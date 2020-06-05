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Новости Сотрудничество с МВФ
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Сотрудничество с МВФ позволит существенно снизить цену на газ для населения, - Марченко

Сотрудничество с МВФ позволит существенно снизить цену на газ для населения, - Марченко

Благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом и выделенному траншу в размере $5 млрд Украина сможет покрыть около 8% дефицита госбюджета, а также профинансировать выплаты заработных плат, пенсий, доплат врачам и выплаты социально незащищенным категориям населения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом заявил министр Сергей Марченко в эфире "Право на власть".

"60 дней назад я пришел на свой пост и тогда у нас было много проблем. Нам пришлось решать эти проблемы. Сейчас, в мае, мы имеем 100% выполнение общего фонда госбюджета. И уверенно смотрим в будущее", - отметил Марченко.

По словам министра, кредит от МВФ не только положительно повлияет на экономику государства, но и откроет двери для Украины в вопросе получения макрофинансовой помощи от Европейской Комиссии, кредита Всемирного Банка, что позволит не только выполнить бюджет этого года, но и уменьшить нагрузку на кошельки украинцев.

"Сейчас есть все основания полагать, что мы прошли сложный кризисный этап в экономике. Будет установлен рыночный механизм формирования цены на газ. Сейчас цена более 4 тысяч, тогда как на рынке цена - 2275 гривен. Таким образом, цена на газ в период отопительного сезона для населения будет снижена", - подытожил Марченко.

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Автор: 

Газ (10223) МВФ (3334) Тарифы на газ (351) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+7
Во как! Не запасы, сделанные в прошлом сезоне, не мировые цены, не кризис в производстве а именно эмвеэф!!!
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05.06.2020 15:21
+5
Нынешние КМ и ВР умеют только воровать. Работать никто из них не умел.
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05.06.2020 15:23
+5
А президент Голобородько сказал, что МВФ - это зло.
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05.06.2020 15:26
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Правила форума Совет форумчан
Во как! Не запасы, сделанные в прошлом сезоне, не мировые цены, не кризис в производстве а именно эмвеэф!!!
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05.06.2020 15:21 Ответить
Отличный сарказм! + 10500
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05.06.2020 15:32 Ответить
каждый день зелено дебилы показывают степень своей дебильности ждем комментарии к Библии что Вова придурковатый помогал Богу и своему нариду рабов....
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05.06.2020 15:41 Ответить
Нынешние КМ и ВР умеют только воровать. Работать никто из них не умел.
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05.06.2020 15:23 Ответить
А президент Голобородько сказал, что МВФ - это зло.
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05.06.2020 15:26 Ответить
И это чистая правда. Цена на газ для населения будет не в гривнах, а в евро
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05.06.2020 15:27 Ответить
Голобородько, ти це чув???
не слухай!
в жопу - так в жопу!
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05.06.2020 15:29 Ответить
А цену на электроэнергию на сколько зеленое стадо поднимет???
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05.06.2020 15:32 Ответить
стада больше половины населения... может лучше в Ростов?
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05.06.2020 15:34 Ответить
Ответ прост . На столько чтобы инвестиции Ахметова в свою энергетику начали приносить доходы
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05.06.2020 15:34 Ответить
о , Охметов беспокоится о нас, ура , можно ехать на бали
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05.06.2020 15:39 Ответить
Чому так різко ЗМІНИЛАСЯ риторика міністрів? Що вже МВФ не вимагає ЗБІЛЬШИТИ ціну газу до РИНКОВОЇ?
Може би посилати міністрів на якісь курси та підвищувати їх кваліфікацію? Хіба радники в мінфінансів міністру не казали, що МВФ видає тільки короткострокові кредити і треба вже повертати тільки МВФ біля 100 млрд грн боргу.
Тому і якщо видасть новий кредит МВФ, то тільки в рамках погашення старого і пролонгації за новим терміном на 18 міс.
Дивно читати думку:Сейчас, в мае, мы имеем 100% выполнение общего фонда госбюджета. И уверенно смотрим в будущее", - отметил Марченко.
Источник: https://censor.net/n3200301
Адже це виконання ЗАГАЛЬНОГО фонду в травні показником в 63 млрд грн, а ЯК ВИКОНАЄТЬСЯ ПЛАН в червні в 107 млрд грн? На 60 %?
Так само ЯК ВИКОНАЛИ СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД? адже спец.фонд має плани на 12-15 % бюджету?
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05.06.2020 15:40 Ответить
им главное лохов наплужить, планируют реформу пенсий ....
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05.06.2020 15:41 Ответить
токо пенсия будет с 70-ти лет
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05.06.2020 15:40 Ответить
А я думал что падение мировіх цен что только мудаки не придумают чтоб оправдать свою бездарность
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05.06.2020 15:42 Ответить
Вот именно поэтому лично я считаю, что у нас нет рыночной цены на газ и коммунальные платежи. Они никоим образом не зависят от цен на энергоносители на рынке, а только от хотелок олигархата.
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05.06.2020 15:53 Ответить
Сейчас цена более 4 тысяч, тогда как на рынке цена - 2275 гривен. Таким образом, цена на газ в период отопительного сезона для населения будет снижена", - подытожил Марченко.
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Это значит, что при Пете и при Зеле нас тупо обдирали.
Источник: https://censor.net/n3200301
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05.06.2020 15:59 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1268880320851566594 51 мин

"Сотрудничество с МВФ позволит существенно снизить цену на газ для населения, - Марченко" Вызовите пациенту психиатра !
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05.06.2020 16:12 Ответить
А на зеленую энергию Бене с Ахметкой, как малообеспеченным, там тоже деньги есть?
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05.06.2020 17:12 Ответить
Вы не цены снижайте,а экономику развивайте.Целуйте в опу малый и средний бизнес,а не загоняйте его в тень и убивая внутренний рынок.
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05.06.2020 17:23 Ответить
вот копилочка для будущих выплат пензионерам по тыще гривен для поднятия духа)) они ничего не создают только получают деньги и тут же их раздают проедать))
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05.06.2020 17:28 Ответить
 
 