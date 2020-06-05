Арахамия заявил, что кандидатом от "Слуги народа" на мэра Киева может быть женщина: "Может быть сюрприз"

Кандидатом на пост мэра Киева от партии "Слуга народа" может стать женщина.

Об этом в комментарии журналистам сообщил глава фракции "СН" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

Разглашать имя вероятной кандидатки Арахамия не стал.

"Я считаю, что женщина должна рано или поздно возглавить Киев, потому что за всю историю Украины не было такого. Я вношу немного интриги и говорю, что это может быть женщина. Может быть сюрприз, который пока мы не хотим афишировать, потому что пока нет механизма праймериз. Вы же понимаете, что как только кто-то о себе заявляет, сразу же идут потоки "грязи" на человека – так было всегда, поэтому лучше сделать это как можно позже", - сказал Арахамия.

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