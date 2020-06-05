Сотрудничество с МВФ позволит существенно снизить цену на газ для населения, - Марченко

Благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом и выделенному траншу в размере $5 млрд Украина сможет покрыть около 8% дефицита госбюджета, а также профинансировать выплаты заработных плат, пенсий, доплат врачам и выплаты социально незащищенным категориям населения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом заявил министр Сергей Марченко в эфире "Право на власть".

"60 дней назад я пришел на свой пост и тогда у нас было много проблем. Нам пришлось решать эти проблемы. Сейчас, в мае, мы имеем 100% выполнение общего фонда госбюджета. И уверенно смотрим в будущее", - отметил Марченко.

По словам министра, кредит от МВФ не только положительно повлияет на экономику государства, но и откроет двери для Украины в вопросе получения макрофинансовой помощи от Европейской Комиссии, кредита Всемирного Банка, что позволит не только выполнить бюджет этого года, но и уменьшить нагрузку на кошельки украинцев.

"Сейчас есть все основания полагать, что мы прошли сложный кризисный этап в экономике. Будет установлен рыночный механизм формирования цены на газ. Сейчас цена более 4 тысяч, тогда как на рынке цена - 2275 гривен. Таким образом, цена на газ в период отопительного сезона для населения будет снижена", - подытожил Марченко.

Также смотрите: Кличко показал ход строительства Подольско-Воскресенского моста: Делаем все, чтобы к концу года запустить по нему автомобильное движение. ВИДЕО