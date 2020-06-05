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Новости Коронавирус и карантин
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С начала пандемии в Киеве COVID-19 заболели почти 270 детей - от младенцев до подростков, - Кличко

С начала пандемии в Киеве COVID-19 заболели почти 270 детей - от младенцев до подростков, - Кличко

В столице коронавирусом болеет много детей. Всего за период пандемии в столице заболели почти 270 детей - 8% от общего количества инфицированных.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве болеет много детей. За позапрошлые сутки было 12 случаев, за прошедшие - 7. Всего за период пандемии в столице заболели почти 270 детей - от младенцев до подростков. Это 8 процентов от всех больных коронавирусом в столице", - отметил Кличко.

Мэр Киева призвал родителей быть более ответственными и объяснять детям, как уберечься от заражения COVID-19.

"Я обращаюсь к родителям: здоровье вашего ребенка зависит, в первую очередь, от вас! Будьте ответственными и осторожными сами и объясняйте детям важность соблюдения элементарных правил безопасности. Берегите своих детей!" - подытожил Кличко.

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Автор: 

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Минздрав и Миносвиты решили, что 1- 4 классы учатся школе во время пандемии без масок. Стесняюсь спросить, какие нужно соблюдать условия безопасности, если вдруг в классе есть заболевший? Точно поможет мытье рук, если в 1 м. сидит больной COVID-19 без маски?
Виталик, расскажи нам пожалуйста, что реально делать?
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19.11.2020 10:47 Ответить
 
 