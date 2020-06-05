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Новости
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Уровень безработицы в Украине по итогам 2020 года может вырасти до 9,4%

Уровень безработицы в Украине по итогам 2020 года может вырасти до 9,4%

В Украине прогнозируют уровень безработицы – 9,4% по итогам 2020 года. При этом МВФ дает еще более пессимистичный прогноз – 10%. Ситуация улучшится в 2021, но совсем немного, безработица может упасть до 9,1%.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Минэкономразвития, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

При этом, несмотря на такое положение вещей и снижение заработных плат, протестов в Украине по этим причинам не будет.

"Сомнительно, что общая безработица без других факторов станет причиной протестов по всей Украине. В Украине все массовые протесты, в частности, майданы, основаны на факторе несправедливости, нарушении прав конкретной группы населения или конкретного гражданина", - рассказал в материале социолог Любомир Мысов.

С этим соглашается и Михаил Мищенко, заместитель директора социологической службы Центра Разумкова. "Как показывает опыт Украины, масштабные протесты под экономическими лозунгами не происходят. Общенациональные акции протеста проходят под политическими лозунгами. Когда уровень доверия к власти падает. Когда власть явно препятствует реализации общественных надежд", - рассказывает социолог.

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Вместе с тем, в материале говорится, что протестовать из-за безработицы украинцы могут. Это случиться при условии, что длительная безработица совпадет с другими проблемами.

В частности осенью, которая традиционна для украинских протесов, ухудшится экономическая ситуация, если власть не будет делать правильных действий, - считает Любомир Мысов.

Украина – не единственное государство, которое столкнулось с ростом безработицы. Это общемировой тренд. Почувствовала это и Европа, которая является крупнейшим импортером украинских трудовых ресурсов. Многим европейским компаниям приходится сокращать свой штат и увольнять, в частности, украинских работников.

безработица (451) Минэкономразвития (652)


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Топ комментарии
+5
А как же 500 000 рабочих мест, обещанных зелеными?
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05.06.2020 11:55
+5
Обіцянка-цяцянка, а зебікам радість.
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05.06.2020 11:56
+5
50 0 000 нових робочих місць за травеньвам замало?
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05.06.2020 11:59
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і Заробітчан не випускати ... - зЄ-дятли...
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05.06.2020 11:53 Ответить
Рівень безробіття в Україні за підсумками 2020 року може зрости до 9,4% - Цензор.НЕТ 856
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05.06.2020 12:06 Ответить
Так безработица то и выросла скорее всего в основном из за заробитчан.
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05.06.2020 14:48 Ответить
не факт - им нет смысла ставать на биржу...
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05.06.2020 20:10 Ответить
Это почему? Мне кажется как раз наоборот. А те кто работал те уже и так на бирже стоят, если работают неофициально. А те кто работает официально на биржу стать не сможет.
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05.06.2020 20:59 Ответить
А как же 500 000 рабочих мест, обещанных зелеными?
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05.06.2020 11:55 Ответить
Обіцянка-цяцянка, а зебікам радість.
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05.06.2020 11:56 Ответить
С этой властью трудно даже представить какая новость может удивить...
Уровень безработицы в Украине по итогам 2020 года может вырасти до 9,4% - Цензор.НЕТ 8373
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05.06.2020 11:55 Ответить
Ця влада до нас з неба впала?
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05.06.2020 11:57 Ответить
Так отож! Бо бачили очі, що вибирали, то тепер їжте хоч повилазьте...
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05.06.2020 12:00 Ответить
Первый раз что-ли?
И не последний.
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05.06.2020 12:03 Ответить
А ведь, этого космонавта выбирали киевляне.

Уровень безработицы в Украине по итогам 2020 года может вырасти до 9,4% - Цензор.НЕТ 6023
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05.06.2020 11:59 Ответить
А зелю выбирали всей страной(
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05.06.2020 12:01 Ответить
Сказали: "Лучше клоун, чем барыга".
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05.06.2020 12:04 Ответить
Сказали: "Лучше клоун, чем барыга".
Два сапога- пара. Рівень безробіття в Україні за підсумками 2020 року може зрости до 9,4% - Цензор.НЕТ 700
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05.06.2020 12:05 Ответить
Уже не пара.
Уже три пары!

Рівень безробіття в Україні за підсумками 2020 року може зрости до 9,4% - Цензор.НЕТ 8599
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05.06.2020 12:14 Ответить
А получили барыжного клоуна)=
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05.06.2020 12:07 Ответить
См выше.
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05.06.2020 12:15 Ответить
А где Вакарчук?
Отпуск, болезнь или корпоративы?
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05.06.2020 11:56 Ответить
Он тоже обещал трудоустраивать граждан?
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05.06.2020 11:58 Ответить
в подтанцовку
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05.06.2020 11:59 Ответить
С 20 мая не ходит на работу.
Я переживаю.
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05.06.2020 12:00 Ответить
Всего-то?
И в прошлом созыве, и в этом были более гулящие депутаны.
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05.06.2020 12:06 Ответить
Рекомендуешь плюнуть на это?
Ну, ладно.

Рівень безробіття в Україні за підсумками 2020 року може зрости до 9,4% - Цензор.НЕТ 1025
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05.06.2020 12:12 Ответить
За борьбу с безработицей сейчас отвечают не певцы, а квартальные.
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05.06.2020 12:17 Ответить
Всё. Я уже плюнул на Это.
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05.06.2020 12:22 Ответить
50 0 000 нових робочих місць за травеньвам замало?
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05.06.2020 11:59 Ответить
Работа есть с оплатой 100-200 долларов...
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05.06.2020 12:04 Ответить
При такой зарплате на работу нет абсолютно никакого смысла ходить. Только время зря тратить. Затраты не покроет.
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05.06.2020 14:50 Ответить
"Ета всьо каронавірус! Найвеличніший тут ні при чому!"
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05.06.2020 12:12 Ответить
 
 