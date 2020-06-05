Из-за коронавируса парня в вегетативном состоянии готовятся выписать из Киевской больницы скорой помощи, ни одна другая клиника его не принимает

Пребывающего в вегетативном состоянии после аварии 18-летнего парня, у которого диагностировали коронавирус, завтра готовятся выписать из Киевской больницы скорой помощи. При этом ни одна другая больница в городе и области не может его принять. Машину скорой помощи для транспортировки его по месту жительства на Черкасщину не выделяют.

Об этом Цензор.НЕТ рассказала Юлия Шуляк, друг семьи.

18-летнего Владимира Новака 2 марта сбила машина на пешеходном переходе в столице. Он родом из Монастырищенского района Черкасской области, в Киеве учился на сварщика и подрабатывал.

Полтора месяца он лежал в реанимации Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (соответствующие документы есть в распоряжении редакции).

"Володя находился в коме третьей степени, то есть не дышал и сердце не работало. Его спасал врач Игорь Малыш и вся его команда. Они его вытащили, после чего Володя был переведен в отделение политравмы. Здесь ему сделали шунтирование головного мозга, вроде все прошло хорошо. Но Володя сейчас остается в вегетативном состоянии. При этом он не стабильный, с трахеостомой, у него нереальные судороги (ему руки привязывают к кровати), есть инфекция мочеиспускательной системы и пиелонефрит.

Около двух недель назад я узнала, что в больнице обнаружен коронавирус, но это не афишируется. Недавно выписали всех пациентов. В трех отделениях был обнаружен коронавирус и 21 медработник заразился, включая Вовиного врача. Когда информация об этом прозвучала публично, то начали готовить Галину, маму Вовы, к тому, чтобы она ушла из больницы. Она спросила: как она может выписаться, если Володя в таком тяжелом состоянии и нестабильный, домой его брать нельзя. Плюс, у него на тот момент неделю была температура. Но ей дали пакет документов на выписку", - рассказала Шуляк.

Несколько дней назад тест подтвердил, что у Володи коронавирус, на тот момент температура у него была 39:

"Когда узнали о коронавирусе у Вовы, то медики отказались лечить его. Маму закрыли с ним в палате на карантин и она сама ставила капельницы (капельницу давали через дверь). Температуру также не меряют.

Но еще до того, как мы об этом узнали, мы с пакетом документов на выписку поехали в областную больницу, там его согласились принять. Но когда результат теста оказался положительным, то ни одна клиника ни в городе, ни в области его принять не может. Единственное исключение – это Александровская больница в Киеве, но туда не делают перевод. Говорят, что он должен лечиться по месту жительства, а это Монастырищенский район. Местные врачи согласились его забрать, но транспорта нет. На район две скорые, а так как Володя является носителем коронавируса, то они не могут выслать ему машину. Киев тоже не дает скорую помощь, чтобы его перевезти в Черкасскую область. Мы обращались в частные клиники, такие как "Борис", "Добробут", чтобы у них нанять скорую. Они соглашались, но как только слышали о коронавирусе, то отказывались.

Начальник БСП Александр Ткаченко прямо нам сказал: "Почему вы переживаете, он все равно не жилец". Также БСП заявляет, что Институт Сердца, который поставил Володе диагноз об инфицировании коронавирусом, якобы сделал это неправильно. Хотя ему анализ проводили платно, приезжала медсестра, брала набор проб, в том числе из гортани – то есть был глубокий анализ, а не экспресс-тест".

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Также Шуляк заявляет, что в выписке указаны не все моменты о диагнозе Владимира Новака. Написали, что он стабильный, нуждается в домашнем уходе. О температуре, судорогах и инфекции мочеспускательной системы не указано. Она подозревает, что таким образом в БСП пытаются скрыть его настоящее состояние.

Юлия благодарит врачей, которые спасли жизнь Владимиру: "Врачи, которые реально хорошие и сделали свою работу на 100%, никогда не стучали по карману, это начальник реанимации Игорь Малыш и врач-нейрохирург Александр Мазниченко. Однако завтра из больницы готовятся выписать Володю и маму, зная, что у него коронавирус".