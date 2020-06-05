Выборы директора ГБР: Раде во второй раз не удалось назначить представителей в комиссию
Верховная Рада во второй раз не смогла назначить своих представителей в комиссию по избранию руководства Государственного бюро расследований.
Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" соответствующее решение проголосовали всего 205 народных депутатов.
Проектом постановления предлагалось определить в состав комиссии таких представителей парламента: нардепа от "Слуги народа" Владлена Неклюдова, заведующего кафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (Харьков) Лидию Москвич, а также экс-члена Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) в 2016-2019 годах Андрея Козлова.
Впервые Рада провалила голосование 19 мая, когда предлагалось включить в состав комиссии Владлена Неклюдова (народный депутат от "Слуги народа"), Юрия Пономаренко (декан заочного факультета Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого) и Юлию Яцык (народный депутат от "Слуга народа").
Ранее стало известно, что "Слуга народа" Юлия Яцык снялась с конкурса в комиссию по отбору руководства ГБР после соответствующего предложения из ОП.
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Головна наша проблема - наявність лохторату 73/43%зебілів серед виборців. А також аналів штибу Г+Г. Це - окрім касапів, засланих казачків, які своїми нехай типовими, наглими, цинічними маніпуляціями, але все-одно брехливими висерами паскудять мізки тим самим 73/43%-ним.
Зеленський (або: "кто-либо, но не Порошенко") - це вже наслідок головної проблеми; перша похідна функції задурювання.
ЗІ: я постарався в https://censor.net/comments/locate/3200243/019214e7-3080-7199-b53b-bbe89ec1146d https://censor.net/comments/locate/3200243/019214e7-3080-7199-b53b-bbe89ec1146d довести, не знаю, чи вдалось...