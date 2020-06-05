Рада поддержала в первом чтении законопроект о направлении средств из Фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу законопроект №3509 о внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
Законопроект поддержали 274 народных депутата.
Проект закона предусматривает изменения в статье 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" о направлении средств из фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог.
"Одним из последствий COVID-19 является увеличение уровня безработицы. Поэтому одной из мер по борьбе с COVID-19 и его последствиями является обеспечение населения дополнительными рабочими местами. Важным является также обеспечение улучшения транспортного сообщения для своевременного оказания медицинской помощи населению, возможности его широкого тестирования на наличие коронавируса. Достичь этих двух задач возможно путем реализации инфраструктурных проектов по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования государственного значения", - говорится в пояснительной записке.
Принятие соответствующего документа приведет к позитивному социально-экономическому эффекту для государства, а именно:
- будет стимулировать дополнительный спрос на продукцию отраслей экономики в размере 25,375 млрд грн;
- повысит поступления всех видов налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней в размере около 7,5 млрд грн;
- увеличит объем доходов занятого населения на сумму 1,8 млрд грн;
- повысит инвестиционную способность дорожных предприятий (плановые накопления) на сумму 239,2 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
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Підписні листи про недовіру уряду Шмигаля, "Євро Солідарність" вже отримала.
Порошенко їх уже підписав.
Сподіваюся, що "Голос" зараз блисне принциповістю, і так само повним складом підпише листи.
Разом з Вакарчуком, який вчора за відставку Авакова НЕ підписався.
А в разі, якщо "Голос" та інші нардепи, що ліплять з себе нереальних опозиціонерів, раптом дадуть задню - чекаю, як організації що претендують на одне електоральне поле з "ЄвроСолідарністю" хором заволають "перевірте штани", "це договорняк" - і подібне.
А потім поговоримо - хто у Верховній Раді проукраїнські сили, і з ким треба об'єднуватися "ЄвроСолідарності" проти ЗЕпошесті.
Як казав колись Ісус Назорей, розіп'ятий за рішенням більшості своїх співгромадян: "По справах їхніх впізнаєте їх".
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
А нічого, що для ініціювання відставки будь-якого Міністра, достатньо пропозиції ОДНОГО депутата, з будь-якої фракції? То що ж заважало такому "принциповому" Вакарчуку ініціювати відставку Рюкзакова???
Але в той же час, щоб винести у ВР питання відставки всього Уряду, потрібні підписи 1/3 конституційного складу Парламента (тобто, не менше 100 депутатів).
Я впевнений, що проект олігарха Віктора Пінчука, - «Голос», - не поставить свої підписи під вимогою відставки всього Уряду ЗЕленої шмарклі.
Недарма ж Разумков, Спікер ВР, два дні тягнув час, не видаючи "ЄвроСолідарності" підписні листи...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3157658.html
1 - Расширенные санкции против "Северного потока-2" представили в Конгрессе США.
Санкции будут применяться к суднам, которые прокладывают трубы и к компаниям, которые предоставляют услуги и оборудование для этих суден. В пояснительной записке указано, что законопроект, среди прочего, направлен на защиту безопасности Украины.
Главное, что проект двухпартийный, но если Зе в слепой ненависти к Порошенко продолжит педалировать дело о записях разговора последнего с Байденом, такого отношения к нам со стороны Вашингтона можно лишиться.
Кстати, об обещанном.
Сейчас идет расследование Большого жюри в Кливленде - там Коломойский скупил едва ли не больше всего недвижимости. Ожидаемый результат - конфискация незаконно приобретенных активов, или десятки лет тюрьмы. Придется решить дилемму и Зеленскому: выдавать ли Коломойского американскому правосудию.
Так как последний, наряду с гражданствами Израиля и Кипра, является гражданином Украины, Киев не обязан выдавать его по решению американского суда.
Но если добровольного согласия не будет, судебная власть США готова предъявить обвинения в содействии отмывания денег уже самому Зеленскому.
И этой независимой ветви власти пофиг, кто на тот момент (речь идёт об осени) будет избран президентом США.
Эх, Вова, это уже не мансы...
2 - Порошенко встретился с послами балтийских и скандинавских стран.
Как только в СМИ появилась информация о том, что подконтрольный Печерский суд разрешил принудительный привод Пятого президента на допрос в ГБР по абсурдному делу, через несколько часов в офис партии ЕС прибыли послы влиятельных европейских государств. Это не что иное, как чёрная метка Зе со стороны Евросоюза.
Есть Пятый Президент, и есть Полшестого преЗЕдент.
Пятый - продолжает курировать внешнюю политику страны, удерживает антироссийские санкции, встречается с послами, жертвует сотни миллионов долларов на борьбу с эпидемией.
Полшестого - стреляет из лука, ест грибную юшку, снимает видосики, звонит на камеру банкирам и люто ненавидит Пятого. Кто из них есть ху?
3 - Кстати, о работе на камеру. ЗЕ, своим показушным звонком главе "Укрэксимбанка" показал, что так и не понял, кто такой президент, какие его задачи и в какой системе координат находится законность.
Если его предшественнику безуспешно "шьют" превышение полномочий, то действия ВладимирСцаныча для будущего генпрокурора - юридическая задачка первокурсника.
Человек уже положил экономику, осталось добить банковскую систему.
Лучше бы он в мою котельную позвонил, чтобы воду горячую дали.
"У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов." ©
4 - Кулеба: "Мы готовы договориться об особом статусе Донбасса и Крыма в пределах Украины, которые не дают им право накладывать вето на общенациональные решения".
Позиция для дурачков.
Сказанное - есть ящик Пандоры, открывающий путь к Закарпатской автономии, Крыжопольской независимости и Жмеринской конфедерации. Украина соборна и неделима. Точка. А начатый Порохом процесс реальной децентрализации тупо сливается под вывеской таких вот "особых статусов".
5 - Одной строкой:
* Секретарь СНБО Данилов уверен, что РФ развалится "при нашей жизни".
При таком РНБО скорее развалится Украина. Об освобождении Донбасса и укреплении армии надо думать, а не в облаках витать.
* Официальное число безработных в Украине перевалило за полмиллиона человек.
Это те 500 тыс, которых обещал устроить на работу Шмыгаль, но в "Квартале" вакансий не оказалось. Пойдут охранниками в тюрьмы - там скопилось огромное количество коррупционеров, посаженных Зе-командой этой весной.
* В Минфине заявили, что Украина прошла экономический кризис.
И заодно поздравили украинцев с обещанным на 40% ростом экономики.
* Антон Геращенко обвинил в провале реформы полиции ее бывшую главу Хатию Деканоидзе.
Вот вам и первый выпад в сторону Саакашвили. Всё только начинается, и до "Зеленский - барыга!" остаются считанные недели.
* Университет Миннеаполиса утвердил стипендию имени Джорджа Флойда.
Понимаю, что полиция здорово превысила свои полномочия, но ничего, что померший при задержании Флойд имел несколько судимостей (последняя - разбой), баловался травкой и держал пистолет у живота беременной жены?
Со стипендией - явный перебор.
* Во Франции отменили парад по случаю взятия Бастилии. В России подготовка идёт вовсю.
Via Osya_Levinson: Однажды в одной развитой стране не провели парад. И случилось страшное: произошло - ничего. А потом взяли и провели в недоразвитой и (о, чудо!) тоже ничего не произошло. Как была недоразвитой, так и осталась...
* Турция. Импорт российского газа и его доля в общем турецком импорте газа:
01.2020: 2.210 млн куб м (36,9%)
02.2020: 1.112 млн куб м (21,1%)
03.2020: 390 млн куб м (9,9%)
Вопрос: нахрена тянули трубу?
* Дискуссия относительно смены правительства для меня забавна - все последующие будут такие же правительства Зеленского, только хуже. Перестановка кроватей в борделе не делает его филармонией. Менять нужно того, кто превратил Украину в бордель.
* Зеленский готов заплатить штраф за кофе в кафе во время карантина.
"Меня пригласили, и я зашёл..." - становится классикой отмазочного жанра. А кто заплатит штраф Украине за 5 потерянных лет?
Нельзя поднять людей с колен,
покуда плеть нужна холопу;
нам ветер свежих перемен
всегда вдували через *опу.
Ракета Falcon 9, которая отправила в космос спутники Starlink, вернулась на Землю. Это ее пятый полет.
Вот настоящая Америка, а не кучка паразитирующих люмпенов, крушащая витрины.
6 - Женщина заходит в офис восточного гуру. Ее встречает колоритная японка в кимоно.
- Вы пришли встретиться с великим просветленным бессмертным гуру Шри Лала Киншасу?
- Да, скажи Шмулику, шо его мама пришла.
Этот анекдот напоминает мне происходящее в стране. И не верится, что однажды придёт мама Римма и вытащит Шмулика за ухо из этого балагана. Вытаскивать придётся нам. Или победит любопытство, и всем присутствующим захочется посмотреть, чем закончится вся эта хрень? Ну вы, блин, любопытные!)
Впрочем, не устаю повторять: трудности - не наказание за прошлое, а испытание ради будущего.
Переживём и это, а всех Марий - с именинами.)
Шануймося!
Helgi Sharp
Шо и требовалось ожидать!