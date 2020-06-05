МВД аннулировало лицензии четырем охранным фирмам, чьи сотрудники участвовали в перестрелке в Броварах

Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров сообщил, что четырем охранным фирмам, чьи сотрудники участвовали в перестрелке в Броварах, аннулировали лицензии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Следователи Национальной полиции в рамках расследования уголовных производств о стрельбе в Броварах обратились в Министерство внутренних дел для проведения проверки деятельности четырех столичных охранных фирм, сотрудники которых, по информации досудебного расследования, являются участниками стрельбы в Киевской области. Приказами Министерства от 05.06.2020 года полностью аннулированы лицензии на осуществление охранной деятельности ООО "Профохорона", ООО "Охранная группа "Киев-центр", ООО "ДВ-Секьюрити", ООО "Охранная группа "Форт-3", - рассказал Гончаров.

По словам замглавы МВД, следствием установлено, что лица, имеющие отношение к указанным охранным фирмам, неоднократно привлекались к участию в массовых мероприятиях, где применялись незаконные действия.

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Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.

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