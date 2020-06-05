Аваков о деле Шеремета: Следствие передало материалы по трем подозреваемым в суд, не надо политических спекуляций
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает не политизировать "дело Шеремета", заявляя, что у подозреваемых, по которым материалы переданы в суд, есть возможность доказать свою позицию в суде.
"Следствие передало материалы в суд… не надо политической спекуляции в этом", - сказал министр в пятницу, выступая с трибуны Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Обращаем внимание на все версии, которые есть, в том числе, и конспирологические", - сказал он, говоря в целом о расследовании убийства Шеремета.
По словам Авакова, по трем подозреваемым материалы были выделены и переданы в суд, в настоящее время у защиты и подозреваемых есть возможность знакомиться в материалы и защищать свою позицию в суде.
"Дело об убийстве Павла Шеремета очень сложное. И со многими отягчающими и скрытыми от общего взгляда обстоятельствами... Что сейчас происходит? Сейчас следствием собраны более 200 томов, на сегодняшний день объявлены подозрения 3 подозреваемым. У каждого подозреваемого есть право на защиту, и суд должен вынести решение, учитывая всю систему аргументов обвинения, подозрений и защиты... Не нужно спекулировать политически вокруг этого дела. Расследование этого дела очень серьезное, оно никак не связано с персоналиями, карьерами, моей или иных чиновников или полицейских... По другим эпизодам этого дела, по заказчикам, организаторам, механизмам исполнения и другим соучастникам продолжается следствие. Очевидно, что оно может обновиться новыми фактами, и эти факты станут известны обществу", - цитирует Авакова УП.
Также министр сказал, что "подозреваемые отказались от дачи показаний, участия в следственных экспериментах и проверке на полиграфе".
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
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Зєлю геть. Авакова у відставку. Дострокові.
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