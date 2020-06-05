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В Украине продолжают незаконно добывать янтарь, на разграбленных территориях необратимые изменения микроклимата, - эксперты

В Украине продолжают незаконно добывать янтарь, на разграбленных территориях необратимые изменения микроклимата, - эксперты

На территории около 6 тысяч гектаров наступают необратимые микроклиматические изменения в разграбленных регионах – исчезают леса и болота, загрязняются реки и теряется плодородный слой почвы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом говорится в материале "Украина беспомощна против "янтарной мафии".

Даже если лесники сажают деревья, те не растут или засыхают. Потому кислотность почвы меняется, ведь янтарь при контакте с водой выделяет кислоту.

По словам экологов, государство забыло решить экологическую проблему добычи янтаря. Вместе с тем, по данным политологов, такая ситуация уже закономерна.

"Любые экологические проблемы - это кризис государственных институтов, - говорит в материале политолог Тарас Загородний. - С этой точки зрения в решении экопроблем ничего не изменилось. Янтарь, как добывали нелегально, так и продолжают это делать. Просто эта тема немного затихла".

Государство реагирует тогда, когда есть определенные вызовы. Это касается и пожаров, вырубки лесов и тому подобное. Если это продолжается, то, конечно, кому-то нужно. Речь идет о коррумпированности органов, которые не финансируются таким должным образом, чтобы реагировать на проблемы. Открывается пространство для теневых дельцов. Пожары в лесу - хороший способ скрыть незаконную вырубку, отмечает Загородний.

"Кроме банального замалчивания, политики часто откровенно пиарятся или манипулируют на теме охраны окружающей среды. Особенно перед выборами, когда надо любой ценой "нарастить" рейтинг. Как следствие, проблемы экологии не только не решаются, но и переходят в опасную плоскость пустой болтовни", - пишут авторы материала.

Также читайте: Новым главой Минэкологии станет замминистра энергетики Абрамовский, - "слуга народа" Кравчук

Автор: 

лес (627) экология (1608) янтарь (581)


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Топ комментарии
+16
В Україні продовжують незаконно видобувати бурштин, на розграбованих територіях незворотними є зміни мікроклімату, - експерти - Цензор.НЕТ 9143
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05.06.2020 12:13
+11
Зебилы, как там янтарь, дело Гандзюк, бизнес на крови, леса, тарифы, война, новые лица, на#уй кортежи, коррупция, рост экономики на 40%? А? А на деле дрейф в парашу и в прямом и переносном смыслах
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05.06.2020 12:01
+10
С полицией получается как-то так:
В Украине продолжают незаконно добывать янтарь, на разграбленных территориях необратимые изменения микроклимата, - эксперты - Цензор.НЕТ 6875
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05.06.2020 11:44
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Аваков сказал все нормально, а мне вспоминается цитата из фильма "Все нормально, падаем" (с)
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05.06.2020 11:43 Ответить
С полицией получается как-то так:
В Украине продолжают незаконно добывать янтарь, на разграбленных территориях необратимые изменения микроклимата, - эксперты - Цензор.НЕТ 6875
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05.06.2020 11:44 Ответить
Государству пох на добычу янтаря,гораздо проще продать маски за рубеж или списать сп***еное зерно на мышей.
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05.06.2020 11:51 Ответить
фото с камер госрезерва:

В Україні продовжують незаконно видобувати бурштин, на розграбованих територіях незворотними є зміни мікроклімату, - експерти - Цензор.НЕТ 8840
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05.06.2020 12:12 Ответить
как видите - снято где-то на побережье Италии
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05.06.2020 12:13 Ответить
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05.06.2020 12:17 Ответить
да ладно. при бедосику леса стоят как укопаные и янтарь сам в землю прыгает. то все при порошенки копалось и вывозилось. бубачка не такой. он обещал.
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05.06.2020 11:58 Ответить
"Весною будемо саджати..."
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05.06.2020 11:58 Ответить
Там где крышевание, там и продолжение нанесения ущерба природе и государству!
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05.06.2020 11:59 Ответить
Барыга Порошенко никак не угомонится. Всё ворует и ворует.
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05.06.2020 11:59 Ответить
Ні, але мріє повернутися.
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05.06.2020 12:43 Ответить
некогда этим заниматься. маетки то не в этой "янтарной зоне" строятся. а деньги нужны , вот и копают..
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05.06.2020 11:59 Ответить
Зебилы, как там янтарь, дело Гандзюк, бизнес на крови, леса, тарифы, война, новые лица, на#уй кортежи, коррупция, рост экономики на 40%? А? А на деле дрейф в парашу и в прямом и переносном смыслах
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05.06.2020 12:01 Ответить
Да главное Порошенко посадить и будет всем счастье...
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05.06.2020 13:09 Ответить
Аваков кришує
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05.06.2020 12:01 Ответить
В Україні продовжують незаконно видобувати бурштин, на розграбованих територіях незворотними є зміни мікроклімату, - експерти - Цензор.НЕТ 9143
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05.06.2020 12:13 Ответить
Лишь бы не копанки рыли, а так пусть патриоты добывают.
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05.06.2020 12:27 Ответить
Та пофиг, главное что не Порошенко.
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05.06.2020 12:43 Ответить
але Порошенко дуже ображається і мріє повернутися.
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05.06.2020 12:44 Ответить
Проблема рекультивации участков существует. И большая. Но нельзя для освещения любой проблемы привлекать доморощенных "специалистов" и прибегать ко лжи, которая якобы "во спасение".
Вспоминается "доклад про экологию" :"Дерева сохнуть, ріки міліють…"
"исчезают леса и болота..." Леса, конечно, рубят нещадно, а вот чтобы исчезло болото надо очень постараться. (В этом году, правда, все болота подсохли, но не от деятельности человека).
"лесники сажают деревья..." Да кто же на болотах деревья сажает?
"янтарь при контакте с водой выделяет кислоту". Если бы янтарь (или другой камень) выделял что-то в воду, он за миллионы лет давно бы в ней растворился.
"пожары в лесу - хороший способ скрыть незаконную вырубку". А вот попробуйте для начала сжечь пни, оставшиеся после вырубки. Даже если удастся, следы будут совсем не похожие на пожар в нетронутом лесу.
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05.06.2020 12:46 Ответить
какая рекультивация? это незаконная добыча, никто никакой рекультивации не делает.
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05.06.2020 13:27 Ответить
авакян казав що з бурштинокопачами покінчено ще у 2016 році
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05.06.2020 12:52 Ответить
бурштынокопатели раз в месяц носят дань Авакяну вот их и не трогают
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05.06.2020 12:59 Ответить
Зелёная власть всё разворует до нуля, пока их избиратель поддерживает. Дыра в бюджете растёт, госрезерв пустеет, знающие люди прочат уже к осени массовую невыплату пенсий и зарплат. Вот тогда стадо и опомнится. Так что, запасаемся попкорном, будет весело с зебилов поржать.
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05.06.2020 13:02 Ответить
Це почалося при япорошенку, його найближче оточення кришуе ще й заараз процес копателiв. Але i Зеленському пора подивитись в ту сторону!
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05.06.2020 13:48 Ответить
Було чарiвне Полiсся, а стало страшне Безлiсся! Соромно та гiрко дивитися на вимордовану землю, та бездiяльнiсть владних структур, котрим потрiбно займатися таким злочином! Що залишеться наступному поколiнню?! Це злочин, котрий покриваеться вже багато рокiв. Чи не пора з цим покiнчити !!!
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05.06.2020 13:45 Ответить
у меня вопрос к зеле - Яка ваша частка із незаконного копання бурштину? (с)
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05.06.2020 13:53 Ответить
копают там не менты с Розенблатом (эти финансами заведуют) а местный быдляк, который через несколько лет будет вместе с детишками загибаться или рассчитывает накопать бабла и свалить на пмж в Польщу, Румынию, Венгрию?
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05.06.2020 13:57 Ответить
Государство еще слабовато.
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05.06.2020 15:02 Ответить
"На территории около 6 тысяч гектаров наступают необратимые микроклиматические изменения в разграбленных регионах - исчезают леса и болота, загрязняются реки и теряется плодородный слой почвы. Источник: https://censor.net/n3200229"
тот кто умеет переводить тысячи га в км2, поймёт, что эксперДы опять пистят!!

"Даже если лесники сажают деревья, те не растут или засыхают. Потому кислотность почвы меняется, ведь янтарь при контакте с водой выделяет кислоту. Источник: https://censor.net/n3200229" - где эти эксперДы уе*аны только берутся!!
Хотя в целом ситуация с добычей янтаря, просто не находит слов!!
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05.06.2020 19:12 Ответить
 
 