Аваков о событиях в Кагарлыке: Это дерзкое преступление и я требую жесткого наказания для этих подонков
Народный депутат от "Батькивщины" Ольга Белькова попросила министра внутренних дел Арсена Авакова не называть изнасилования в Кагарлыке инцидентом
Об этом она сказала во время отчета Авакова в Верховной Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"В своем докладе вы назвали случившееся инцидентом. От имени женщин Украины я бы хотела вас попросить, чтобы вы честно в рамках уголовного кодекса называли это преступлением, тяжким преступлением", - сказала Белькова.
В ответ Аваков отметил: "Это дерзкое преступление и я требую жесткого наказания для этих подонков. Это моя позиция и я за этим буду следить".
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.
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- Аваков, что вы можете сказать по поводу беспредела в полиции?
- Бла-бла-бла! Обещаю и впредь!
- Хорошо, переходим к следующему пункту повестки дня! Премьер, что вы можете сказать по поводу падения экономики?
- Бла-бла-бла!
- Неубедительно! Хотим больше цифр!
- Хорошо, вот вам еще: бла-бла.
- Всем спасибо, сессия закрыта, мы хорошо поработали!
...
31 травня 2019 п'яні поліцейські прострелили голову 5-річному Кирилу Тлявову, який за декілька днів помер у лікарні. Перші два дні розслідування проводила поліція - збирали докази, допитували свідків, а тільки тоді справу передали в ДБР.
Чи могли колеги тих, хто стріляв, знищити чи передати не всі докази?
Питання залишається відкритим. За рік винні досі не покарані, а двоє з трьох підозрюваних навіть вийшли з СІЗО під заставу.
У жовтні минулого року широкого резонансу набула жахлива ситуація, яка склалася в одеському притулку "Світанок", де знущалися з дітей. Діти розповіли, що їх регулярно били та принижували вихователі притулку, співробітники приватної охоронної фірми та поліцейські. Журналісти https://www.facebook.com/slidstvo.info/?__cft__[0]=AZUnhYygxNL01RpAkmrYRooWWaYX-MjZQ1KHKCOo2R5LG8SHL7O19jV5F9I_zOZhSxR5MYigSDb0u8E63ly0g0xTG8myBsmRSyhN1VT-EppD7M6RSnPBG8O5Imf-iGDroQO16P25mP_PxdqAsbZ5-unVDulcCW4dUZ2YJHMFduhfY3dBBTZgxiAVMqxeIeIRU8B91eQT0ov5tGSPFPyrh5ML&__tn__=kK-R Слідство.Інфо з'ясували, що до знущань з дітей можуть бути причетні щонайменше три правоохоронці.
Втім наразі ДБР повідомили про підозру лише одному. Сама ж поліція в результаті "службового розслідування" звільнила лише цього поліцейського, а щодо інших двох "доказів не знайшли". Вихованці притулку розповіли, що їх навіть не допитали.
Хоча, безумовно, це абсолютно різні речі: формування політики, яким має займатися міністерство, та робота поліції, яка спрямована на протидію злочинності та забезпечення охорони прав та свобод громадян.
Громадський контроль потрібен для того, щоб відстежувати кейси порушення правоохоронцями прав людей та скоєних ними злочинів. Наприклад, у США цьому напрямку приділяють велику увагу як з боку держави, так і з боку громадянського суспільства. Генеральний прокурор постійно збирає дані про такі кейси та має щорічний звіт на основі цих матеріалів.
У Канаді з такими даними також працюють неурядові організації, які відстежують динаміку, розробляють політики для покращення ситуації і що дуже важливо - надають розголосу проблемі.
А суспільству намагаються показувати лише те, що "дозволено".
Ця система потребує змін, в першу чергу - відкритості.
Нам потрібен контролюючий орган зі справжніми, а не фіктивними повноваженнями, куди потрапити можна буде виключно через публічний та прозорий конкурс.
Але поки все так, як є - кому дзвонити, коли вбиває поліція?
Якби ця історія не набула розголосу Авакоав і не ворухнувся б. Нам відомо лише про 3 випадки а їх сотні якщо не тисячі. І доки розмови про реформування системи зостануться лапшою на вухах громадлян -все це неподобство продовжиться. А головне-сама така міліція і потрібна нашій владі. Як теперішній так і всім попереднім.
я например не доверяю заявительнице..
она - не моральный человек, а друг ее так тем более..
ради своей выгоды она может сказать, что ее даже Марсиане хотели изнасиловать...
Золоті копальні його, ОПЗ скоро загарбає.
Він _ніколи_, _ніколи_ не нажереться.
Подать заявление и добиться его включения в реестр невозможно. Все личные приемы граждан отменены даже сегодня! Пишите письма! А письма о правонарушениях сливаются в унитаз похоже, т.к. ни ответа, ни привета! Такого министра, я считаю, надо было слить в унитаз сразу же после убийства Саши Белого!