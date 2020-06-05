Польша ожидает решения "Нафтогаза" относительно торговли газом с США, - посол Цихоцкий
В начале сентября прошлого года был подписан польско-украинско-американский меморандум по продаже газа США через Польшу в Украину, и сейчас Варшава ожидает решения компании "Нафтогаз Украины" в этой связи, заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.
"Есть дело торговли газом, очень интересное. Мы договорились о польско-украинско-американском меморандуме, подписанном США в начале сентября прошлого года, по торговле газом США через Польшу в Украину. Но идут какие-то параллельные разговоры "Нафтогаза" с "Газпромом", и мы ожидаем, какое направление украинская компания решит выбрать: покупки у России или торговлю через Польшу", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину и развитии газовой инфраструктуры с Польшей.
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на котором напечатана статья от РИА Новости, которой руководит Киселёв
Конкретні ІНДИКАТОРИ.
Перенесення на східний кордон України точок передачі газу від Газпрому європейським покупцям;
Розблокування експорту газу з Росії незалежними від Газпрому видобувниками;
Розблокування транзиту газу з Середньої Азії;
компенсація за втрати по контрактах з боргами Росукренерго.
Збільшення власного видобутку газу.
«17,3 млрд дол може становити загальна вигода для України від активних дій у подальшому протистоянні з Газпромом та отримання компенсації за схеми Росукренерго»
Це дуже конкретні індикатори. Не протистояння Росії - це підігрування Росії.
Коли не збільшується власний видобуток газу - це теж підігрування Росії.
Коли існує неефективна діяльність національної компанії - це підігрування Росії.»
«Відсутність позитивного результату від цих дій, не кажучи вже про просто відсутність цих дій, і буде проявом проросійських позицій.» (5)
Разве пиар на проблемах Северного потока -2, трудоустройство молодого дипломата, которой почему-то не нашлось места по профессии в Министерстве Иностранных дел Украины, фотосессии на фоне «Мрія» - самого большого самолета в мире и прочие информационные поводы от НАК Нафтогаз Украины может подменить практическую работа над достижение обозначенных Юрием Витренко целей ?