Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине. ИНФОГРАФИКА

Глава МВД Арсен Аваков во время своего отчета в ВР предоставил народным депутатам информацию о резонансных криминальных событиях в Украине за последние дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Текст отчета главы МВД Арсена Авакова перед депутатами ВР приводим полностью:

"В своем выступлении я предоставлю исчерпывающую информацию о резонансных криминальных событиях последних дней. Считаю крайне важным акцентировать внимание на фактах вместо сплетен и инсинуаций, которым определенные политические силы пытаются заполнить информационное пространство.

Но сначала хочу поблагодарить Верховную Раду, депутатов этого и прошлого созыва. Мы на этой неделе запустили систему автоматической фотовидеофиксации, над которой работали вместе с парламентом не один год!

И уже за первые дни у нас есть позитив - количество нарушений скорости снижается ежедневно. Считаю, что это принципиально важный для общества показатель общей результативной работы!

А теперь - к резонансным вопросам.

В Министерстве внутренних дел работает 360 000 человек, в Национальной полиции - 132 000. И МВД, и Нацполиция являются отражением, срезом и плотью от плоти украинского общества. Среди нас есть герои, трудяги, и, к сожалению, те, кто нарушает закон.

В любом обществе, в каждой полиции мира встречаются негативные, резонансные события. Но принципиально важно, как система МВД реагирует на эти события: не покрывает, не потакает, не пытается скрыть, а действует быстро и жестко реагирует в соответствии с законом.

В отделе полиции Кагарлыка произошел позорный инцидент, когда полицейские применили пытки, нанесли побои и изнасиловали женщину. Негодяи были немедленно задержаны, информация передана в ГБР. Это факты.

В эти дни многие воспользовались случаем и атаковали полицию - в том числе и в этом зале - подтасовывая факты и транслируя обществу откровенную ложь.

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То, что произошло в Кагарлыке - недопустимо и требует самой жесткой реакции, которая и последовала со стороны полиции.

Но используя абсолютно недопустимый инцидент, в котором принимали участие полицейские, некоторые пытаются проводить аналогии с событиями во Врадиевке в 2013 г. году. Однако сейчас ситуация принципиально другая!

"Врадиевку" пытались скрыть. Мы не скрывали ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а в город происшествия была вызвана следственная группа ГБР. Отдел полиции расформирован, полицейские выведены за штат. На следующий день утром полиция обнародовала информацию для общества.

Хочу предоставить вам хронологию событий в Кагарлыке:

- в 18:46 в воскресенье 24 мая в Обуховский отдел полиции поступило сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей;

- в 19:15 правоохранители установили личности подозреваемых в преступлении полицейских;

- в 19:40 подозреваемых задержали; приняты оперативные меры для сохранения следов на месте преступления; вызвана следственная группа Государственного бюро расследований.

- 25 мая в 8:00, в понедельник, председатель Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыкского отдела полиции, отстранение всего его руководства, а также начальника Обуховского районного отдела полиции;

- в 10:23 утра понедельника пресс-служба Национальной полиции сделала заявление о факте насилия и пыток и о задержании подозреваемых.

Сейчас расследование проводит ГБР при полном содействии со стороны Национальной полиции. Кроме того, Нацполицией проводится собственное служебное расследование. Кагарлыкский отдел полиции полностью расформирован. 60 сотрудников полиции выведены за штат. Степень участия, наказания и возможность дальнейшего прохождения службы по каждому из них будет исследоваться отдельно.

По-другому система работать и не должна! Мы мгновенно отреагировали, и кроме того - сделали существенные выводы о недостатках в работе инспекции по личному составу Нацполиции.

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По итогам анализа этого инцидента и совместного заседания с Комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности приняты определенные решения о введении дополнительных функций инспекции по личному составу Нацполиции. В частности:

- во всех подразделениях полиции будет введена система "Custody Records", то есть полная видеофиксация следственных действий;

- будет полностью пересмотрен кадровый состав инспекции по личному составу, в состав инспекции будут привлечены работники с опытом работы в оперативных подразделениях;

- будет повышена заработная плата и материально-техническое обеспечение инспекции: автомобили для проверок, средства фиксации нарушений (бодикамеры и т.п.);

- будет предоставлено право проверять любые подразделения, службы, отдельных работников во время несения службы, в любое время суток;

- при профессиональном отборе кандидатов на службу в полицию будет проводиться дополнительное психологическое обследование по новейшим методикам по выявлению скрытых признаков агрессивности и агрессивности поведения.

Также предохранителем от произвола "грязных полицейских" является эффективная работа внутренней безопасности.

К сожалению, как я уже говорил, - полиция является отражением общества со всеми его особенностями. Но мы системно боремся за качество личного состава полиции, в том числе жесткими методами деятельности внутренний безопасности.

За 2019-2020 годы по материалам Департамента внутренней безопасности:

- начато 1037 уголовных производств относительно полицейских, по которым сообщено 482 подозрения. Это почти 2 уголовных производства и 1 подозрение в день;

- составлено 1206 административных протоколов в отношении полицейских за нарушение антикоррупционного законодательства - 2,5 протокола ежедневно

- проведено 4622 целевые проверки, по результатам которых 2724 лица привлечены к дисциплинарной ответственности - к сожалению, ежедневно пять-шесть полицейских получают наказания;

- увролены 178 человек - каждую неделю увольняется по негативным мотивам 2-3 работника полиции.

Подчеркиваю, что именно по материалам Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Государственным бюро расследований открываются до 90 % производств относительно правоохранителей!

Однако, нельзя забывать, что в полиции работают десятки тысяч полицейских, которые верно служат Украине, защищают Закон, раскрывают преступления и выполняют боевые задачи в зоне ООС, рискуя жизнью и здоровьем.

Поэтому я обращаюсь к вам с призывом не обвинять огульно весь 130-тысячный коллектив из-за нескольких негодяев. Подавляющее большинство полицейских - достойные люди, которые верны Присяге!

21 мая 2020 от вражеской мины под н.п. Трехизбенка Луганской области погиб Сергей Губанов. Он был из тех правоохранителей Луганщины, кто не предал присягу, прошел плен, пытки сепаратистов, участвовал в боях за освобождение украинских городов от оккупантов, был командиром патрульного батальона особого назначения МВД "Луганск-1". Награжден орденом Богдана Хмельницкого и получил звание Героя Украины (посмертно).

Несколько дней разделяет эти два события: - когда достойный полицейский героически служил и погиб за Украину, и когда два негодяя осуществили позорное преступление. Герой не оправдывает преступников, но и они не должны очернить его подвиг и всю полицию!

Всего за последние шесть лет при исполнении служебных обязанностей погибли 175 полицейских.

Именно они, и тысячи других достойных правоохранителей, которые круглосуточно несут службу достойно и честно, - являются лицом нашей полиции!

Теперь хочу доложить о ходе расследования по событиям в Броварах.

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Важно понять, и здесь надо говорить откровенно, что перестрелка стала следствием непрозрачности и коррупции в сфере государственного контроля по выдаче разрешений на транспортные перевозки в Киевской области. Это искусственно созданный конфликт между перевозчиками из Броваров и перевозчиками из Винницы и Киева на почве теневых расчетов, который 29 мая перерос в стрельбу.

Полиция оперативно, в течение нескольких минут прибыла на место, остановила конфликт и успела "на горячем" задержать 11 подозреваемых.





Впоследствии на пути в Винницу, по месту жительства и работы были задержаны еще более двух десятков подозреваемых из числа участников.

В понедельник, 1 июня полиция провела ряд действий, в результате которых в Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек, включая главаря - криминального авторитета по прозвищу Веха", он же Журавль. Все они участвовали в перестрелке под видом местных перевозчиков.





По состоянию на утро пятницы:

- 67 человек, причастных к стрельбе, установлены;

- 44 сообщено о подозрении (в том числе - 5 заочно)

- 39 лицам избраны меры пресечения:

- 29 - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога;

- 2 - содержание под стражей на 60 суток с правом внесения залога;

- 5 - круглосуточный домашний арест на 60 суток;

- 3 - домашний арест в ночное время

Мне несколько жаль этих молодых людей, которые за жилье, еду и 800 гривен в день попали под арест и, вероятно, получат реальный срок заключения за участие в организованной преступной группировке.

Но другой реакции у нас не будет! Если кому-то кажется, что он снова готов вернуть нашу жизнь традиции "бандитских договорняков", криминальных разборок и атмосферу страха, мы будем отвечать очень жестко, со всей силой закона. Пусть потом не удивляются!

Я считаю, что полицейские адекватно и грамотно отреагировали на ситуацию 29 мая во Броварах.

Однако, есть определенные претензии к некоторым работникам и руководителям подразделений о возможной превенции этой ситуации и оперативных служб. Поэтому в отношении некоторых из них председателем Нацполиции приняты дисциплинарные меры, вплоть до отстранения от занимаемых должностей. И это - нормальная рабочая ситуация, профессиональные действия и компетенция председателя Национальной полиции.

Мы благодарны команде прокуроров, которые поддержали принципиальную позицию обвинения по данному вопросу, а также судьям Броварского суда, которые заняли бескомпромиссную позицию.

Надеюсь, что по результатам расследования виновные получат столь же справедливое наказание!

Вместе с тем, мы, с членами Кабинета Министров, премьер-министром инициировали вопрос усиления контроля за соблюдением правил пассажирских перевозок и правил лицензирования. Необходимо сделать их прозрачными, а контроль - жестким, принципиальным, чтобы не было "черных" денег, которыми будет финансироваться криминал.

Теперь несколько слов о текущей криминогенной ситуации в общем.

Показательные данные - количество убийств, как говорится, "Труп не скроешь!"

Вот статистика количества убийств, начиная с 1961 г. - этот слайд ясно показывает динамику и опровергает инсинуации относительно якобы "у нас сейчас ситуация хуже, чем в 90-х". Это совсем не так!

Если сравнивать показатели за 4 месяца 2019 и 2020 годов, то мы видим, что количество преступлений не растет:

- количество убийств (495/481) снизилось на 2,8 %;

- тяжких телесных повреждений (649/541) - на 16,7 %;

- тяжких телесных повреждений со смертельным исходом (189/158) - на 16,4%.

Но важны не только сухие цифры, отражающие "температуру" криминальной ситуации, - показатель качества работы полиции еще и уровень раскрытия преступлений.

- Раскрытие убийств в 2020 году составляет 92%;

- Тяжких телесных повреждений - 92%;

- Тяжких телесных повреждений со смертельным исходом - 91%;

- Изнасилований - с 86-ти до 91%

Мы видим впечатляющую положительную динамику и это ответ тем, кто огульно заявляет что у нас якобы ничего не меняется, что люди, которые работают в полиции и МВД не досигают успеха в реформировании. Работа Национальной полиции качественно меняются год от года, но все-таки отдельные случаи, как тот, который произошел в Кагалике, показывают, что рецидивы, к сожалению, происходят. И очень важно на них адекватно и правильно реагировать.

И на эту тему напоследок хочу подчеркнуть еще кое-что.

Мы провели анализ социального статуса лиц, совершивших убийства и изнасилования за последние 1,5 года. Среди тех, чьи преступления доказаны и дела переданы в суд - есть частные предприниматели, военнослужащие, руководители предприятий, учреждений и организаций, врачи, IT-шники, председатели общественных организаций, адвокаты и даже священнослужители! То есть профессия не является маркером преступника!

Возвращаясь к актуальным событиям последнего времени, хочу напомнить, что мы, как и обещали, совместно с Министерством цифровой трансформации в запланированный срок ввели в действие цифровой образ ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу в рамках проекта "Дія".

И последняя новелла, о которой я уже кратко упоминал - введение с 1 июня автоматической фиксации нарушений ПДД.

Целью внедрения системы является снижение уровня аварийности на дорогах государства и уменьшения количества ДТП с тяжелыми последствиями. За годы независимости нашей страны в ДТП погибли более 174 тыс. людей, травмированы более 1 млн. 200 тыс. человек.

Отдельно хочу остановиться на работе сотрудников МВД в период эпидемии. С самого начала наши спасатели, полицейские, пограничники, нацгвардийцы и врачи были и остаются на передовой борьбы с COVID-19.

Большинство личного состава привлекалась к мероприятиям по противодействию распространения коронавируса - от санитарных постов до розыска лиц, больных коронавирусом, которые самовольно оставляли больницы.

Работники МВД - вторые по степени риска и по факту заражения после врачей. Во многом благодаря усилиям МВД Украины проходит эпидемию в лайт-режиме по сравнению со многими другими странами, включая наших ближайших соседей.

Уважаемые коллеги! Я думаю, что представленная мной информация дает вам понимание относительно способности системы МВД и Национальной полиции быстро и эффективно реагировать на любые вызовы - от реагирования на преступления в рядах полиции до эпидемии и бандитских перестрелок!

Именно поэтому, несмотря на войну и сложную социально-экономическую ситуацию в стране, а также популизм некоторых политических сил, которые спекулируют на недостатках и трудностях, такие досадные случаи, как в Кагарлыке, - подразделения МВД уверенно остаются среди лидеров по уровню доверия общества.



Инфографика: сайт МВД

По данным крупнейших независимых социологических служб, в частности Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова, по состоянию на февраль 2020 г. уровень доверия к подразделениям системы МВД составляет:

Национальная полиция - 43,7%

Национальная гвардия Украины - 60%;

Госслужба по чрезвычайным ситуациям - 65%;

Государственная пограничная служба - 60%;

Это очень высокие показатели и для нас это самая высокая ответственность, которую нельзя обмануть!".