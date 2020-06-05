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Новости Газовая война
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Польша ожидает решения "Нафтогаза" относительно торговли газом с США, - посол Цихоцкий

Польша ожидает решения

В начале сентября прошлого года был подписан польско-украинско-американский меморандум по продаже газа США через Польшу в Украину, и сейчас Варшава ожидает решения компании "Нафтогаз Украины" в этой связи, заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

"Есть дело торговли газом, очень интересное. Мы договорились о польско-украинско-американском меморандуме, подписанном США в начале сентября прошлого года, по торговле газом США через Польшу в Украину. Но идут какие-то параллельные разговоры "Нафтогаза" с "Газпромом", и мы ожидаем, какое направление украинская компания решит выбрать: покупки у России или торговлю через Польшу", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину и развитии газовой инфраструктуры с Польшей.

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Автор: 

Газ (10223) Нафтогаз (3112) Польша (8405) США (26489) Цихоцкий Бартош (41)


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Топ комментарии
+17
Зеленое стадо выберет первый вариант...закупки в паРаше...это же очевидно...
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05.06.2020 12:37
+11
Не все в этой жизни определяется ценой. 5 лет покупки по реверсу показали кацам, что они нас своим газом на колени не поставят.
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05.06.2020 12:45
+7
речь не о том чей газ. Речь о том, у кого покупать. Посмотрите историю 2000-х годов. Практически с началом каждого года, в разгар зимы Россия отключала газ. И в конце концов это вылилось в подписание совершенно безумного, катастрофичного по своим последствиям для Украины, договора с Россией.
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05.06.2020 12:57
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Зеленое стадо выберет первый вариант...закупки в паРаше...это же очевидно...
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05.06.2020 12:37 Ответить
Нужно брать там где выгодней, Петя 5 лет покупал по реверсу а соя все доказывала что это уже не кацапский газ, так какие теперь вопросы.
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05.06.2020 12:43 Ответить
Не все в этой жизни определяется ценой. 5 лет покупки по реверсу показали кацам, что они нас своим газом на колени не поставят.
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05.06.2020 12:45 Ответить
речь не о том чей газ. Речь о том, у кого покупать. Посмотрите историю 2000-х годов. Практически с началом каждого года, в разгар зимы Россия отключала газ. И в конце концов это вылилось в подписание совершенно безумного, катастрофичного по своим последствиям для Украины, договора с Россией.
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05.06.2020 12:57 Ответить
Почему Польша отказалась покупать у раши?
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05.06.2020 12:58 Ответить
***** продаватиме газ по одній гривні, аби тільки ми залежали від кацапії.
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05.06.2020 13:10 Ответить
"Дружба" с белорусами показала, что гнилое кацапское нутро по-любому вылезет. Бесконечно торговать суверенитетом не получилось даже у хитросделаного Баьцки.
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05.06.2020 13:35 Ответить
Гнидо кацапська, я тобі трохи поясню засади економіки торгівлі газом. Якщо поляки отримують газ за формулою "плати і можеш не брати", то їм вигідніше брати, бо і так заплачено. Але їм цього забагато. І замість того, щоб не залишати газ кацапам чи не випускати його у повітря, можна подарувати Україні. Ось і вся історія з реверсним газом.
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05.06.2020 13:44 Ответить
Естественно Польша хочет заработать на разжижении и транспортировке, но сейчас цена газа очень низкая и многие страны отказываются от американского СПГ, даже с выплатой неустойки.
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05.06.2020 12:40 Ответить
Litva kupila iskliucytelno amerikanski gaz proslom mesiace poskolku cena na mnogo desevle cem gazproma.
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05.06.2020 12:46 Ответить
назови одну из этих многих стран
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05.06.2020 12:47 Ответить
Litva na 100% zakupila zyzeni gaz proslom mesiace s ameriki izza ceni.Eto zakupili privatnyje kompaniji kotorim glavnoje cena
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05.06.2020 12:49 Ответить
https://kurs.com.ua/novost/175178-evropa-otkazivaetsja-ot-amerikanskogo-gaza
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05.06.2020 12:51 Ответить
ты бы ещё ссылку на Русвесну дал )))
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05.06.2020 12:57 Ответить
А что не так, это украинский сайт.
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05.06.2020 13:35 Ответить
ну да, укрАинский,

на котором напечатана статья от РИА Новости, которой руководит Киселёв
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05.06.2020 13:46 Ответить
я бы таким гнидам, как ты, распространяющим пропаганду кремля, пальцы на руках выдёргивал
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05.06.2020 13:05 Ответить
Я бы таких идиотов как ты кастрировал чтоб не плодились.
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05.06.2020 13:41 Ответить
Польща очікує на рішення "Нафтогазу" щодо торгівлі газом зі США, - посол Ціхоцький - Цензор.НЕТ 3802
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08.06.2020 22:58 Ответить
А все почему?
Польша ожидает решения "Нафтогаза" относительно торговли газом с США, - посол Цихоцкий - Цензор.НЕТ 34
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05.06.2020 12:42 Ответить
teper gaz mozno kupit ocen diosevo s Ameriki bylo tolko zelanyje.Liubom sluce rynok dolzen bit otkryt desiovomu gazu
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05.06.2020 12:43 Ответить
сейчас зелёный смарчёк позвонит ***** и проконсультируется.
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05.06.2020 12:45 Ответить
Поляки все правильно делают. Поставки газа должны быть диверсифицированы. Чтобы всегда была возможность выбора лучшего поставщика. А "лучший" это не только тот, кто продает сию минуту дешевле, а тот который за дешевый газ не забирает кусок нашей территории
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05.06.2020 12:47 Ответить
Как "Нефтегаз" может обидеть "Газпром" ? Для чего тогда Юрия Витренко всей стаей гоняли!? Юрий Витренко поставил Нефтегазу цели...

Конкретні ІНДИКАТОРИ.

Перенесення на східний кордон України точок передачі газу від Газпрому європейським покупцям;
Розблокування експорту газу з Росії незалежними від Газпрому видобувниками;
Розблокування транзиту газу з Середньої Азії;
компенсація за втрати по контрактах з боргами Росукренерго.
Збільшення власного видобутку газу.
«17,3 млрд дол може становити загальна вигода для України від активних дій у подальшому протистоянні з Газпромом та отримання компенсації за схеми Росукренерго»
Це дуже конкретні індикатори. Не протистояння Росії - це підігрування Росії.
Коли не збільшується власний видобуток газу - це теж підігрування Росії.
Коли існує неефективна діяльність національної компанії - це підігрування Росії.»
«Відсутність позитивного результату від цих дій, не кажучи вже про просто відсутність цих дій, і буде проявом проросійських позицій.» (5)

Разве пиар на проблемах Северного потока -2, трудоустройство молодого дипломата, которой почему-то не нашлось места по профессии в Министерстве Иностранных дел Украины, фотосессии на фоне «Мрія» - самого большого самолета в мире и прочие информационные поводы от НАК Нафтогаз Украины может подменить практическую работа над достижение обозначенных Юрием Витренко целей ?
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05.06.2020 12:58 Ответить
Скорее всего зебилы выберут проверенное направление (кучмовское): "одной-жопой-на-двух-стульях-сидение"
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05.06.2020 13:04 Ответить
Надо покупать американский газ, но потом не надо скулить, как с зелёной энергетикой.
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05.06.2020 13:43 Ответить
Только поржать.
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05.06.2020 14:03 Ответить
 
 