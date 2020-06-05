В Украине продолжают незаконно добывать янтарь, на разграбленных территориях необратимые изменения микроклимата, - эксперты
На территории около 6 тысяч гектаров наступают необратимые микроклиматические изменения в разграбленных регионах – исчезают леса и болота, загрязняются реки и теряется плодородный слой почвы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом говорится в материале "Украина беспомощна против "янтарной мафии".
Даже если лесники сажают деревья, те не растут или засыхают. Потому кислотность почвы меняется, ведь янтарь при контакте с водой выделяет кислоту.
По словам экологов, государство забыло решить экологическую проблему добычи янтаря. Вместе с тем, по данным политологов, такая ситуация уже закономерна.
"Любые экологические проблемы - это кризис государственных институтов, - говорит в материале политолог Тарас Загородний. - С этой точки зрения в решении экопроблем ничего не изменилось. Янтарь, как добывали нелегально, так и продолжают это делать. Просто эта тема немного затихла".
Государство реагирует тогда, когда есть определенные вызовы. Это касается и пожаров, вырубки лесов и тому подобное. Если это продолжается, то, конечно, кому-то нужно. Речь идет о коррумпированности органов, которые не финансируются таким должным образом, чтобы реагировать на проблемы. Открывается пространство для теневых дельцов. Пожары в лесу - хороший способ скрыть незаконную вырубку, отмечает Загородний.
"Кроме банального замалчивания, политики часто откровенно пиарятся или манипулируют на теме охраны окружающей среды. Особенно перед выборами, когда надо любой ценой "нарастить" рейтинг. Как следствие, проблемы экологии не только не решаются, но и переходят в опасную плоскость пустой болтовни", - пишут авторы материала.
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Вспоминается "доклад про экологию" :"Дерева сохнуть, ріки міліють…"
"исчезают леса и болота..." Леса, конечно, рубят нещадно, а вот чтобы исчезло болото надо очень постараться. (В этом году, правда, все болота подсохли, но не от деятельности человека).
"лесники сажают деревья..." Да кто же на болотах деревья сажает?
"янтарь при контакте с водой выделяет кислоту". Если бы янтарь (или другой камень) выделял что-то в воду, он за миллионы лет давно бы в ней растворился.
"пожары в лесу - хороший способ скрыть незаконную вырубку". А вот попробуйте для начала сжечь пни, оставшиеся после вырубки. Даже если удастся, следы будут совсем не похожие на пожар в нетронутом лесу.
тот кто умеет переводить тысячи га в км2, поймёт, что эксперДы опять пистят!!
"Даже если лесники сажают деревья, те не растут или засыхают. Потому кислотность почвы меняется, ведь янтарь при контакте с водой выделяет кислоту. Источник: https://censor.net/n3200229" - где эти эксперДы уе*аны только берутся!!
Хотя в целом ситуация с добычей янтаря, просто не находит слов!!