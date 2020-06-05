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Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине. ИНФОГРАФИКА

Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине. ИНФОГРАФИКА

Глава МВД Арсен Аваков во время своего отчета в ВР предоставил народным депутатам информацию о резонансных криминальных событиях в Украине за последние дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Текст отчета главы МВД Арсена Авакова перед депутатами ВР приводим полностью:

"В своем выступлении я предоставлю исчерпывающую информацию о резонансных криминальных событиях последних дней. Считаю крайне важным акцентировать внимание на фактах вместо сплетен и инсинуаций, которым определенные политические силы пытаются заполнить информационное пространство.

Но сначала хочу поблагодарить Верховную Раду, депутатов этого и прошлого созыва. Мы на этой неделе запустили систему автоматической фотовидеофиксации, над которой работали вместе с парламентом не один год!

И уже за первые дни у нас есть позитив - количество нарушений скорости снижается ежедневно. Считаю, что это принципиально важный для общества показатель общей результативной работы!

Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине 01

А теперь - к резонансным вопросам.

В Министерстве внутренних дел работает 360 000 человек, в Национальной полиции - 132 000. И МВД, и Нацполиция являются отражением, срезом и плотью от плоти украинского общества. Среди нас есть герои, трудяги, и, к сожалению, те, кто нарушает закон.

В любом обществе, в каждой полиции мира встречаются негативные, резонансные события. Но принципиально важно, как система МВД реагирует на эти события: не покрывает, не потакает, не пытается скрыть, а действует быстро и жестко реагирует в соответствии с законом.

В отделе полиции Кагарлыка произошел позорный инцидент, когда полицейские применили пытки, нанесли побои и изнасиловали женщину. Негодяи были немедленно задержаны, информация передана в ГБР. Это факты.

В эти дни многие воспользовались случаем и атаковали полицию - в том числе и в этом зале - подтасовывая факты и транслируя обществу откровенную ложь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жертва изнасилования в Кагарлыкской полиции рассказала о пытках: Многие сотрудники все слышали, но никто не выходил из кабинетов

То, что произошло в Кагарлыке - недопустимо и требует самой жесткой реакции, которая и последовала со стороны полиции.

Но используя абсолютно недопустимый инцидент, в котором принимали участие полицейские, некоторые пытаются проводить аналогии с событиями во Врадиевке в 2013 г. году. Однако сейчас ситуация принципиально другая!

"Врадиевку" пытались скрыть. Мы не скрывали ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а в город происшествия была вызвана следственная группа ГБР. Отдел полиции расформирован, полицейские выведены за штат. На следующий день утром полиция обнародовала информацию для общества.

Хочу предоставить вам хронологию событий в Кагарлыке:

Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине 02

- в 18:46 в воскресенье 24 мая в Обуховский отдел полиции поступило сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей;
- в 19:15 правоохранители установили личности подозреваемых в преступлении полицейских;
- в 19:40 подозреваемых задержали; приняты оперативные меры для сохранения следов на месте преступления; вызвана следственная группа Государственного бюро расследований.
- 25 мая в 8:00, в понедельник, председатель Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыкского отдела полиции, отстранение всего его руководства, а также начальника Обуховского районного отдела полиции;
- в 10:23 утра понедельника пресс-служба Национальной полиции сделала заявление о факте насилия и пыток и о задержании подозреваемых.

Сейчас расследование проводит ГБР при полном содействии со стороны Национальной полиции. Кроме того, Нацполицией проводится собственное служебное расследование. Кагарлыкский отдел полиции полностью расформирован. 60 сотрудников полиции выведены за штат. Степень участия, наказания и возможность дальнейшего прохождения службы по каждому из них будет исследоваться отдельно.

По-другому система работать и не должна! Мы мгновенно отреагировали, и кроме того - сделали существенные выводы о недостатках в работе инспекции по личному составу Нацполиции.

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По итогам анализа этого инцидента и совместного заседания с Комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности приняты определенные решения о введении дополнительных функций инспекции по личному составу Нацполиции. В частности:

Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине 03

- во всех подразделениях полиции будет введена система "Custody Records", то есть полная видеофиксация следственных действий;
- будет полностью пересмотрен кадровый состав инспекции по личному составу, в состав инспекции будут привлечены работники с опытом работы в оперативных подразделениях;
- будет повышена заработная плата и материально-техническое обеспечение инспекции: автомобили для проверок, средства фиксации нарушений (бодикамеры и т.п.);
- будет предоставлено право проверять любые подразделения, службы, отдельных работников во время несения службы, в любое время суток;
- при профессиональном отборе кандидатов на службу в полицию будет проводиться дополнительное психологическое обследование по новейшим методикам по выявлению скрытых признаков агрессивности и агрессивности поведения.

Также предохранителем от произвола "грязных полицейских" является эффективная работа внутренней безопасности.

К сожалению, как я уже говорил, - полиция является отражением общества со всеми его особенностями. Но мы системно боремся за качество личного состава полиции, в том числе жесткими методами деятельности внутренний безопасности.

Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине 04

За 2019-2020 годы по материалам Департамента внутренней безопасности:

- начато 1037 уголовных производств относительно полицейских, по которым сообщено 482 подозрения. Это почти 2 уголовных производства и 1 подозрение в день;
- составлено 1206 административных протоколов в отношении полицейских за нарушение антикоррупционного законодательства - 2,5 протокола ежедневно
- проведено 4622 целевые проверки, по результатам которых 2724 лица привлечены к дисциплинарной ответственности - к сожалению, ежедневно пять-шесть полицейских получают наказания;
- увролены 178 человек - каждую неделю увольняется по негативным мотивам 2-3 работника полиции.

Подчеркиваю, что именно по материалам Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Государственным бюро расследований открываются до 90 % производств относительно правоохранителей!

Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине 05

Однако, нельзя забывать, что в полиции работают десятки тысяч полицейских, которые верно служат Украине, защищают Закон, раскрывают преступления и выполняют боевые задачи в зоне ООС, рискуя жизнью и здоровьем.

Поэтому я обращаюсь к вам с призывом не обвинять огульно весь 130-тысячный коллектив из-за нескольких негодяев. Подавляющее большинство полицейских - достойные люди, которые верны Присяге!

Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине 06

21 мая 2020 от вражеской мины под н.п. Трехизбенка Луганской области погиб Сергей Губанов. Он был из тех правоохранителей Луганщины, кто не предал присягу, прошел плен, пытки сепаратистов, участвовал в боях за освобождение украинских городов от оккупантов, был командиром патрульного батальона особого назначения МВД "Луганск-1". Награжден орденом Богдана Хмельницкого и получил звание Героя Украины (посмертно).

Несколько дней разделяет эти два события: - когда достойный полицейский героически служил и погиб за Украину, и когда два негодяя осуществили позорное преступление. Герой не оправдывает преступников, но и они не должны очернить его подвиг и всю полицию!

Всего за последние шесть лет при исполнении служебных обязанностей погибли 175 полицейских.

Именно они, и тысячи других достойных правоохранителей, которые круглосуточно несут службу достойно и честно, - являются лицом нашей полиции!

Теперь хочу доложить о ходе расследования по событиям в Броварах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Утренняя перестрелка в Броварах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Важно понять, и здесь надо говорить откровенно, что перестрелка стала следствием непрозрачности и коррупции в сфере государственного контроля по выдаче разрешений на транспортные перевозки в Киевской области. Это искусственно созданный конфликт между перевозчиками из Броваров и перевозчиками из Винницы и Киева на почве теневых расчетов, который 29 мая перерос в стрельбу.

Полиция оперативно, в течение нескольких минут прибыла на место, остановила конфликт и успела "на горячем" задержать 11 подозреваемых.

Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине 07
Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине 08

Впоследствии на пути в Винницу, по месту жительства и работы были задержаны еще более двух десятков подозреваемых из числа участников.

В понедельник, 1 июня полиция провела ряд действий, в результате которых в Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек, включая главаря - криминального авторитета по прозвищу Веха", он же Журавль. Все они участвовали в перестрелке под видом местных перевозчиков.

Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине 09
Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине 10

По состоянию на утро пятницы:

- 67 человек, причастных к стрельбе, установлены;
- 44 сообщено о подозрении (в том числе - 5 заочно)
- 39 лицам избраны меры пресечения:
- 29 - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога;
- 2 - содержание под стражей на 60 суток с правом внесения залога;
- 5 - круглосуточный домашний арест на 60 суток;
- 3 - домашний арест в ночное время

Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине 11

Мне несколько жаль этих молодых людей, которые за жилье, еду и 800 гривен в день попали под арест и, вероятно, получат реальный срок заключения за участие в организованной преступной группировке.

Но другой реакции у нас не будет! Если кому-то кажется, что он снова готов вернуть нашу жизнь традиции "бандитских договорняков", криминальных разборок и атмосферу страха, мы будем отвечать очень жестко, со всей силой закона. Пусть потом не удивляются!

Я считаю, что полицейские адекватно и грамотно отреагировали на ситуацию 29 мая во Броварах.

Однако, есть определенные претензии к некоторым работникам и руководителям подразделений о возможной превенции этой ситуации и оперативных служб. Поэтому в отношении некоторых из них председателем Нацполиции приняты дисциплинарные меры, вплоть до отстранения от занимаемых должностей. И это - нормальная рабочая ситуация, профессиональные действия и компетенция председателя Национальной полиции.

Мы благодарны команде прокуроров, которые поддержали принципиальную позицию обвинения по данному вопросу, а также судьям Броварского суда, которые заняли бескомпромиссную позицию.

Надеюсь, что по результатам расследования виновные получат столь же справедливое наказание!

Вместе с тем, мы, с членами Кабинета Министров, премьер-министром инициировали вопрос усиления контроля за соблюдением правил пассажирских перевозок и правил лицензирования. Необходимо сделать их прозрачными, а контроль - жестким, принципиальным, чтобы не было "черных" денег, которыми будет финансироваться криминал.

Теперь несколько слов о текущей криминогенной ситуации в общем.

Показательные данные - количество убийств, как говорится, "Труп не скроешь!"

Вот статистика количества убийств, начиная с 1961 г. - этот слайд ясно показывает динамику и опровергает инсинуации относительно якобы "у нас сейчас ситуация хуже, чем в 90-х". Это совсем не так!

Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине 12

Если сравнивать показатели за 4 месяца 2019 и 2020 годов, то мы видим, что количество преступлений не растет:

- количество убийств (495/481) снизилось на 2,8 %;
- тяжких телесных повреждений (649/541) - на 16,7 %;
- тяжких телесных повреждений со смертельным исходом (189/158) - на 16,4%.

Но важны не только сухие цифры, отражающие "температуру" криминальной ситуации, - показатель качества работы полиции еще и уровень раскрытия преступлений.

Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине 13

- Раскрытие убийств в 2020 году составляет 92%;
- Тяжких телесных повреждений - 92%;
- Тяжких телесных повреждений со смертельным исходом - 91%;
- Изнасилований - с 86-ти до 91%

Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине 14

Мы видим впечатляющую положительную динамику и это ответ тем, кто огульно заявляет что у нас якобы ничего не меняется, что люди, которые работают в полиции и МВД не досигают успеха в реформировании. Работа Национальной полиции качественно меняются год от года, но все-таки отдельные случаи, как тот, который произошел в Кагалике, показывают, что рецидивы, к сожалению, происходят. И очень важно на них адекватно и правильно реагировать.

И на эту тему напоследок хочу подчеркнуть еще кое-что.

Мы провели анализ социального статуса лиц, совершивших убийства и изнасилования за последние 1,5 года. Среди тех, чьи преступления доказаны и дела переданы в суд - есть частные предприниматели, военнослужащие, руководители предприятий, учреждений и организаций, врачи, IT-шники, председатели общественных организаций, адвокаты и даже священнослужители! То есть профессия не является маркером преступника!

Возвращаясь к актуальным событиям последнего времени, хочу напомнить, что мы, как и обещали, совместно с Министерством цифровой трансформации в запланированный срок ввели в действие цифровой образ ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу в рамках проекта "Дія".

Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине 15

И последняя новелла, о которой я уже кратко упоминал - введение с 1 июня автоматической фиксации нарушений ПДД.

Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине 16

Целью внедрения системы является снижение уровня аварийности на дорогах государства и уменьшения количества ДТП с тяжелыми последствиями. За годы независимости нашей страны в ДТП погибли более 174 тыс. людей, травмированы более 1 млн. 200 тыс. человек.

Отдельно хочу остановиться на работе сотрудников МВД в период эпидемии. С самого начала наши спасатели, полицейские, пограничники, нацгвардийцы и врачи были и остаются на передовой борьбы с COVID-19.

Большинство личного состава привлекалась к мероприятиям по противодействию распространения коронавируса - от санитарных постов до розыска лиц, больных коронавирусом, которые самовольно оставляли больницы.

Работники МВД - вторые по степени риска и по факту заражения после врачей. Во многом благодаря усилиям МВД Украины проходит эпидемию в лайт-режиме по сравнению со многими другими странами, включая наших ближайших соседей.

Уважаемые коллеги! Я думаю, что представленная мной информация дает вам понимание относительно способности системы МВД и Национальной полиции быстро и эффективно реагировать на любые вызовы - от реагирования на преступления в рядах полиции до эпидемии и бандитских перестрелок!

Именно поэтому, несмотря на войну и сложную социально-экономическую ситуацию в стране, а также популизм некоторых политических сил, которые спекулируют на недостатках и трудностях, такие досадные случаи, как в Кагарлыке, - подразделения МВД уверенно остаются среди лидеров по уровню доверия общества.

Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине 17
Инфографика: сайт МВД

По данным крупнейших независимых социологических служб, в частности Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова, по состоянию на февраль 2020 г. уровень доверия к подразделениям системы МВД составляет:

Национальная полиция - 43,7%
Национальная гвардия Украины - 60%;
Госслужба по чрезвычайным ситуациям - 65%;
Государственная пограничная служба - 60%;

Это очень высокие показатели и для нас это самая высокая ответственность, которую нельзя обмануть!".

Аваков Арсен (3444) Бровары (337) изнасилование (916) Киевская область (4118) Нацполиция (16434) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+36
Красивые картинки и, как обычно, победоносная статистика, но когда банды в десятки человек, среди белого дня,абсолютно на пох, устраивают перестрелки в городе - это нонсенс и бессилие
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05.06.2020 12:18
+33
А что там Княжичи, взывы банкоматов и убийства инкасаторов в Харькове, расстрелы в Одессе, нападение мусоров на Стерненка итд...? Или время все списало?
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05.06.2020 12:18
+25
он еще и бабло стрижет с казино, типичный мафиоза...
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05.06.2020 12:18
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Насрали все , а виноват один . Странно "мыслят" зелёные .
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05.06.2020 12:16 Ответить
Руафик не увиноват!
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05.06.2020 12:17 Ответить
Красивые картинки и, как обычно, победоносная статистика, но когда банды в десятки человек, среди белого дня,абсолютно на пох, устраивают перестрелки в городе - это нонсенс и бессилие
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05.06.2020 12:18 Ответить
он еще и бабло стрижет с казино, типичный мафиоза...
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05.06.2020 12:18 Ответить
А что там Княжичи, взывы банкоматов и убийства инкасаторов в Харькове, расстрелы в Одессе, нападение мусоров на Стерненка итд...? Или время все списало?
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05.06.2020 12:18 Ответить
Если убрать Авакова, всё сразу наладится.
Кто в это верит, поставьте мне лайк.
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05.06.2020 12:18 Ответить
Промежуточный итог подведём через пол часа с поименным оглашением оптимистов.
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05.06.2020 12:20 Ответить
нет, лучше так - Аваков прозрел, покаялся и теперь полиция будет образцово-показательная а уровень преступности минимальный в европе
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05.06.2020 12:21 Ответить
Нет.
Хочешь провести свой опрос - проводи.
Мне соавторы не нужны.
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05.06.2020 12:24 Ответить
Зачем опрос проводить - Эта мразь, за 6 лет у власти не смогла выучить украинский язык. О чем еще говорить? что может изменить человек, не способный сам измениться?
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06.06.2020 01:59 Ответить
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05.06.2020 12:24 Ответить
Рюкзаков поставит! Он незаменим во всём!
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05.06.2020 12:34 Ответить
Отрицательный ответ.
Я правильно понял?
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05.06.2020 12:36 Ответить
Как всегда положительный на фсё!
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05.06.2020 12:40 Ответить
Активист?
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05.06.2020 12:47 Ответить
Мудист?
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05.06.2020 12:56 Ответить
Ну да, ну да.
Усе і одразу.
Але чи потрібен міністр МВС який внаглу фальшує резонансні справи, синок якого скоює безкарно економічні злочини, не в змозі контролювати вулиці міст і т.д.
З другої сторони ми вже маємо у зебобіків заміну рябої шапки на половчанку. Якщо ще в завМВС підберуть такого ж кадра, то ну його нафік.
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05.06.2020 12:48 Ответить
Аваков и до последних событий являлся достаточно токсичным. Даже если на него там наговаривают, если нет всего того, что у Юльки в телефоне, а его сын никогда не торговал рюкзаками , то даже в этом случае, система не должна строиться на персоналиях, нет незаменимых кадров. Министр -- это всё тот же гос служащий и текучка данной должности по малейшим замечаниям -- вполне нормальное явление.
Я бы и президентский срок сократил до трех лет, если бы система выборов не била так по бюджету, ждем диджитализацию )) Как и пост Мера, Главы сельсовета, нельзя позволять кадрам врастать в кресло. В моем селе такая морда уже более тридцати лет сидит и убрать от туда нереально, как он и его семья живут, можете себе представить. Так вот, нам нужна текучка кадров, в разумных сроках конечно. Тот срок, которого достаточно отработать свою программу, провести аудит своего ведомства, наладить работу и всё, следующий, почивать на лаврах нам не надо.
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05.06.2020 16:58 Ответить
Если ты "ана", то лайкни мой старый висячий кутак))).
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05.06.2020 19:34 Ответить
Займись самообслуживанием.
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05.06.2020 21:16 Ответить
Нинада мне свои технологии впаривать)...
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05.06.2020 21:27 Ответить
Если стыдно, вали всё на меня.
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05.06.2020 21:32 Ответить
Стыдно, но валить не буду).
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05.06.2020 21:35 Ответить
Красней, но не отвлекай ся.
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05.06.2020 21:37 Ответить
Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине, - полный отчет Авакова в Раде - Цензор.НЕТ 1134
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05.06.2020 12:19 Ответить
Мусора уже люди, или еще нет? Чет главрюкзак не определился походу. И про перестрелку в Одессе ничего не сказано. Я там понимаю одесситы с сирийцами уже отслюнявили? Или пообещали только? Вести бариши будут в рюкзаках? Или зеленых пакетах?
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05.06.2020 12:19 Ответить
Похоже, что все черные дела в Украине делаются под чутким руководством Авакова. Не насиловал, разве что.
https://www.youtube.com/watch?v=VHeBs3PADpM Действующие лица полиции, приближенные лично к Авакову! принимали непосредственное участие в перестрелке в Киеве на стороне убийц! И при этом пока что министр МВД имеет наглость тут рассказывать про свою эффективность. Самовнушение не поможет!
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05.06.2020 18:07 Ответить
да, таварісчі, всьо хрєново!
но, єслі би нє "ах, какой міністр" било би єщьо хуже!
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05.06.2020 12:20 Ответить
Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине, - полный отчет Авакова в Раде - Цензор.НЕТ 3783
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05.06.2020 12:23 Ответить
Ты сам знаешь, что это чушь полная.
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05.06.2020 12:25 Ответить
почем ком, ботва?
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05.06.2020 12:28 Ответить
Я ж не Вольф Мессинг.
А почём? Просто, интересно.
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05.06.2020 12:30 Ответить
Трактор в полі дир дир дир, і рюкзаков дригадир!
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05.06.2020 12:38 Ответить
Вот! Это по-вашему.
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05.06.2020 13:06 Ответить
отмазка на копейку. Примитив.
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05.06.2020 13:04 Ответить
Секрет? Корпоративная тайна?
Ну, не хочешь говорить, не надо.
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05.06.2020 13:07 Ответить
Очередной примитив от аваковского лизуна, типа "сам дурак" Вы еще тупее чем троли повара. Тема закрыта
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05.06.2020 13:09 Ответить
Если стыдно, вали всё на меня.
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05.06.2020 13:12 Ответить
После Майдана власть в МВД захватили те, кого нельзя было подпускать на пушечный выстрел» /Легенда УБОП Валерий Кур об Арсене Авакове и «реформе» МВД./
Нужно,заменить министра: на этой должности должен быть честный человек, а не представитель теневого бизнеса, привыкший работать только с таких позиций.

/Богдан Буткевич,/
В тему:
http://argumentua.com/stati/kak-ukrainskuyu-militsiyu-prevratit-v-nastoyashchuyu-politsiyu Как украинскую милицию превратить в настоящую полицию?
http://argumentua.com/stati/skolko-ni-rabotai-ty-gono-za-fasadom-novoi-politsii «Сколько ни работай, ты - го*но!». За фасадом новой полиции
http://argumentua.com/stati/u-nas-net-pravookhranitelnykh-organov «У нас нет правоохранительных органов»
http://argumentua.com/novosti/deputat-kotvitskii-zameshan-v-afere-generala-chebotarya-i-syna-avakova-skhemy Депутат Котвицкий замешан в афере генерала Чеботаря и сына Авакова
http://argumentua.com/stati/neprikasaemye-delo-ryukzakov-avakova Неприкасаемые: дело «рюкзаков Авакова»
http://argumentua.com/stati/arsen-avakov-mvd-i-sevruk-gpu-prodali-ugolovnye-dela-kaznokradov-semi-katsub Арсен Аваков (МВД) и Севрук (ГПУ) продали уголовные дела казнокрадов-семьи Кацуб?
http://argumentua.com/stati/arsen-avakov-pokryvaet-prestupnikov-iz-berkuta Арсен Аваков покрывает преступников из «Беркута»
http://argumentua.com/stati/arsen-avakov-stavka-na-prisposoblentsev-pochemu-ne-budet-raskryto-delo-sheremeta Арсен Аваков: ставка на приспособленцев. Почему не будет раскрыто «дело Шеремета»
http://argumentua.com/stati/arsen-avakov-ne-uidet-po-sobstvennomu-tak-kak-emu-pripomnyat-vse Арсен Аваков не уйдет «по собственному», так как ему припомнят все
http://argumentua.com/stati/arsen-avakov-dolzhen-uiti-i-vozmozhno-sest Арсен Аваков должен уйти. И, возможно, сесть
http://argumentua.com/stati/arsen-avakov-poluchaet-vzyatki-mestorozhdeniyami Арсен Аваков получает взятки месторождениями?
http://argumentua.com/novosti/okruzhenie-avakova-za-polgoda-poluchilo-v-polzovanie-mestorozhdeniya-v-trekh-oblastyakh-smi Окружение Авакова за полгода получило в пользование месторождения в трех областях
http://argumentua.com/novosti/avakov-protiv-sozdaniya-v-ukraine-natsionalnykh-dobrobatov Аваков против создания в Украине «национальных» добробатов
http://argumentua.com/novosti/avakov-opravdal-uvolennykh-so-skandalom-chinovnikov-iz-svoego-okruzheniya-oni-sakralnye-zher Аваков оправдал уволенных со скандалом из своего окружения:они-«сакральные жертвы»
http://argumentua.com/novosti/glava-mvd-avakov-kooruptsioner-leshchenko-obnarodoval-dokumenty Глава МВД Аваков - коорупционер. Лещенко обнародовал документы
http://argumentua.com/novosti/zhena-arsena-avakova-privatizirovala-zemlyu-byvshego-detskogo-ozdorovitelnogo-kompleksa Жена Арсена Авакова приватизировала землю детского оздоровительного комплекса
http://argumentua.com/novosti/smi-semya-avakova-zarabatyvaet-na-gaze-i-optimizatsii-nalogov Семья Авакова зарабатывает на газе и «оптимизации» налогов
http://argumentua.com/stati/voisko-arsena-ognestrelnye-podarki-avakova-premeram-deputatam-sudyam-i-prokuroram Войско Арсена. Огнестрельные подарки Авакова премьерам, депутатам, судьям и прокурорам
http://argumentua.com/novosti/avakov-darit-druzhkam-oruzhie-kotorogo-net-i-u-spetsnaza Аваков дарит дружкам оружие, которого нет и у спецназа
http://argumentua.com/novosti/avakov-pytaetsya-skryt-komu-razdaril-oruzhie-mvd-pistolety-avtomaty-i-pulemety Аваков пытается скрыть, кому раздарил оружие МВД: пистолеты, автоматы и пулеметы
http://argumentua.com/stati/chto-v-novykh-kopakh-ostalos-ot-starykh-mentov-pochti-vse Что в новых «копах» осталось от старых «ментов»? Почти все
http://argumentua.com/stati/ministr-vnutrennikh-del-eshche-i-moshennik Министр внутренних дел - еще и мошенник
http://argumentua.com/novosti/avtomaidan-trebuet-otstavki-avakova-raszvalil-mvd-i-pokryvaet-ubiits-foto «Автомайдан» требует отставки Авакова, он развалил МВД и покрывает убийц
http://argumentua.com/novosti/biznes-avakova-na-mvd-v-kieve-chislo-krazh-i-razboev-uvelichilos-vdvoe-v-kazhdom-raione-za-1 Результат бизнеса Авакова на МВД:в Киеве число краж и разбоев выросло вдвое за10 месяцев
http://argumentua.com/stati/attestatsiyu-militsii-na-zhitomirshchine-provodit-kriminalnyi-avtoritet-moskva Аттестацию милиции на Житомирщине проводит криминальный авторитет «Москва»
http://argumentua.com/stati/rassledovanie-ubiistv-aktivistov-maidana-valil-zyat-kivalova-i-sabotiruet-avakov Расследование убийств активистов Майдана «валил» зять Кивалова и саботирует Аваков
http://argumentua.com/novosti/vozvrashchat-korruptsionnye-aktivy-avakov-poruchil-skandalno-izvestnoi-zhene-korruptsionera- Возвращать коррупционные активы Аваков поручил жене коррупционера
http://argumentua.com/novosti/v-dele-brsm-avakov-sdal-rukovodstvo-gpu-s-opozdaniem-na-god В деле «БРСМ» Аваков «сдал» руководство ГПУ с опозданием на год
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05.06.2020 12:29 Ответить
И це все допустив вяликий рехформатор Пеця, брехав виходить Пеця про реформи?
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05.06.2020 13:41 Ответить
то , о чем говорит Аваков , уличает его в том,что оно случилось благодаря тому,что он такой министр
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05.06.2020 12:29 Ответить
сравнение с 1961 годом?! какой имбецил готовил графики?
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05.06.2020 12:30 Ответить
Потрібно порівнювати число злочинів на тисячу населення, а не інтегрально по країні. Бо в 1961 році населення було відсотків на 10 більше, ніж тепер.Тому і злочинів тоді було більше. І кількість правоохоронців тоді і зараз на тисячу населення потрібно враховувати при розгляді розкриття злочинів. Тобто надана статистика у звіті не може слугувати підставою для висновків про ефективність поліції. Навмисно це зроблено чи просто помилково, то інше питання.
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05.06.2020 13:58 Ответить
А есть ли уже кандидатура вместо Авакова? Эти зебилы могут и могилева поставить или такого же.
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05.06.2020 12:35 Ответить
пропонуєте ввести царя з дворянами аби не паритися з вибором?
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05.06.2020 12:56 Ответить
"Большинство личного состава привлекалась к мероприятиям по противодействию распространения коронавируса - от санитарных постов до розыска лиц, больных коронавирусом, которые самовольно оставляли больницы."
та мы видели
Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні, - повний звіт Авакова в Раді - Цензор.НЕТ 3259
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05.06.2020 12:35 Ответить
Неефективність і безвідповідальність - сьогоднішній девіз мусарні .
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05.06.2020 12:55 Ответить
Як було при Петі - так і залишилось.
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05.06.2020 13:42 Ответить
А шо там з бурштином?
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05.06.2020 12:58 Ответить
...якби проблема була в Авакову, то проблем би не було...)
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05.06.2020 13:03 Ответить
Авакян = преступность+мафия
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05.06.2020 14:08 Ответить
аваков лейтмотивом выступления сделал тезис о том, что полиция есть срез общества, с аналогичными недостатками и пороками, характерными для населения в целом. но позвольте - при трудоустройстве в полицию производится жесткий отбор, именно для того, чтобы не допустить в ряды "безупречных" полицеских взяточников, садистов и просто тупых людей. и если таковые все-таки в полицию попадают, то не из-за того, что аналогичный процент "дефектов" и среди остального населения, а потому, что отбор был произведен халатно и даже преступно. или имел место подкуп. морозится арсен, стебется над нами, как бы говоря: "ну и х.ли вы мне сделаете?!"
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05.06.2020 14:24 Ответить
Когда 90% уволенных за нарушения ментов восстановилось через суды, что в принципе невозможно без больших денег и мощной крыши на самом верху, т.е. без министра МВД, уже тогда надо было за это увольнять Авакова и начальника полиции Князева. Самый главный недостаток руководства страны отсутствие принципиальной позиции по таким вопросам, у них я так понимаю одна позиция -"если очень хочется,то можно". У нас не руководство страны, а сообщество "кисельных барышень", а их руководство-это "манная каша".
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05.06.2020 14:36 Ответить
Поиздевался, помочил политпроституток в Раде, и отбыл посмеиваясь. А те обтерлись и дальше в погоню за денюшкой.
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05.06.2020 14:38 Ответить
Фундаментальний життєвий принцип мєнтів: як би зробити так щоб не робити нічого і за це не понести відповідальність, а отримати надбавку до зарплати.
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05.06.2020 14:47 Ответить
Жванецкого вспомнил - "А уж фраза: "Я вами руководил, я отвечу за все" - прямо колом в горле стоит. А такая: "Мне не дорого мое место, дорого наше дело" - получается только по частям."
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05.06.2020 14:54 Ответить
Оставьте уже Авакова в покоя!..Единственно кто действительно все эти годы занимается делом и реформами МВД! А так же кто еще остался от прошлого Президента- здорового человека!..............
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05.06.2020 15:06 Ответить
Насмешил. Ты где то 6 лет был без связи с миром?
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05.06.2020 16:09 Ответить
Нимагу тебя лайкнуть, руки от смеха по клаве не попадают)
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05.06.2020 19:39 Ответить
Авакоff! Давай уходи. На пенсии будешь рюкзаками заниматься.
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05.06.2020 15:27 Ответить
Ага. Шить их, на зоне!
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05.06.2020 16:10 Ответить
Он не сможет, так как полностью атрофировался от полезных дел, кроме как каверкать по бумажке украинску мову и брать дань ничего не умеет уже.
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06.06.2020 00:06 Ответить
Очередное бла-бла-бла.... проглотили ?
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05.06.2020 15:30 Ответить
---Така наївність ...Наші суди...мінтура...прокуратура---- путінська агентура / була і є/ Щоправда .додатково . оплачується і за нас кошт А в підмосков* ї кожного ментовського кілера вбивцю .чи гвалтівника .заздалегідь. чекає надійна пристань... Так що і аваков і ЗЕ- скалозуб---це керовані болванчики . які нічого НЕ верішують ... Згадайте всесильного проффессора моріарті і той був безпомічний /коли московське ракло дало вказівку на відстріл майданівців.../ Лише спромігся . голосом кострата проволати : " Ос...та...но...ви...тесь !!! " Отож НЕ варто метати перли адресу пігмеїв . які нічого НЕ вирішують !!!
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05.06.2020 16:03 Ответить
Аваков не упомянул, что https://www.youtube.com/watch?v=uJhGWO_WCT0&feature=youtu.be одна из сторон, участвовавших в перестрелке, была под его непосредственной крышей! Поэтому, все кто нужно, сейчас официально идут по хулиганке!
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05.06.2020 16:08 Ответить
Полиция под руководством Авакова превратилась в сборище убийц, насильников и лжеобвинителей. https://www.youtube.com/watch?v=VHeBs3PADpM Вот очередной случай, когда действующий сотрудник МВД был пойман в составе группы убийц и разоблачен СМИ . От Авакова никакой реакции. Он в теме.
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05.06.2020 16:19 Ответить
Хорош слухати байки злочинців при владі!
https://www.youtube.com/watch?v=ACjdAqwUlfg Двоє чоловіків вчинили спробу самоспалення через свавілля мусорів Авакова. Київ, 05.06.2020
Авакова геть!
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05.06.2020 16:49 Ответить
1/ Аваков go home: Благодаря бездеятельности по реформации полиции, так и не вытявнувшей ее из мусарни, Аваков должен быть люстрирован первым и выгнан с позором.

2/ Зе со свитой в строю стоящей: Сегодня кризис власти не только Зе. Зебилы все провалили и их, и ОПЗЖ, и бабушки Юли стратегия реваншизма и впихивания Украины в совок всем ясна.

3/ Порох и реальная оппозиция: Это новое - первая их грубая ошибка . Вот и все кандидаты, за кого можно еще было голосовать, стали огурцами солеными. Последними в бочке закисли Порох с ЕС.
Кризис оппозиции, а именно: Пороха и, как оказалось, ручным ЕС. Почему? Потому что команда Пороха - ЕС покрывает Авакова, несогласившись подписать лист за отставку последнего. Я еще помню убийство Саши Билого в 2014-м году. А сколько менты убили, изнасиловали, покалечили людей при Авакове. Порох, ты, что не понимаешь этого? Ты покрываешь того, кто покрывает убийц во власти, делая насилие над украинцами легитимным. Не понимаешь?
Поддержкой преступно бездеятельного главного мента Порох добьется потери своего и ЕС рейтинга. Сейчас позиция ЕС и Пороха - это предательство украинского народа. Равное тому предательству, которое было совершено националистами Скорик, Черняк и др. по отношению к лидеру нации - Вячеславу Чорновилу.
С сегодняшнего дня, к сожалению, в ВР все огурцы соленые.
4/ Блогеры: Вы же понимаете, что Порох сделал роковую ошибку. Не позно исправить. Включите мозги и совесть.
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05.06.2020 17:04 Ответить
Язиком ще ніхто правди не сказав.
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05.06.2020 17:49 Ответить
А тим часом. Вчора московсько фашистська загарбницька армія найманців Вагнера була вщент розгромлена у Лівії , недобитків добивають лівійські громадяни всім чим можуть , взяті величезні трофеї зброї та техніки, Московсько -фашистські недобитки разом зі своїми наймитами та попихачами, втікають з Лівії. Всіма можливими шляхами, в тому числі недавно перекинуті з Сирії літаки вже втекли. Фашистська загарбницька Московія , повністю розбита у Лівії . В місті Тархуна сьгодні був парад розбитої москальскої техніки. В лікарні виявлено більше сотні трупів цивільних жінок та дітей в тому числі , без внутрішніх органів. Лівійці все документують і готують позов у міжнародний трибунал. Більше є на відео з сайту. https://twitter.com/i/status/1268901221726924801
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05.06.2020 17:50 Ответить
Зеленский боится этого бандита Авакова.
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05.06.2020 18:12 Ответить
у високих колах зовсім іншої думки про авакова. Його вважають дуже цілеспрямованим, твердим та незалежним, а ні від бєні, а ні від Пороха, а ні від інших крутеликів в нашій країні. Але має відношення до харківського криміналітету.
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05.06.2020 23:03 Ответить
может сдать бубочку?
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06.06.2020 00:08 Ответить
360-000!!!!! На 40млн!!! Кто их кормит? Или где они кормятся (Преображенский).
Пи..ц
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05.06.2020 19:50 Ответить
Мусорок рассказал о кучке мусора.
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05.06.2020 21:42 Ответить
Чому а ні пари з вуст про стрілянину в Новоцелиці ??????
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05.06.2020 22:57 Ответить
Кое кто не любит Авакова за срыв фальсификаций на президентских выборах.
"Сетку" поломали кое-кому.
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05.06.2020 22:59 Ответить
Давай, Аваков, не бреши. Наприклад, Кагарлик. Це відветий маніакальний кримінал, який робили твої покидьки. Якби у них були хоч якісь ТВОЇ гальма, то ці покидьки десять разів подумали би робити це, чи не робити. Гальмів не було. Значить, вони це робили раніше і не раз. Це їх ЗВИЧАЙНА практика. І якщо Аваков не йде у відставку, значить через деякий час це буде мати повторення. Аваков гниє з голови. Отже, потрібно відрубати... А ви, що думали?
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05.06.2020 23:09 Ответить
Давай, Аваков не бреши. Наприклад, Бровари. Це відвертий кримінал за розподіл сферами впливу у "бізнесі" первезень у напрямку Бровари - Київ - Бровари. Там кожень день відмивається бабліще, що не потрапляє в бюджет країни. Тому там почалася війна між перевізниками. Аваков цього не знав? Дитячі уявлення. Ну, а якщо і не знав, то тим більше - НАФІГ у відставку. Але він про це знав і можливо навіть керував цією мафією, заплющуючи свої очі. Мафія в Броварах відкрито існує років вже з ДВАДЦЯТЬ. Стрілялки вже не раз були. Аваков бреше, що нічого про це не знає. У мене виникає запитання. Хто організатор, його аваков-мать???!!!
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05.06.2020 23:29 Ответить
Преступность в Украине сейчас превзошла уровень 90-х, скатилась до уровня бандитизма, но бороться с ней некому.
сегодня уровень организованной преступности в стране "поднялся до такой степени высоко, что он превзошел 90-е".
Также, Валерий Кур отметил, что справляться с ней некому, так как реальных профессионалов в правоохранительных органах осталось очень мало.

"Их (профессионалов) очень мало и они еле-еле справляются. Я думаю, что некому делать, никакой реформы нет. Некому справляться с борьбой с преступностью. А она упрощается. До примитивизма. Сегодня не классифицируется она, не превращается в очень изысканную, сложную, она упрощается. Бандитизм. Самый простой.

Есть два человека, есть оружие. Все, можно идти грабить что угодно. Население за двадцать долларов. Или какой-то банк за тысячу долларов".
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06.06.2020 00:07 Ответить
Отчёт напомнил картонную тюрьму и её начальника из фильма Ва банк 2
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06.06.2020 07:59 Ответить
https://112.ua/obshchestvo/poryadka-10-vorov-v-zakone-so-vsego-mira-nahodyatsya-v-ukraine-538581.html Порядка 10% "воров в законе" со всего мира находятся в Украине потому, что Аваков, который не хочет добровольно идти в отставку, создал для воров в законе комфортные условия пребывания в Украине и наверное берёт за это деньги.
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06.06.2020 08:51 Ответить
нормальному мужику (тем более милиционеру , ведь они на ступеньку выше чем просто нормальные мужики ,ну по закону) было бы стыдно заходить вечером на цензор , читать про себя гадости , мнения людей и выступать в раде, и все таки цепляться за кресло
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06.06.2020 09:35 Ответить
 
 