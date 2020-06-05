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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за коронавируса парня в вегетативном состоянии готовятся выписать из Киевской больницы скорой помощи, ни одна другая клиника его не принимает

Из-за коронавируса парня в вегетативном состоянии готовятся выписать из Киевской больницы скорой помощи, ни одна другая клиника его не принимает

Пребывающего в вегетативном состоянии после аварии 18-летнего парня, у которого диагностировали коронавирус, завтра готовятся выписать из Киевской больницы скорой помощи. При этом ни одна другая больница в городе и области не может его принять. Машину скорой помощи для транспортировки его по месту жительства на Черкасщину не выделяют.

Об этом Цензор.НЕТ рассказала Юлия Шуляк, друг семьи.

18-летнего Владимира Новака 2 марта сбила машина на пешеходном переходе в столице. Он родом из Монастырищенского района Черкасской области, в Киеве учился на сварщика и подрабатывал.

Полтора месяца он лежал в реанимации Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (соответствующие документы есть в распоряжении редакции).

"Володя находился в коме третьей степени, то есть не дышал и сердце не работало. Его спасал врач Игорь Малыш и вся его команда. Они его вытащили, после чего Володя был переведен в отделение политравмы. Здесь ему сделали шунтирование головного мозга, вроде все прошло хорошо. Но Володя сейчас остается в вегетативном состоянии. При этом он не стабильный, с трахеостомой, у него нереальные судороги (ему руки привязывают к кровати), есть инфекция мочеиспускательной системы и пиелонефрит.

Около двух недель назад я узнала, что в больнице обнаружен коронавирус, но это не афишируется. Недавно выписали всех пациентов. В трех отделениях был обнаружен коронавирус и 21 медработник заразился, включая Вовиного врача. Когда информация об этом прозвучала публично, то начали готовить Галину, маму Вовы, к тому, чтобы она ушла из больницы. Она спросила: как она может выписаться, если Володя в таком тяжелом состоянии и нестабильный, домой его брать нельзя. Плюс, у него на тот момент неделю была температура. Но ей дали пакет документов на выписку", - рассказала Шуляк.

Несколько дней назад тест подтвердил, что у Володи коронавирус, на тот момент температура у него была 39:

"Когда узнали о коронавирусе у Вовы, то медики отказались лечить его. Маму закрыли с ним в палате на карантин и она сама ставила капельницы (капельницу давали через дверь). Температуру также не меряют.

Но еще до того, как мы об этом узнали, мы с пакетом документов на выписку поехали в областную больницу, там его согласились принять. Но когда результат теста оказался положительным, то ни одна клиника ни в городе, ни в области его принять не может. Единственное исключение – это Александровская больница в Киеве, но туда не делают перевод. Говорят, что он должен лечиться по месту жительства, а это Монастырищенский район. Местные врачи согласились его забрать, но транспорта нет. На район две скорые, а так как Володя является носителем коронавируса, то они не могут выслать ему машину. Киев тоже не дает скорую помощь, чтобы его перевезти в Черкасскую область. Мы обращались в частные клиники, такие как "Борис", "Добробут", чтобы у них нанять скорую. Они соглашались, но как только слышали о коронавирусе, то отказывались.

Начальник БСП Александр Ткаченко прямо нам сказал: "Почему вы переживаете, он все равно не жилец". Также БСП заявляет, что Институт Сердца, который поставил Володе диагноз об инфицировании коронавирусом, якобы сделал это неправильно. Хотя ему анализ проводили платно, приезжала медсестра, брала набор проб, в том числе из гортани – то есть был глубокий анализ, а не экспресс-тест".

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Также Шуляк заявляет, что в выписке указаны не все моменты о диагнозе Владимира Новака. Написали, что он стабильный, нуждается в домашнем уходе. О температуре, судорогах и инфекции мочеспускательной системы не указано. Она подозревает, что таким образом в БСП пытаются скрыть его настоящее состояние.

Юлия благодарит врачей, которые спасли жизнь Владимиру: "Врачи, которые реально хорошие и сделали свою работу на 100%, никогда не стучали по карману, это начальник реанимации Игорь Малыш и врач-нейрохирург Александр Мазниченко. Однако завтра из больницы готовятся выписать Володю и маму, зная, что у него коронавирус".

карантин (16729) Киев (25489) медицина (2518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
в Феофанію везти хлопця!
Все людське зникає, просто викинути людину в такому стані помирати.. що ми за люди?!
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05.06.2020 13:06
+15
Плоды переможных реформ уже ни в какую корзину не вмещаются.
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05.06.2020 13:02
+11
а как поживает мразь, которая сбила хлопца?
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05.06.2020 13:29
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Плоды переможных реформ уже ни в какую корзину не вмещаются.
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05.06.2020 13:02 Ответить
Ну да. Все реформы сводились к раздуванию бюрократии и уходу от ответсвенности.
Здесь яркий пример. Все прикрывают ж... бумажками (ну прям как в армии) и в результате ничего не делается. Бюрократия это всегда страшно и абсурдно. Особенно в критической ситуации
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05.06.2020 13:40 Ответить
Ты само поняло, что написало? Ааааа, это из методички, тогда понятно.
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05.06.2020 13:43 Ответить
Так при этом же был ещё и приятный бонус от МВФ, который исчез, испарился хер знает куда и на что. Думается, ради него вся движуха и затевалась.
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05.06.2020 13:44 Ответить
Маразм петя растов ни в какую корзину не влазит. При пете людей машины не сбивали, да?
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05.06.2020 13:42 Ответить
Вот тебе и безплатная медицина по Конституции, принципе так, как и образование и жилье.
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05.06.2020 13:03 Ответить
При чём здесь платная бесплатная? Главное отношение к живому существу! Муху, *****, бы не обидеть!
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05.06.2020 13:08 Ответить
А что платная медицина? Клиники Добробут и Борис ещё как платные, очень платные и они послали её с помощью.
Вот тебе ПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА, отсутвие инфекционок, ответственности врачей, отсутвие стацилнаров когда больных с болезнями будут тупо посылать.
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05.06.2020 14:41 Ответить
Звоните президенту... Он распорядится, и всё будет решено...
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05.06.2020 13:03 Ответить
и в министерство здравоохранения...
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05.06.2020 13:07 Ответить
Для очередного "брехинга"?...
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05.06.2020 13:08 Ответить
отбрехинга, скорее...
но все равно без вмешательства какого-нибудь высокопоставленного))) перца видимо не обойтись...
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05.06.2020 13:11 Ответить
тут потрібно звертатись до ЗМІ. Ахметов, Порошенко, будь-який канал ТВ, який витягне цю історію на Сонце. Це просто середні віки та чума якась.....
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05.06.2020 14:58 Ответить
"Блазню" всё равно делать нечего, после того, как асфальт в Хмельницком, проверил, кабана фанерного убил... Пусть займётся больным...
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05.06.2020 13:06 Ответить
в кабана не влучив - криворуке
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05.06.2020 13:14 Ответить
Стріляв з цибулі?
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05.06.2020 13:18 Ответить
Ага, саме так) Причому з відстані метрів у 5!
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05.06.2020 13:20 Ответить
Стріляв і плакав, бо цибуля міцна дуже))))
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05.06.2020 13:20 Ответить
в Феофанію везти хлопця!
Все людське зникає, просто викинути людину в такому стані помирати.. що ми за люди?!
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05.06.2020 13:06 Ответить
Не судья, не прокурор, не клоун с Квартала - тридцать шысть и шысть ...ля....
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05.06.2020 13:07 Ответить
Бедолага.
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05.06.2020 13:09 Ответить
хлопець пригодний тільки на органи. І то почки не годяця
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05.06.2020 13:11 Ответить
а как поживает мразь, которая сбила хлопца?
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05.06.2020 13:29 Ответить
от біда - знайшов собі хлопець горе в столиці. А в Монастирищі вчать на сварщиків, і автомобілі на переходах зупиняюця. І дівки файні - стрункі, пишногруді
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05.06.2020 13:33 Ответить
Нажаль, цю людину НЕ врятували, просто матері важко прийняти правду. Мабуть, і врятувати було неможливо, надто тяжкі травми. А усі інші жахи це наслідки руйнування медичної системи в країні, до цього причетні і "синьо-блакитні", і "шоколадні", і "зелені", але до випадку з хлопцем у комі це має опосередковане відношення.
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05.06.2020 14:11 Ответить
Бсп во всей красе...
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05.06.2020 14:37 Ответить
До Степанова його додому - зараза заразі не страшна, а хлопцю добре...
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05.06.2020 14:38 Ответить
Ковид бушуе а посодовци кроме как раздеребанить денег на нем,никаких норм прав не принимают. Что такое карантин.эпидемия, пандемия, кто за что отвечает. Ноль.А зачем что хочу то делаю. Ковид все спишет. От по батькови поменять это важнее.
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05.06.2020 15:03 Ответить
Бийте тривогу, звертайтесь на телевізійні канали та до ЗМІ. Не здавайтесь!!! Справді страшна ситуація.. :""-( але попробуйте звернути на це увагу людей, які зможуть вам допомогти, а не тільки жалюгідних цензорських тролів.
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05.06.2020 15:04 Ответить
Реформа медецини від Степанова.
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05.06.2020 15:48 Ответить
До Зеленського до дому, або головному лікарю! Потім хай піаряться на ремонтах доріг та гробах хворих!
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05.06.2020 16:17 Ответить
 
 