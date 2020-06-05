МВД провело следственный эксперимент по делу Маркива, доказывающий на 100% его невиновность, - Аваков

Министерство внутренних дел провело следственный эксперимент, доказывающий невиновность нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного в Италии.

Об этом в Раде заявил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько недель назад был следственный эксперимент, который на 100% доказывает, что Маркив не мог быть причастным даже физически, даже на расстоянии к этому убийству. Поэтому мы считаем, что Маркив должен быть свободен. Очень хочу, чтобы это произошло в ближайшие месяцы", - отметил Аваков.

Министр сообщил, что после завершения карантина в Италии состоится апелляционный суд по делу Маркива.

"Освобождение Виталия Маркива, который в 2013 году прибыл в Украину из Италии сражаться за Украину - это важное дело. Мы уверены, что обвинения в причастности к убийству итальянского журналиста полностью сфальсифицированы и являются спецоперацией спецслужб РФ, реализуемой на территории Италии", - подчеркнул Аваков.

Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

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