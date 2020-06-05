На Житомирщине усилят карантинные меры из-за роста случаев COVID-19, - глава ОГА Бунечко

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) сегодня, 5 июня, рассмотрит вопрос об усилении карантинных мер в Житомирской области, сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Виталий Бунечко.

"Сегодня проведем заседание областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на которой буду инициировать усиление карантинных мероприятий и непереход Житомирской области на очередной этап ослабления карантина", - сказал Бунечко во время брифинга о ситуации с коронавирусная инфекцией на территории области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также добавил, что на заседании комиссии ТЭБ и ЧС будут рассматривать вопрос о невозможности пока что открытия ресторанов на территории области; проведении богослужений при условии соблюдения жестких карантинных мероприятий; проверке пассажирских перевозок правоохранителями на предмет соблюдения карантинных ограничений; проверке рынков и магазинов по выполнению всех карантинных мероприятий.

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"Ослабление и безопасность пока демонстрирует такие результаты, что заболеваемость коронавируса в регионе возросла. Призываю всех жителей области соблюдать жесткие карантинные нормы. Адаптивный карантин - это ослабление, а не игнорирование ограничительных мер", - отметил глава ОГА.