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К середине 2021 года полицейский офицер громады будет в каждой ОТГ, - Аваков

К середине 2021 года полицейский офицер громады будет в каждой ОТГ, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что к середине следующего года в каждой ОТГ будет полицейский офицер громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день у нас есть 190 полицейских офицеров громады, которые работают в 10 регионах страны", - отметил Аваков.

Глава МВД отметил, что проект "Полицейский офицер громады" предусматривает внедрение универсального офицера полиции.

"Я считаю, что полицейский офицер громады к середине следующего года будет в каждой объединенной территориальной громаде (ОТГ)", - добавил минстр.

Однако, по словам Авакова, для этого необходимо финансирование со стороны местных громад, обеспечение помещением и обеспечение со стороны Национальной полиции автомобилем, оборудованием, рацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Децентрализация фактически выходит на финишную прямую, ОТГ получат новый уровень прав и возможностей, - Зеленский

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Нацполиция (16434) ОТГ (117)


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Топ комментарии
+14
к середине 2021 года Кагарлык будет в каждой ОТГ
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05.06.2020 12:03
+10
"финансирование со стороны местных громад"
Слугуватимуть місцевим князькам.
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05.06.2020 12:03
+8
Прочла "В опг"
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05.06.2020 11:59
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Прочла "В опг"
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05.06.2020 11:59 Ответить
доречі це так і є
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05.06.2020 13:16 Ответить
смотрящего в каждый район!
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05.06.2020 11:59 Ответить
"финансирование со стороны местных громад"
Слугуватимуть місцевим князькам.
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05.06.2020 12:03 Ответить
Угу..Будет присматривать за игральными автоматами.
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05.06.2020 12:04 Ответить
Глава МВД отметил, что проект "Полицейский офицер громады" предусматривает внедрение универсального офицера полиции.

Жители Кагарлыка невольно вздрогнули.
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05.06.2020 12:01 Ответить
к середине 2021 года Кагарлык будет в каждой ОТГ
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05.06.2020 12:03 Ответить
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05.06.2020 12:05 Ответить
Аваков объяснил изнасилование украинки в полиции нравами общества-заголовок кацапских сми,где-то они правы если терпим все это и это общество выходит на марш против его не сотнями,пускай тысячами а нужно минимум десятками тысяч ,значит обществу "какаяразница"
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05.06.2020 12:07 Ответить
У нас и так работников МВД достаточно, по сравнению с другими странами.
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05.06.2020 12:02 Ответить
Может будет в каждой ОПГ?
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05.06.2020 12:03 Ответить
Зона якась.Той вірмен взагалі уху їв?
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05.06.2020 12:03 Ответить
Он только Хоровац ест.
Знак вопроса зачем?
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05.06.2020 12:14 Ответить
Откаты за крышу ему передавать или в район возить, как сейчас!?
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05.06.2020 12:04 Ответить
Не,шерифы будут возить прям в область.
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05.06.2020 12:09 Ответить
Шериф это выборная должность
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05.06.2020 12:05 Ответить
Все правильно.Вот Авакян и будет выбирать.
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05.06.2020 12:07 Ответить
К середине 2021 года полицейский офицер громады будет в каждой ОТГ, - Аваков - Цензор.НЕТ 2540http://by24.org/2019/07/22/belarusian_sheriffs/ милиции Беларуси появились свои «шерифы»
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05.06.2020 12:06 Ответить
Интересно,с окна вылезет?!
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05.06.2020 12:15 Ответить
I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy...
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05.06.2020 13:20 Ответить
К середине 2021 года полицейский офицер громады будет в каждой ОТГ, - Аваков -- добро пожаловать в ссср !

Эти дэбили с совдеповским менталитетом ничего хорошого для развития украинцев не дадут .

Все как в ссср , все как в России .

Да здравствует деградация ! 💪
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05.06.2020 12:07 Ответить
А где выборные шерифы? На хрена засланых казачков слать. Где выбраные судьи. Где народовладдя. Или зеля одним референдумом отделаться хочет, написаным под диктовку свиньями корыта. Дострокови выборы!
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05.06.2020 12:10 Ответить
Даешь официального насильника и садиста в каждое село! Сначала подчиняйся! Ура тАварищи! А вот теперь логика, если ЗП, премии и надбавки подобного "офицера" будут зависеть от главы ОТГ, то автоматически местные князьки окончательно стают неприкасаемыми. И я так понимаю что штат недоМВД расширяют. Сколько их там сей час, 300 тыс.? А станет? И какой КПД?
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05.06.2020 12:11 Ответить
Совдеповец ЗЕ и акава превращает Украину в ссср , то есть в зону
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05.06.2020 12:13 Ответить
Ви зрозуміли, воно ще хоче до середини 2021 року дотягнути.
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05.06.2020 12:11 Ответить
"шеріфам" ще й кольти видадуть.
А нарІду?))
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05.06.2020 12:12 Ответить
Кому він потрібет той універсал? А по факту - сморящий від поліційної мафії. Зробіть цих що є начальників поліції і дільничних поліцаїв виборними посадами на альтернативній основі типу шерифів. Не треба , ні грошей, ні фінансування. А ні, придумали пяту ніжку для стула. Таке враження, що влада свідомо пише - катехезіс мафіозного батька.
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05.06.2020 12:13 Ответить
ОТГ самі погонять аваковських козлів, що лізуть з усіх красножопінскоф після 2кл. освіти і курсів як для "слуг народу")))
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05.06.2020 12:13 Ответить
А когда гопники труханова будут расформированы ?
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05.06.2020 12:17 Ответить
Ну вот. Местного шерифа, и чтоб сами выбирали и потом в Киев гавном не кидали!
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05.06.2020 12:18 Ответить
Просто вдумайтесь,що падлюки роблять,замість того,щоб розвивати науку,медицину,технології,вони вертухаїв за наш рахунок найматимуть,щоб безпечно собі робити,що захочуть.
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05.06.2020 12:20 Ответить
Офіцер громади це той самий дільничний?..Чи американський виборний шериф?..От у нас у Львові,мабуть як в кожному обласному центрі появився новий князьок...Після Сергія Медведчука,Димінського,Писарчука появився Козловський,який безперечно купить як і "офіцера громади",так саму громаду...Коли ж накінець дійде,що у корумпованій країні збільшувати кількість правоохоронних органів то тільки збільшувати саму корупцію?..
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05.06.2020 12:32 Ответить
А чого все в майбутньому, а чого не зараз?
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05.06.2020 12:35 Ответить
"К середине 2021 года полицейский офицер громады будет в каждой ОТГ, - Аваков" - Участкового врача назвали семейным врачом и с тех пор я её не видел, а она меня, нет у неё времени со мной встречаться. Участкового мента назовут полицейским офицером громады. "Реформаторы".
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05.06.2020 12:36 Ответить
Сміятися чи плакати? Їм мало офіцерів по зв'язкам з пресою?
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05.06.2020 12:40 Ответить
А участковый шо??? Сопьется и повесится? Или как милицию заменили полюцией, так и участкового - шерифом??? Был уже один - ноттингемский. И шо? Блюл закон так, шо аж Робин Худ з'аїіпався смотреть на это...
А кто теперь будет ко мне стучаться ружейный сейф проверять?
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05.06.2020 13:18 Ответить
Полицейский офицер громады - сокращенно ПОФИГ.
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05.06.2020 13:52 Ответить
Банальный участковый.
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05.06.2020 14:00 Ответить
Аваков вы должны пойти в отставку,если вы офицер!
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05.06.2020 15:28 Ответить
Этот художественный свист я уже слышу от Авакова 3 года
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05.06.2020 15:39 Ответить
 
 