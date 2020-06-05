Сотрудничество с МВФ позволит существенно снизить цену на газ для населения, - Марченко
Благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом и выделенному траншу в размере $5 млрд Украина сможет покрыть около 8% дефицита госбюджета, а также профинансировать выплаты заработных плат, пенсий, доплат врачам и выплаты социально незащищенным категориям населения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом заявил министр Сергей Марченко в эфире "Право на власть".
"60 дней назад я пришел на свой пост и тогда у нас было много проблем. Нам пришлось решать эти проблемы. Сейчас, в мае, мы имеем 100% выполнение общего фонда госбюджета. И уверенно смотрим в будущее", - отметил Марченко.
По словам министра, кредит от МВФ не только положительно повлияет на экономику государства, но и откроет двери для Украины в вопросе получения макрофинансовой помощи от Европейской Комиссии, кредита Всемирного Банка, что позволит не только выполнить бюджет этого года, но и уменьшить нагрузку на кошельки украинцев.
"Сейчас есть все основания полагать, что мы прошли сложный кризисный этап в экономике. Будет установлен рыночный механизм формирования цены на газ. Сейчас цена более 4 тысяч, тогда как на рынке цена - 2275 гривен. Таким образом, цена на газ в период отопительного сезона для населения будет снижена", - подытожил Марченко.
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не слухай!
в жопу - так в жопу!
Може би посилати міністрів на якісь курси та підвищувати їх кваліфікацію? Хіба радники в мінфінансів міністру не казали, що МВФ видає тільки короткострокові кредити і треба вже повертати тільки МВФ біля 100 млрд грн боргу.
Тому і якщо видасть новий кредит МВФ, то тільки в рамках погашення старого і пролонгації за новим терміном на 18 міс.
Дивно читати думку:Сейчас, в мае, мы имеем 100% выполнение общего фонда госбюджета. И уверенно смотрим в будущее", - отметил Марченко.
Источник: https://censor.net/n3200301
Адже це виконання ЗАГАЛЬНОГО фонду в травні показником в 63 млрд грн, а ЯК ВИКОНАЄТЬСЯ ПЛАН в червні в 107 млрд грн? На 60 %?
Так само ЯК ВИКОНАЛИ СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД? адже спец.фонд має плани на 12-15 % бюджету?
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Это значит, что при Пете и при Зеле нас тупо обдирали.
Источник: https://censor.net/n3200301
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"Сотрудничество с МВФ позволит существенно снизить цену на газ для населения, - Марченко" Вызовите пациенту психиатра !