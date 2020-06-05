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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский призвал не игнорировать средства защиты: "Сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных"

Зеленский призвал не игнорировать средства защиты:

Если тенденция роста числа инфицированных сохранится и дальше, то смягчения карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с главой государства.

"Надо напоминать людям, что легкомыслие в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью - сложно. Невидимая опасность - худшая, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных", - отметил Зеленский.

Отмечается, что правительство все еще идет по выбранному плану смягчения ограничительных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен.

Напомним, ранее пресс-служба президента выложила фото, на котором Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко пьют кофе в кафе.

Как отметил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком. Национальная полиция обязана наложить административный штраф.

Также читайте: Зеленский: Программа деятельности Кабмина нуждается в доработке, ведь была разработана до пандемии COVID-19

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2677) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+56
да он конченный идиот...

Зеленский призвал не игнорировать средства защиты: "Сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных" - Цензор.НЕТ 2701
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05.06.2020 13:41
+44
Любитель побанковать за чужой счет.

Зеленский призвал не игнорировать средства защиты: "Сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных" - Цензор.НЕТ 9040
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05.06.2020 13:42
+43
Зеленский призвал не игнорировать средства защиты: "Сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных" - Цензор.НЕТ 7790
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05.06.2020 13:48
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Страница 2 из 2
Та все твоє СБУ або геть корумповане, або кремлівська агентура. Ти ба, воно мене мусорами лякає! Не лякай тим, чого сам боїшся, бевзь.
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06.06.2020 09:41 Ответить
отут ти зовсім смішне, цапе
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06.06.2020 09:49 Ответить
Пока мыши доедают зерно в госрезерве .....
Зеленський закликав не ігнорувати засоби захисту: "Сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих" - Цензор.НЕТ 1721
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05.06.2020 14:25 Ответить
Вова, ты шоумен (клоун). Твои заявления уже давно встречают откровенным ржачем.
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05.06.2020 14:31 Ответить
Сегодня ты даёшь концерт в оккупированной Горловке, завтра ты главнокомандующий.
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05.06.2020 14:34 Ответить
И это нормальному, здровомыслящему человеку на голову не налазит. И судя по всему таких у нас меньшинство. Печально и страшно.
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05.06.2020 14:38 Ответить
Так мало того, немного кто знает об этом.Им это не интересно, устали думать,от войны устали.
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05.06.2020 15:10 Ответить
Вот это как раз работа для Зеленского - НАПОМИНАТЬ НОСИТЬ МАСКУ
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05.06.2020 14:40 Ответить
Зеленський закликав не ігнорувати засоби захисту: "Сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих" - Цензор.НЕТ 9602
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05.06.2020 15:17 Ответить
А вдруг на кофе позовут? Можно без маски господин Президент ? Вам же можно ...
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05.06.2020 15:26 Ответить
Сегодня я не вижу смысла в президенте зеленском. И вчера кстати тоже не видела. И год назад в упор не наблюдала. А завтра... А завтра тоже не увижу скорее всего. Вот такая, б...дь, диалектика!
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05.06.2020 15:48 Ответить
...вальдемар, лучше б твой папа средства контрацепции не игнорировал
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05.06.2020 16:02 Ответить
От ЗЕ вируса и противогазы не спасут.
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05.06.2020 16:24 Ответить
это тот кто без маски по кафе шарился?
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05.06.2020 16:26 Ответить
Ти вже штраф заплатив, закликач жуїв?
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05.06.2020 16:52 Ответить
Вчера ты членом тыкал в пианину / сегодня рашке продал Украину .
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05.06.2020 17:12 Ответить
"Зеленский призвал не игнорировать средства защиты" - один тоже призывал надеть маски. - https://censor.net/video_news/3200349/neskolko_passajirov_izbili_voditelya_stolichnogo_tramvaya_izza_zamechaniya_ob_otsutstvii_masok_video
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05.06.2020 17:45 Ответить
Зе кандидат: Make Ukraine Great Again. Зе президент: 73% все еще ржут.
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05.06.2020 18:21 Ответить
Про своє кавування у Хмельницьку Зеленський не памятає?
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05.06.2020 18:25 Ответить
Амнезия и лоботомия плохо сказываются на умственном здоровье.
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06.06.2020 10:56 Ответить
Ребята, что это за фигня? - https://nv.ua/ukr/ukraine/events/privatni-armiji-v-ukrajini-zelenskiy-vistupiv-za-novini-ukrajini-50092574.html Зеленський виступив за приватні армії в Україні
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05.06.2020 18:42 Ответить
https://censor.net/user/26006, что творят кварталовцы. Приватная армия - это свои бандиты. Хватит и охранных организаций, а кровавые ЧВК вагнера нам не нужны. По ним Гаага ожидает. К сожалению, Зе и иже с ним все творят в рамках своей стратегии свалить Украину под москалей. Ведь он прекрасно понимает, что х@йло сбросит миллиарды предателю независимости Украины Медведчуку, чтобы изнутри задавть свободомыслие. Кстати, нацжены в той же связке будут. От их национального духа остались только воспоминания в их мозгах. У народа таких иллюзий не было и нет. Так что создание приватных армий - это узаконивание своих бандитов, в дополнение к титушкам и нацженам..
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05.06.2020 19:13 Ответить
Вся країна бачила як зелені соплі дотримуються карантину в Хмельницькому. Чіє б кавчало...
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05.06.2020 19:11 Ответить
Зелене лайно тобі краще утриматись від захисту, звільни від себе Україну!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.06.2020 19:16 Ответить
І пішов каву пити в кав"ярню
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05.06.2020 19:42 Ответить
что ж ты козлина на фото в кафешке без маски сидел с компашкой? а теперь в обраточку идешь?
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05.06.2020 20:02 Ответить
правильно.
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05.06.2020 20:16 Ответить
При цьому сам прекрасно все це генєрірує, разом з однокласниками і друганами, ************ ***....
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05.06.2020 20:31 Ответить
У зебілів ще макітри не тріскають від абсолютно відкритого лицемірства та глузування (З НИХ) їхнього =нового лІца=, яке вякало про =пАрядочность= як головний критерій ...
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05.06.2020 20:48 Ответить
Це після того, як наплював на карантинні заходи???
Йому розповіли, що він зараз не актор, який голобородька грає, а насправді займає посаду і повинен завжди контролювати свої вчинки? - вжеьільше рокупройшло, а він тогоне розуміє??? Може марафєт заважає???
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05.06.2020 21:47 Ответить
Ходят слухи что на Зеленского есть серьёзный компромат и его выложат в интернет, только ждут подходящего случая. Думаю что это кто то из его команды.
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05.06.2020 22:07 Ответить
Судя по фото именно ОП является рассадником всей заразы в стране.
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06.06.2020 10:57 Ответить
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