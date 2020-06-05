Набсовет "Укрэксимбанка" ответил на звонок Зеленского: Призываем как можно быстрее начать официальную и прозрачную коммуникацию
Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" открыт к обращениям клиентов и готов рассматривать любые вопросы, "которые будут доведены до его сведения по официальным каналам коммуникации".
Об этом говорится в обращении набсовета банка, передает Цензор.НЕТ.
"Мы настроены поддерживать своих клиентов на пути выхода из кризиса и призываем их как можно быстрее начать официальную и прозрачную коммуникацию с соответствующими органами управления банка", - отмечают в сообщении.
В "Укрэксимбанке" напоминают, что в компетенцию набсовета правления банка входит решение текущих бизнес-дел таким образом, чтобы учесть как интересы банка, так и интересы клиента.
В банке подчеркивают, что "контроль за эффективностью работы правления является исключительной компетенцией набсовета, а не акционера или любого другого политического органа".
3 июня во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского в Хмельницкую область предприниматели пожаловались ему, что не могут реструктуризировать кредиты в "Укрэксимбанке". Зеленский публично позвонил главе банка Евгению Мецгеру и сказал: "Пожалуйста, примите такое решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса".
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И давай ещё так посмотрим:
"Совки", за свои 40-50 лет прониклись пропагандой, почти все, против НАТО, за братский нарИд и т.п.
Зебилы прониклись быстрее "против". А теперь есть время давить их в сторону "за"
К след. Выборам кто-то сменит имя на ли Куан ю и зебилы проголосуют!
ключевое слово "официальная коммуникация". а не всякие "Жень, слышишь, ну ептыть чо ты как не свой...."
Браво, Эксимбанк!
И сказала кроха:
"отмени нахрен проценты по кредиту,
проценты - это плохо!"
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Богдан
@boikobogdan1
·https://twitter.com/boikobogdan1/status/1268973062269083648 47 мин
Бачив сьогодні частину брифінгу Єрмака /Козиря стосовно неприпустимості телефонного права ,у звязку із звінком Зелупи у банк.Тут ясно .Сам зміст звінка Зелупи вказує на те ,що він ОЛІГОФРЕН, А ВІДПОВІДЬ ФАКТИЧНОГО КЕРІВНИКА УКРАЇНИ ВКАЗУЄ НА ТЕ ЩО ВІН ДЕБІЛ .КЕРУТЬ ДВА ВИРОДКИ .