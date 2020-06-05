МВД аннулировало лицензии четырем охранным фирмам, чьи сотрудники участвовали в перестрелке в Броварах
Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров сообщил, что четырем охранным фирмам, чьи сотрудники участвовали в перестрелке в Броварах, аннулировали лицензии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Следователи Национальной полиции в рамках расследования уголовных производств о стрельбе в Броварах обратились в Министерство внутренних дел для проведения проверки деятельности четырех столичных охранных фирм, сотрудники которых, по информации досудебного расследования, являются участниками стрельбы в Киевской области. Приказами Министерства от 05.06.2020 года полностью аннулированы лицензии на осуществление охранной деятельности ООО "Профохорона", ООО "Охранная группа "Киев-центр", ООО "ДВ-Секьюрити", ООО "Охранная группа "Форт-3", - рассказал Гончаров.
По словам замглавы МВД, следствием установлено, что лица, имеющие отношение к указанным охранным фирмам, неоднократно привлекались к участию в массовых мероприятиях, где применялись незаконные действия.
Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.
Действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.
Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.
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Стоимость лицензии -1921 грн
Завтра выпрявят новые лицензии на новые фирмы. Заодно арсенал обновят.
Тот кто знаком с лицензированием поймёт.
У моего товарища в начале 2000-х была охранная фирма "Альфа", и лежало ещё три пакета фирм, с лицензией полученной, "Альфа-А" "Альфа-1" "АльФа")))
МВС - організатор , з огляду на те , як воно покриває злочинців .