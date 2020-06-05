РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10865 посетителей онлайн
Новости
1 732 7

Выборы директора ГБР: Раде во второй раз не удалось назначить представителей в комиссию

Выборы директора ГБР: Раде во второй раз не удалось назначить представителей в комиссию

Верховная Рада во второй раз не смогла назначить своих представителей в комиссию по избранию руководства Государственного бюро расследований.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" соответствующее решение проголосовали всего 205 народных депутатов.

Проектом постановления предлагалось определить в состав комиссии таких представителей парламента: нардепа от "Слуги народа" Владлена Неклюдова, заведующего кафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (Харьков) Лидию Москвич, а также экс-члена Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) в 2016-2019 годах Андрея Козлова.

Впервые Рада провалила голосование 19 мая, когда предлагалось включить в состав комиссии Владлена Неклюдова (народный депутат от "Слуги народа"), Юрия Пономаренко (декан заочного факультета Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого) и Юлию Яцык (народный депутат от "Слуга народа").

Читайте также: "Слуга народа" Яцык о давлении ОП: настоятельные просьбы поступали дважды, я не хотела, чтобы членов Комитета "ломали через колено"

Ранее стало известно, что "Слуга народа" Юлия Яцык снялась с конкурса в комиссию по отбору руководства ГБР после соответствующего предложения из ОП.

ВР (29230) ГБР (2977)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Затята війна за ДБР.
показать весь комментарий
05.06.2020 13:14 Ответить
Зеля бьется за полный контроль не только над ДБР, а и над комиссией, чтобы обезопасить себя от "сюрпризов" с назначениями в будущем. Если бы это было при Порохе - уже стоял бы дикий вой борцунов-зрадофилов. А так зебилам все нормально.
показать весь комментарий
05.06.2020 13:19 Ответить
Что и следовало Доказать . Насильно мил не Будишь. Зря наклоняли и через плечо.
показать весь комментарий
05.06.2020 13:21 Ответить
Зеленский - главная проблема нынешней Украины!Туп,упрям,несамокритичен и без принципов здравого смысла!Хуже Президента и не придумаешь.Но переживем и чем раньше,тем лучше!
показать весь комментарий
05.06.2020 13:46 Ответить
Невірно

Головна наша проблема - наявність лохторату 73/43%зебілів серед виборців. А також аналів штибу Г+Г. Це - окрім касапів, засланих казачків, які своїми нехай типовими, наглими, цинічними маніпуляціями, але все-одно брехливими висерами паскудять мізки тим самим 73/43%-ним.

Зеленський (або: "кто-либо, но не Порошенко") - це вже наслідок головної проблеми; перша похідна функції задурювання.
ЗІ: я постарався в https://censor.net/comments/locate/3200243/019214e7-3080-7199-b53b-bbe89ec1146d https://censor.net/comments/locate/3200243/019214e7-3080-7199-b53b-bbe89ec1146d довести, не знаю, чи вдалось...
показать весь комментарий
05.06.2020 14:51 Ответить
- Айсберги! - говорил Митрич насмешливо. - Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи. Отобрать - и все.(с)
показать весь комментарий
05.06.2020 14:02 Ответить
Видать не всем "слугам" - а какая разница, РАЗНИЦА ЕСТЬ!!
показать весь комментарий
05.06.2020 15:00 Ответить
 
 