "Это дерзкое преступление и я требую жесткого наказания для этих подонков. Это моя позиция и я за этим буду следить".

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

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