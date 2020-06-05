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Арахамия заявил, что кандидатом от "Слуги народа" на мэра Киева может быть женщина: "Может быть сюрприз"

Арахамия заявил, что кандидатом от

Кандидатом на пост мэра Киева от партии "Слуга народа" может стать женщина.

Об этом в комментарии журналистам сообщил глава фракции "СН" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

Разглашать имя вероятной кандидатки Арахамия не стал.

"Я считаю, что женщина должна рано или поздно возглавить Киев, потому что за всю историю Украины не было такого. Я вношу немного интриги и говорю, что это может быть женщина. Может быть сюрприз, который пока мы не хотим афишировать, потому что пока нет механизма праймериз. Вы же понимаете, что как только кто-то о себе заявляет, сразу же идут потоки "грязи" на человека – так было всегда, поэтому лучше сделать это как можно позже", - сказал Арахамия.

Смотрите также: "Слуга народа" Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы: "Делаем родной город комфортным". ФОТОрепортаж

Киев (25489) мэр (1648) Арахамия Давид (988)


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Топ комментарии
+33
Господи! Неужто тищенко настолько хочет стать мєром Киева??!!
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05.06.2020 15:35
+20
Оля Полякова?
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05.06.2020 15:34
+20
Давид Арахамия признался в разтроении личности:"Ара,Хам и Я"...

Арахамия заявил, что кандидатом от "Слуги народа" на мэра Киева может быть женщина: "Может быть сюрприз" - Цензор.НЕТ 3147
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05.06.2020 15:35
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Оля Полякова?
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05.06.2020 15:34 Ответить
Васілєвская-Смаглюк.
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05.06.2020 15:34 Ответить
двух ніззя=))
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05.06.2020 15:36 Ответить
Чомусь кварталівку Олену Кравець ніхто не згадав.
А чому ні?
%%10-12 цілком можливо
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05.06.2020 15:47 Ответить
та я б їх всіх на памперси... але хтось ж має шось робити
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05.06.2020 15:56 Ответить
ща найдут самую зачуханную лахудру и её выдвинут в мэры!
на что арахнохамы расчитывают?
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05.06.2020 15:59 Ответить
Не всяка погодиться стати топовою служницею Столиці.
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05.06.2020 16:10 Ответить
Тому котромусь з них змінять стать
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05.06.2020 16:13 Ответить
Хламідія морознув, да Віталя Арахамія заявив, що кандидатом від "Слуги народу" на мера Києва може бути жінка: "Може бути сюрприз" - Цензор.НЕТ 9629
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05.06.2020 16:00 Ответить
Я з Рівного.. Київські банани не цікавлять=)
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05.06.2020 16:01 Ответить
тетя дора
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05.06.2020 15:45 Ответить
- Неботеперьвзапустении. Нетаэпоха. Нетототрезоквремени. Ангеламтеперьхочетсяназемлю. Наземлехорошо, тамкоммунальныеуслуги, таместьпланетарий, можнопосмотретьзвездывсопровожденииантирелигиознойлекции.
Над городом явственно послышался канифольный скрип колеса Фортуны.(c)
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05.06.2020 15:53 Ответить
Це ще не найгірший варіант. Ось щось про Надію Савченко давно нічого не чути. Оце може бути "сюрприз".
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05.06.2020 15:53 Ответить
Герой України !(за версією Порошенка).
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05.06.2020 15:57 Ответить
не, у зеленых сюрприз - это что-то веселенькое, например, бородатая жЭнщина
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05.06.2020 16:10 Ответить
эта дура только лизать может! В смысле, мороженое.
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05.06.2020 17:44 Ответить
Ищут пожарные,

Ищет полиция,

Кандидата в меры Киева
От партии ЗЕ....
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05.06.2020 22:47 Ответить
Богуцька
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05.06.2020 15:34 Ответить
Ота ватна шпигунка?- Ну а що, все в дусі ;Кварталу-95;.
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05.06.2020 15:36 Ответить
Астафьева? У нее большие сиськи
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05.06.2020 15:35 Ответить
Та да
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05.06.2020 15:40 Ответить
Давид Арахамия признался в разтроении личности:"Ара,Хам и Я"...

Арахамия заявил, что кандидатом от "Слуги народа" на мэра Киева может быть женщина: "Может быть сюрприз" - Цензор.НЕТ 3147
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05.06.2020 15:35 Ответить
а если будете с мужиками крутить?
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05.06.2020 15:35 Ответить
Арахамия заявил, что кандидатом от "Слуги народа" на мэра Киева может быть женщина: "Может быть сюрприз" - Цензор.НЕТ 7945
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05.06.2020 15:35 Ответить
Господи! Неужто тищенко настолько хочет стать мєром Киева??!!
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05.06.2020 15:35 Ответить
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05.06.2020 15:36 Ответить
не Коля, а его резиновая женщина
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05.06.2020 22:48 Ответить
В принципе киевляне всегда отличались: леня черновецкий, боксер... теперь еще отчебучат - єто факт
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05.06.2020 15:36 Ответить
До этих двух еще был первый урод - Косаковский. редчайший пи...бол был.
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05.06.2020 15:43 Ответить
Теж льончік , як пороблено в Києві з тими міськими головами ... Порядних досі не було .
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05.06.2020 15:52 Ответить
Неужели сама Моника ?
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05.06.2020 15:37 Ответить
Эрика.
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05.06.2020 17:03 Ответить
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05.06.2020 22:49 Ответить
Зеленская Вова?
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05.06.2020 15:38 Ответить
так жінка, а не "воно"...
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05.06.2020 15:53 Ответить
В зеленом стаде одни идиоты вне зависимости от пола...так что разницы никакой нет...
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05.06.2020 15:38 Ответить
Лучшие тела нарида
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05.06.2020 16:01 Ответить
Кравец? ))))))))))))))))
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05.06.2020 15:39 Ответить
Контекст уже есть, будет ещё сюрпрайз.
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05.06.2020 15:39 Ответить
Лысого давно не видно...может пол меняет???
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05.06.2020 15:40 Ответить
так коли вони вже бляха визначаться? Так прехмахерша чи фотографша?
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05.06.2020 15:41 Ответить
Однотипные и предсказуемые ваши "сюрпризы" получаются. За что бы ни взялись, по итогу одна и та же "детская неожиданность" выходит.
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05.06.2020 15:43 Ответить
это может быть вяземская - заведующая культотделом дома слуг.
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05.06.2020 15:43 Ответить
Дубинскому операцию по смене пола сделают?
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05.06.2020 15:48 Ответить
за допомогою роялю. буде у бородатої бабушки своя кончіта вурст
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05.06.2020 15:55 Ответить
Невже дупутатка від нашого округу буратинка Василевська-Смаглюк?
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05.06.2020 15:49 Ответить
мабуть сам претендуе - хлопець в якого бедра ширше плечів, то вже погано поголена жіночка....
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05.06.2020 15:50 Ответить
Стегна , будь ласка .
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05.06.2020 15:53 Ответить
так - моя неправда...
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05.06.2020 16:04 Ответить
Хто б не був від зелених слуг - шансів у нього не має.
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05.06.2020 15:51 Ответить
Найшвидше - Богатирьова . І зеленський , і порошенко дуже її поважають .
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05.06.2020 15:54 Ответить
Штепа
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05.06.2020 15:58 Ответить
паприколу
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05.06.2020 17:11 Ответить
Мы живем во времена, когда электорат настолько глуп, что раннее объявление кандидата может привести к его поражению. Не смотря на личность и ее заслуги. Это очень странно.
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05.06.2020 15:59 Ответить
В ЗЕленой такой коробочке
ЗЕленый такой сюрьприз.
Вонючий такой сюрприз.
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05.06.2020 16:00 Ответить
І я свій варіант двину- Лізька Путчістка.
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05.06.2020 16:03 Ответить
может быть женщина: "Может быть сюрприз"-подмигивает и цокает языком рожа рыночного продавца цветов советских времён.
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05.06.2020 16:03 Ответить
Елена Кравец
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05.06.2020 16:05 Ответить
"И эта женщина- моя жена!"- Арахамия.
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05.06.2020 16:05 Ответить
от люди! у зелюка ж лена есть (мама-рима все-таки по возрасту не подойдет) - все в семью, все в семью
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05.06.2020 16:07 Ответить
Венедиктова? Богатырева?... Ааа Анна Герман) какую шлендру забыли еще упоминуть?
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05.06.2020 16:09 Ответить
ВереЩак!
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05.06.2020 16:40 Ответить
Ещё один сюрприз от СН кроме клоуна ?

Нафиг ..нафиг...
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05.06.2020 16:10 Ответить
Дубинский
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05.06.2020 16:12 Ответить

Сюрприз ещё тот .
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05.06.2020 16:27 Ответить
Угу. Не зря видать райку богатыреву срочно выпустили
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05.06.2020 16:12 Ответить
В дєвяностапятам Кварталє мущіни чяста пєрєадєваюцца в женщін...ачівідна ета і єсьть сюрпріз.
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05.06.2020 16:21 Ответить
Шо б вас порвало! Один сюрприз на Банковой уже год, как гробит Украину
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05.06.2020 16:26 Ответить
Неужели тищенко решил сменить пол?Креативненько будет.
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05.06.2020 16:28 Ответить
Любой «сюрприз» от СН - напрягает.........☹️
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05.06.2020 16:30 Ответить
Бондаренко? Лукаш? Надя Дорофеева? Кто???
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05.06.2020 16:36 Ответить
хто єта Арахамия и что она делает в Украине? почему не едет к себе домой к *****?
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05.06.2020 16:37 Ответить
сыты по-горло, больше сюрпризов не будет, с этим злом нужно заканчивать, точка!
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05.06.2020 16:45 Ответить
Може, "слуги" ЛЕДЮ хочуть пропхнути у мери Київа? А-то щось її замало у телевізорі, Марини багато, її-***.
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05.06.2020 16:45 Ответить
ленка оманская
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05.06.2020 17:12 Ответить
она тупая, как и ее клован
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05.06.2020 17:42 Ответить
Не видать Вам Киева, хоть транса выдвигайте.
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05.06.2020 16:49 Ответить
От ваших "сюпризов" год назад 73% избирателей забеременело на всю голову.
Может ну его?
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05.06.2020 16:57 Ответить
"Вы очень страшная женщина,Давид"
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05.06.2020 17:06 Ответить
Йуууля!.....Йуууля!
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05.06.2020 17:19 Ответить
хрен ей в дырочку.
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05.06.2020 17:42 Ответить
Юля? Вот это так сюрприз!
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05.06.2020 17:24 Ответить
Арахамия заявил, что кандидатом от "Слуги народа" на мэра Киева может быть женщина:

Николай Тищенко
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05.06.2020 17:27 Ответить
Неужели воровка - Юля Тимошенко?
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05.06.2020 17:37 Ответить
Наверное Мендель, видно Вовке она понравилась, хорошо работает!!!
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05.06.2020 17:39 Ответить
Кастрированный Сивоха???
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05.06.2020 17:40 Ответить
Или лысый, из 95-го Тупого Квартала пол сменил???
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05.06.2020 17:41 Ответить
Невже Лєнку?
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05.06.2020 18:04 Ответить
Неуж-то Лиза Богуцкая?!
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05.06.2020 18:21 Ответить
для кого сюрприз, а для Зе -- кожна ніч одне і те ж...
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05.06.2020 18:49 Ответить
Лысая?
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05.06.2020 23:59 Ответить
еще не все клоуны на кормлении
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06.06.2020 01:08 Ответить
Зебилье поняло что в Киеве по-жесткому пролетает (это вам не кривой рог с донбасятиной после Омана) и решили взвалить это дерьмо на хрупкие плечи какой-то женщины. Настоящие джентельмены)))
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06.06.2020 01:22 Ответить
Врёшь Арахамия, Нас уже не удивишь.
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06.06.2020 01:25 Ответить
 
 