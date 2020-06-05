Кулеба об открытии границ: Незначительное улучшение статистики по COVID-19 поможет нам вписаться в стандарты и въезд для украинцев будет открыт

Въезд для украинцев в ​​страны Европейского Союза может быть открыт, когда количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине снизится и инцидентность будет в пределах допустимого.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Мы ведем переговоры со всеми странами, которые представляют интерес для украинцев как точки, в которые они планируют поехать этим летом. При принятии этими странами решений о допуске граждан Украины нет проблем с доверием к статистике, нет проблемы с доверием к количеству тестов – это проблема цифр как таковых, так как установлен определенный лимит количества больных на 100 тысяч населения. Мы находимся очень близко к этому порогу – и даже незначительное улучшение позволит нам вписаться в стандарты. И въезд для украинцев будет открыт. Этот вопрос является одним из приоритетным и находится на моем контроле", - заявил глава МИД.

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