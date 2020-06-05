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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 обнаружили у директора одной из школ Киева. Накануне она посещала райуправление образования, - Кличко

COVID-19 обнаружили у директора одной из школ Киева. Накануне она посещала райуправление образования, - Кличко

Заболевания коронавирусом обнаружили у директора столичной школы № 197. Госпродпотребслужба устанавливает круг контактных лиц.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Вчера в Департамент образования поступила информация о подтвержденном случае заболевания коронавирусом у директора столичной школы № 197. Директора госпитализировали в больницу", - сообщил Кличко.

Он отметил, что в школе работают более 120 учителей, руководителей кружков и технических работников. А накануне директор школы № 197 посещала районное управление образования. А также общалась с руководителями шести других школ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве за сутки 82 случая COVID-19, четыре человека умерли, - Кличко

"Три школы, которые возглавляют директора, контактировавшие с заболевшей, являются местами проведения внешнего независимого оценивания по нескольким предметам каждая. Представители Госпродпотребслужбы проверяют учебные заведения и управления образования для установления круга контактных лиц. Все, кто имел контакт с заболевшей, должны находиться на самоизоляции ", - отметил Виталий Кличко

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05.06.2020 14:15 Ответить
 
 