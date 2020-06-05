Набсовет "Укрэксимбанка" ответил на звонок Зеленского: Призываем как можно быстрее начать официальную и прозрачную коммуникацию

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" открыт к обращениям клиентов и готов рассматривать любые вопросы, "которые будут доведены до его сведения по официальным каналам коммуникации".

Об этом говорится в обращении набсовета банка, передает Цензор.НЕТ.

"Мы настроены поддерживать своих клиентов на пути выхода из кризиса и призываем их как можно быстрее начать официальную и прозрачную коммуникацию с соответствующими органами управления банка", - отмечают в сообщении.

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В "Укрэксимбанке" напоминают, что в компетенцию набсовета правления банка входит решение текущих бизнес-дел таким образом, чтобы учесть как интересы банка, так и интересы клиента.

В банке подчеркивают, что "контроль за эффективностью работы правления является исключительной компетенцией набсовета, а не акционера или любого другого политического органа".

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3 июня во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского в Хмельницкую область предприниматели пожаловались ему, что не могут реструктуризировать кредиты в "Укрэксимбанке". Зеленский публично позвонил главе банка Евгению Мецгеру и сказал: "Пожалуйста, примите такое решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса".