В Кропивницкой исправительной колонии умер заключенный с COVID-19. Офис Генпрокурора должен провести проверку, - Денисова

В Кропивницкой исправительной колонии № 6 умер заключенный, у которого ранее диагностировали СOVID-19. Уполномоченный ВР о правам человека считает, что это следствие ненадлежащей организации и контроля за введенными карантинными мероприятиями в учреждениях исполнения наказаний, а также фактического игнорирования выполнения предоставленных рекомендации.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, 14 мая мужчина был госпитализирован в больницу № 4 Кропивницкого из-за плохого самочувствия, с диагнозом "острое воспаление легких" его перевели в инфекционную больницу № 1, где на следующий день сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

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19 мая мужчину выписали из больницы и поместили на изоляцию в отдельную камеру в медицинской части Кропивницкой исправительной колонии № 6. Однако из-за сопутствующих хронических болезней заключенный находился в тяжелом состоянии, в связи с чем руководство колонии 1 июня направило мужчину в больницу с целью подготовки заключения врачей о его освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья.

"3 июня ему сделали ПЦР-тест, который показал положительный результат. Однако 4 июня мужчина скончался. Сейчас выясняется, при каких обстоятельствах заключенный заболел коронавирусом", - отметила омбудсмен.

Денисова уточнила, что, по словам руководства исправительной колонии, всем контактным лицам, в том числе трем фельдшерам и восьми осужденным, которые были в медчасти, сделали тесты, они находятся в изоляции.

Кроме того, на самоизоляции находятся 12 работников конвоя.

Денисова напомнила, что 13 мая мониторинговая группа Офиса омбудсмена проверила указанную исправительную колонию на соблюдение состояния обеспечения мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.

По результатам проверки были зафиксированы нарушения в организации противоэпидемических мероприятий, а руководству пенитенциарного учреждения и Южного межрегионального управления были направлены соответствующие акты реагирования для принятия соответствующих мер.

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"Считаю, что смерть заключенного - следствие ненадлежащей организации и контроля за введенными карантинными мероприятиями в учреждениях исполнения наказаний, а также фактического игнорирования выполнения предоставленных рекомендации по результатам мониторинговых визитов, осуществленных в рамках национального превентивного механизма", - отметила Денисова.

Омбудсмен обратилась в Офис Генпрокурора с просьбой провести проверку по факту смерти заключенного и принять меры по привлечению к ответственности виновных лиц.

Денисова призвала Министерство юстиции немедленно обеспечить проведение тестирования всех работников и удерживаемых лиц в пенитенциарных учреждениях, где были зафиксированы подозрения и случаи заболеваний COVID-19, и провести тестирование среди заключенных, страдающих негоспитальной пневмонией во всех пенитенциарных учреждениях. Денисова также требует от Министерства здравоохранения срочно обеспечить пенитенциарные учреждения соответствующими тестами.



