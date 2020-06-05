Легковушка в Запорожской области столкнулась с поездом, водитель погиб, а пассажирку доставили в больницу, - Нацполиция. ФОТО
На железнодорожном переезде в Мелитопольском районе поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель погиб, а пассажирку с травмами доставили в больницу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.
5 июня в 6:30 на железнодорожном переезде вблизи села Обильное Мелитопольского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
В ходе осмотра места происшествия правоохранителями установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ", житель Мелитопольского района 1979 года рождения, въехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пассажирским поездом под управлением машиниста, жителя города Днепр 1989 года рождения. В результате аварии водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия, пассажирка 1995 года рождения доставлена в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
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