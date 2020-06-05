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Новости ДТП
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Легковушка в Запорожской области столкнулась с поездом, водитель погиб, а пассажирку доставили в больницу, - Нацполиция. ФОТО

Легковушка в Запорожской области столкнулась с поездом, водитель погиб, а пассажирку доставили в больницу, - Нацполиция. ФОТО

На железнодорожном переезде в Мелитопольском районе поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель погиб, а пассажирку с травмами доставили в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

5 июня в 6:30 на железнодорожном переезде вблизи села Обильное Мелитопольского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

В ходе осмотра места происшествия правоохранителями установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ", житель Мелитопольского района 1979 года рождения, въехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пассажирским поездом под управлением машиниста, жителя города Днепр 1989 года рождения. В результате аварии водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия, пассажирка 1995 года рождения доставлена в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Также читайте: Полицейский Синьков, задерживавший участников стрельбы в Броварах, погиб в ДТП, - НацполицияЛегковушка в Запорожской области столкнулась с поездом, водитель погиб, а пассажирку доставили в больницу, - Нацполиция 01
Легковушка в Запорожской области столкнулась с поездом, водитель погиб, а пассажирку доставили в больницу, - Нацполиция 02

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ДТП (7671) поезд (1024) смерть (9214) Запорожская область (3058)


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Топ комментарии
+5
До сих пор не могу понять как можно не заметить поезд. Такая махина, а водитель не замечает. Мистика какая-то или водителю стало плохо и он потерял сознание.
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05.06.2020 13:34
+4
Запросто...если не смотреть то и не щаметишь..
Ехал вылупивши глаза..не остановился..не посмотрел...
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05.06.2020 13:37
+4
Винуватцем трагедії є найкращий друг водія легковика. Його звуть Авось.. Авось проскочу перед потягом
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05.06.2020 13:53
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До сих пор не могу понять как можно не заметить поезд. Такая махина, а водитель не замечает. Мистика какая-то или водителю стало плохо и он потерял сознание.
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05.06.2020 13:34 Ответить
Запросто...если не смотреть то и не щаметишь..
Ехал вылупивши глаза..не остановился..не посмотрел...
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05.06.2020 13:37 Ответить
Да поезд когда едет гудит, пыхтит, грохочет невозможно его не заметить,его заметно даже если голову не поворачивать.
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05.06.2020 18:04 Ответить
В машине не слышно.
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05.06.2020 22:09 Ответить
Музьіка громко играет
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06.06.2020 00:51 Ответить
или он решил время сэкономить
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05.06.2020 13:38 Ответить
водитель автомобиля "ВАЗ", житель Мелитопольского района 1979 года рождения...В результате аварии водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия, пассажирка 1995 года рождения доставлена в больницу.) - Зверніть увагу на вік. Задивився на коліна?
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05.06.2020 13:59 Ответить
Поезд 3 рааз красили,как я вижу?))
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05.06.2020 13:45 Ответить
уже 4 ))
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05.06.2020 13:47 Ответить
2. коричневая - грунтовка.
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05.06.2020 13:58 Ответить
Авто всмятку,а у поезда 3 слоя краски слезло только.
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05.06.2020 13:46 Ответить
Винуватцем трагедії є найкращий друг водія легковика. Його звуть Авось.. Авось проскочу перед потягом
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05.06.2020 13:53 Ответить
С поездом, как и с трамваем, спорить бесполезно.
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05.06.2020 14:45 Ответить
Правила Дорожного Движения написаны кровью.
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05.06.2020 15:19 Ответить
Ех, пролечу... Не пролетів. Зате полетів, у Світ вічності.
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05.06.2020 15:45 Ответить
 
 