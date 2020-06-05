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Новости Агрессия России против Украины
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Польша понимает, что переговоры в "Нормандском формате" и ТКГ в Минске - это линия, где нет компромиссов, - посол Цихоцкий

Польша понимает, что переговоры в

Для Польши принципиальными являются суверенитет и территориальная целостность Украины, и она понимает, что переговоры в "Нормандском формате", переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске - это линия, где нет компромиссов, заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

"Для нас принципиальное дело - это суверенитет и территориальная целостность Украины. Мы понимаем, что эти переговоры в Нормандском формате, переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске - это линия, где нет компромиссов", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Дипломат также подчеркнул, что Польша очень заинтересована новыми инициативами правительства президента Зеленского, интенсификацией этого диалога и повышением политического уровня делегации в Минске.

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"Мы понимаем, что не все удалось, но есть новая динамика, которой давно не было: были обмены пленными, есть зоны разведения, есть разговор о следующих зонах разведения сил. Сегодня (2 июня. - Ред.) руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных прав Дмитрий Кулеба находятся с визитом в Берлине, есть динамика в Нормандском формате, с российской стороны изменился переговорщик, и с украинской стороны после выборов, конечно, тоже", - добавил он.

По словам Цихоцкого, Польша находится в постоянном контакте с немецкими и французскими коллегами.

"Потому что, как соседней стране, нам не все равно, как этот конфликт разрешится и какая судьба людей на Донбассе или в Крыму. Недавно в день годовщины аннексии Крыма у меня была встреча с лидерами крымскотатарского народа. В частности, как непостоянный член Совета Безопасности ООН в 2018-2019 гг., Польша постоянно эту тему отмечала. Аннексия Крыма, нелегальные действия России должны быть осуждены и прекращены. Но также на оккупированной территории существуют права людей, и надо с уважением относиться к ним. К сожалению, Россия безответственно ведет себя с людьми, которые живут на оккупированной территории", - сообщил посол.

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Кроме того, Цихоцкий обратил внимание на то, что Польша следит за попытками организовать местные выборы в Украине, включительно с оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей, в октябре, и для нее это также будет вызов, и очень важный момент, как для страны-члена ОБСЕ.

Автор: 

переговоры (4921) Польша (8405) россия (95402) нормандская четверка (1596) Цихоцкий Бартош (41)


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Топ комментарии
+9
Наглядно про інститут президенства .....

Польша понимает, что переговоры в "Нормандском формате" и ТКГ в Минске - это линия, где нет компромиссов, - посол Цихоцкий - Цензор.НЕТ 6261
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05.06.2020 13:11
+8
Польша понимает, что переговоры в "Нормандском формате" и ТКГ в Минске - это линия, где нет компромиссов, - посол Цихоцкий - Цензор.НЕТ 9893
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05.06.2020 13:09
+4
Дожили, поляки защищают интересы украинцев вместо Рады, президента и Кабмина. Всплывает вопрос, а зачем нам такая безхребетная власть, которая даже Россию агрессором назвать не может ?
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05.06.2020 13:17
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Польша понимает, что переговоры в "Нормандском формате" и ТКГ в Минске - это линия, где нет компромиссов, - посол Цихоцкий - Цензор.НЕТ 9893
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05.06.2020 13:09 Ответить
Вау, гуси Рим спасли опять.
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05.06.2020 13:12 Ответить
Наглядно про інститут президенства .....

Польша понимает, что переговоры в "Нормандском формате" и ТКГ в Минске - это линия, где нет компромиссов, - посол Цихоцкий - Цензор.НЕТ 6261
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05.06.2020 13:11 Ответить
лопухі і досі ржуть над підбитим від віддачі оком Петра.
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05.06.2020 13:17 Ответить
І полетить стріла в болото до жаби.
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05.06.2020 13:19 Ответить
Польща розуміє, що переговори в "нормандському форматі" і ТКГ в Мінську - це лінія, де немає компромісів, - посол Ціхоцький - Цензор.НЕТ 1506
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05.06.2020 13:35 Ответить
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05.06.2020 13:27 Ответить
А наше Зю шукає компроміси. Навіть запропонувало особливий статус дамбасу.
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05.06.2020 13:16 Ответить
Дожили, поляки защищают интересы украинцев вместо Рады, президента и Кабмина. Всплывает вопрос, а зачем нам такая безхребетная власть, которая даже Россию агрессором назвать не может ?
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05.06.2020 13:17 Ответить
Яку обрали, така і є. Селяві.
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05.06.2020 13:20 Ответить
Фішка в тому, що я за цих бовдурів не голосував)
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05.06.2020 13:55 Ответить
Польша понимает, украинский гарант нет.
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05.06.2020 13:21 Ответить
У польского посла компромисов по Донбассу нет а у "украинского" "презедента" целий вагон
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05.06.2020 13:28 Ответить
Хоч хтось щось розуміє!
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05.06.2020 14:11 Ответить
При чем Польша????
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05.06.2020 14:18 Ответить
На период отсутствия в Украине президента, интересы страны на международной арене представляют Польша, США и Канада. Даже в Германии понимают, что произошло в нашей стране.
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05.06.2020 19:04 Ответить
 
 