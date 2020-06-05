К середине 2021 года полицейский офицер громады будет в каждой ОТГ, - Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что к середине следующего года в каждой ОТГ будет полицейский офицер громады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день у нас есть 190 полицейских офицеров громады, которые работают в 10 регионах страны", - отметил Аваков.
Глава МВД отметил, что проект "Полицейский офицер громады" предусматривает внедрение универсального офицера полиции.
"Я считаю, что полицейский офицер громады к середине следующего года будет в каждой объединенной территориальной громаде (ОТГ)", - добавил минстр.
Однако, по словам Авакова, для этого необходимо финансирование со стороны местных громад, обеспечение помещением и обеспечение со стороны Национальной полиции автомобилем, оборудованием, рацией.
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Слугуватимуть місцевим князькам.
Жители Кагарлыка невольно вздрогнули.
Знак вопроса зачем?
Эти дэбили с совдеповским менталитетом ничего хорошого для развития украинцев не дадут .
Все как в ссср , все как в России .
Да здравствует деградация ! 💪
А нарІду?))
А кто теперь будет ко мне стучаться ружейный сейф проверять?