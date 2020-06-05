Выборы директора ГБР: Раде во второй раз не удалось назначить представителей в комиссию

Верховная Рада во второй раз не смогла назначить своих представителей в комиссию по избранию руководства Государственного бюро расследований.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" соответствующее решение проголосовали всего 205 народных депутатов.

Проектом постановления предлагалось определить в состав комиссии таких представителей парламента: нардепа от "Слуги народа" Владлена Неклюдова, заведующего кафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (Харьков) Лидию Москвич, а также экс-члена Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) в 2016-2019 годах Андрея Козлова.

Впервые Рада провалила голосование 19 мая, когда предлагалось включить в состав комиссии Владлена Неклюдова (народный депутат от "Слуги народа"), Юрия Пономаренко (декан заочного факультета Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого) и Юлию Яцык (народный депутат от "Слуга народа").

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Ранее стало известно, что "Слуга народа" Юлия Яцык снялась с конкурса в комиссию по отбору руководства ГБР после соответствующего предложения из ОП.