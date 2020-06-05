Зеленский призвал не игнорировать средства защиты: "Сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных"

Если тенденция роста числа инфицированных сохранится и дальше, то смягчения карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с главой государства.

"Надо напоминать людям, что легкомыслие в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью - сложно. Невидимая опасность - худшая, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных", - отметил Зеленский.

Отмечается, что правительство все еще идет по выбранному плану смягчения ограничительных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен.

Напомним, ранее пресс-служба президента выложила фото, на котором Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко пьют кофе в кафе.

Как отметил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком. Национальная полиция обязана наложить административный штраф.

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