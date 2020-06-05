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Новости Убийство Шеремета
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Аваков о деле Шеремета: Следствие передало материалы по трем подозреваемым в суд, не надо политических спекуляций

Аваков о деле Шеремета: Следствие передало материалы по трем подозреваемым в суд, не надо политических спекуляций

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает не политизировать "дело Шеремета", заявляя, что у подозреваемых, по которым материалы переданы в суд, есть возможность доказать свою позицию в суде.

"Следствие передало материалы в суд… не надо политической спекуляции в этом", - сказал министр в пятницу, выступая с трибуны Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обращаем внимание на все версии, которые есть, в том числе, и конспирологические", - сказал он, говоря в целом о расследовании убийства Шеремета.

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По словам Авакова, по трем подозреваемым материалы были выделены и переданы в суд, в настоящее время у защиты и подозреваемых есть возможность знакомиться в материалы и защищать свою позицию в суде.

"Дело об убийстве Павла Шеремета очень сложное. И со многими отягчающими и скрытыми от общего взгляда обстоятельствами... Что сейчас происходит? Сейчас следствием собраны более 200 томов, на сегодняшний день объявлены подозрения 3 подозреваемым. У каждого подозреваемого есть право на защиту, и суд должен вынести решение, учитывая всю систему аргументов обвинения, подозрений и защиты... Не нужно спекулировать политически вокруг этого дела. Расследование этого дела очень серьезное, оно никак не связано с персоналиями, карьерами, моей или иных чиновников или полицейских... По другим эпизодам этого дела, по заказчикам, организаторам, механизмам исполнения и другим соучастникам продолжается следствие. Очевидно, что оно может обновиться новыми фактами, и эти факты станут известны обществу", - цитирует Авакова УП.

Также министр сказал, что "подозреваемые отказались от дачи показаний, участия в следственных экспериментах и ​​проверке на полиграфе".

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) суд (25083) Шеремет Павел (564)


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Топ комментарии
+15
Дело шитое гнилыми ЗЕлёными нитками передали в суд
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05.06.2020 11:28
+10
Справа Антоненка і Кузьменка - маркер для всіх українців. Якщо українці на це затулять очі, то будуть жорстоко покарані.
Зєлю геть. Авакова у відставку. Дострокові.
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05.06.2020 11:34
+9
Вчора в програмі Ганнапольського на Прямому в тім числі і про цю справу говорив екс-генпрокурор Юрій Луценко. Так от, він сказав, що Аваков давно вже копав під Антоненко, Кузьменко і Дугарь. Саме цікаве, каже Луценко, що і йому носили матеріали слідаків Авакова на підпис, на підозру. Але прокурори-професіонали при ньому говорили "та ви що, лажа". І лише при Рябошапці одного примусили підписати-завірити мматеріали на підозру. Його шантажували атетацією... він пілписав - але його все-одно звільнили.
Відео: https://prm.ua/online-programs/tok-shou-eho-********-vid-4-chervnya-2020-roku/ на 57:30
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05.06.2020 11:46
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ну теперь перлый фошть и его нац пружины уже тебя не спасут - тебе парвоз арсен на мизере
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05.06.2020 11:22 Ответить
Дело шитое гнилыми ЗЕлёными нитками передали в суд
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05.06.2020 11:28 Ответить
реформований суд розбереться...
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05.06.2020 11:40 Ответить
Справа Антоненка і Кузьменка - маркер для всіх українців. Якщо українці на це затулять очі, то будуть жорстоко покарані.
Зєлю геть. Авакова у відставку. Дострокові.
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05.06.2020 11:34 Ответить
"МА-ЛАД-ЦА!!!" "возьми с полки пирожок...". "Ваньюшка", ти, коли дивишся в дзеркало, ще не плюєшся? Це ж треба - за рік ТРИЧІ "перевзуться"!!! Я тобі ще до виборів писав, що "Зеля" - ЛАЙНО... І казав, що ви каяться будете, коли його до влади приведете, та буде пізно... Ти мені що відповідав? Кричав, що нам пора на "звалище", а Порошенку - в тюрму? І хто правий виявився?...
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05.06.2020 12:41 Ответить
Він і досі вважає, що Порошенка треба посадити, щоб не заважав тимошенко.
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05.06.2020 17:31 Ответить
Ви знаєте... У мене був непоганий знайомий... Медик, кандидат наук.Реально був на Майдані, рятував людей, "латав", переправляв у медичні заклади... Однак, "адепт ВОНОЇ".Ми з ним кілька разів "бацнулись".. Бачу - "непробивне"... Я, просто, став уникать політики в спілкуванні. Зараз чоловік поїхав у Росію...Далі продовжувать?...
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05.06.2020 18:20 Ответить
А в мене був в кишені цвях. Мені цікаве свідчення(фантазія?) продажного троля))
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06.06.2020 12:48 Ответить
"Ванюшка", там були "труси немиті, а не цвях... Привіт "Лахті"!!!!
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06.06.2020 15:23 Ответить
Господи, якщо зе сказав , що винні, то що казать авакову
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05.06.2020 11:37 Ответить
Вчора в програмі Ганнапольського на Прямому в тім числі і про цю справу говорив екс-генпрокурор Юрій Луценко. Так от, він сказав, що Аваков давно вже копав під Антоненко, Кузьменко і Дугарь. Саме цікаве, каже Луценко, що і йому носили матеріали слідаків Авакова на підпис, на підозру. Але прокурори-професіонали при ньому говорили "та ви що, лажа". І лише при Рябошапці одного примусили підписати-завірити мматеріали на підозру. Його шантажували атетацією... він пілписав - але його все-одно звільнили.
Відео: https://prm.ua/online-programs/tok-shou-eho-********-vid-4-chervnya-2020-roku/ на 57:30
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05.06.2020 11:46 Ответить
В подібних випадках так і буває...Пам"ятаєш російське прислів"я: "Коготок увяз - всей птичке пропасть..."? Спочатку "виваляють у бруді "трошки". А потім, далі - все більше і більше... Слава богу, у Рябошапки вистачило честі і самоповаги, а також здорового глузду, "відірвать кігтя" і "полетіть "світ за очі...".
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05.06.2020 12:35 Ответить
Тобто визнання вини на преславутій пресконференції ДО рішення суду - то законно?
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05.06.2020 11:51 Ответить
"подозреваемые отказались от дачи показаний, участия в следственных экспериментах и ​​проверке на полиграфе". Потому, что одну "экспертизу" вы уже сделали, такую как вам надо, выбрав из 3х, ту что устроила. А "полиграф" ваш вообще фуфломицин, как эксперт кривые оценит, так и напишет. Обещали, что у вас вагон улик, и где тот вагон? А люди полгода уже в тюрьме!!!
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05.06.2020 11:58 Ответить
Я тобі скажу більше - "поліграф", навіть в США, нормальними криміналістами, сприймається лише як "декларація про наміри". Реально, його можна застосовувать у криміналістиці, лише для "пошуку можливих напрямів розслідування", а не для доведення провини... Психіка у різних людей різна, і та реакція, що притаманна одній особі, абсолютно не може буть еталоном для іншої...
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05.06.2020 12:29 Ответить
200 томов это "веское доказательство"!
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05.06.2020 12:05 Ответить
Надя Савченко - уж такая-разтакая атошница была...
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05.06.2020 12:54 Ответить
Следователи,а вмести с ними аваков, судьи и прокуроры - клинические идиоты, раз они считают что убийство такой мелкой сошки как этот журналюга, могло дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Скажем прямо, процентов 90% украинского населения о шеремете и слыхом не слыхивало.
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05.06.2020 13:51 Ответить
Нет, они не идиоты! Они это всё сделали умышленно! Безусловно, преступным образом слеплено дело по обвинению абсолютно невиновных людей. Сделано это главным образом Аваковым и поддержано Зеленским. Зачем? - Поддержать проседающий рейтинг профнепригодного президента и отвлечь внимание народа от движения власти в объятия мракобесной России.
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12.06.2020 12:22 Ответить
Так же как дело Бочковского ,главы МЧС ,развалилось,а какие неопровержимые доказательства были у Авакяна...и пшик
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05.06.2020 15:35 Ответить
За скриття злочину є тоже кримінальна відповідальність!!! В райвіділі не чули що стріляють??? А що Рюкзаков скаже що його помічник Дендей завіз кілерів з Чорногорії через кордон для вбивства іншого авторитета? Чорта Рюкзакова пора вже самого садити!!!
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05.06.2020 15:58 Ответить
Докази, докази... Але навіщо це було їм?
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05.06.2020 17:33 Ответить
Всё правильно.
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05.06.2020 20:33 Ответить
Безусловно, преступным образом слеплено дело по обвинению абсолютно невиновных людей. Сделано это главным образом Аваковым и поддержано Зеленским. Зачем? - Поддержать проседающий рейтинг профнепригодного президента и отвлечь внимание народа от движения власти в объятия мракобесной России.
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12.06.2020 12:18 Ответить
 
 