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МВД аннулировало лицензии четырем охранным фирмам, чьи сотрудники участвовали в перестрелке в Броварах

МВД аннулировало лицензии четырем охранным фирмам, чьи сотрудники участвовали в перестрелке в Броварах

Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров сообщил, что четырем охранным фирмам, чьи сотрудники участвовали в перестрелке в Броварах, аннулировали лицензии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Следователи Национальной полиции в рамках расследования уголовных производств о стрельбе в Броварах обратились в Министерство внутренних дел для проведения проверки деятельности четырех столичных охранных фирм, сотрудники которых, по информации досудебного расследования, являются участниками стрельбы в Киевской области. Приказами Министерства от 05.06.2020 года полностью аннулированы лицензии на осуществление охранной деятельности ООО "Профохорона", ООО "Охранная группа "Киев-центр", ООО "ДВ-Секьюрити", ООО "Охранная группа "Форт-3", - рассказал Гончаров.

По словам замглавы МВД, следствием установлено, что лица, имеющие отношение к указанным охранным фирмам, неоднократно привлекались к участию в массовых мероприятиях, где применялись незаконные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине. ИНФОГРАФИКА

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.

Также читайте: Полиция провела санкционированные обыски у участников перестрелки в Броварах, - МВД. ФОТОрепортаж

Автор: 

Бровары (337) МВД (9317) стрельба (3251) Гончаров (4)


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Топ комментарии
+10
Ага как же. Была фирма" Рога и копыта", завтра откроют ее же под названием "Копыта и Рога"
Стоимость лицензии -1921 грн
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05.06.2020 15:44
+8
От жарко то стало этим четырём фирмам.
Завтра выпрявят новые лицензии на новые фирмы. Заодно арсенал обновят.
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05.06.2020 15:48
+7
И все ? А то что хозяева этих "охранных" фирм выставили своих бойцов для разборок и по сути являются организаторами ОПГ это неинтересно? Наверное потому что они повязаны с МВД.
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05.06.2020 15:41
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Умное дело
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05.06.2020 15:37 Ответить
Ага как же. Была фирма" Рога и копыта", завтра откроют ее же под названием "Копыта и Рога"
Стоимость лицензии -1921 грн
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05.06.2020 15:44 Ответить
аналіровало?
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05.06.2020 15:40 Ответить
Срубят бабки и возобновлят.
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05.06.2020 15:41 Ответить
И все ? А то что хозяева этих "охранных" фирм выставили своих бойцов для разборок и по сути являются организаторами ОПГ это неинтересно? Наверное потому что они повязаны с МВД.
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05.06.2020 15:41 Ответить
От жарко то стало этим четырём фирмам.
Завтра выпрявят новые лицензии на новые фирмы. Заодно арсенал обновят.
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05.06.2020 15:48 Ответить
Не завтра) Каждая охранная фирма уже имеет несколько клонов с готовой лицензией, на такие случаи)))
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05.06.2020 15:49 Ответить
не стоит думать что лицензии можно держать про запас. Фирму клон да, но не лицензию.
Тот кто знаком с лицензированием поймёт.
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05.06.2020 15:51 Ответить
Я не думаю, я знаю.
У моего товарища в начале 2000-х была охранная фирма "Альфа", и лежало ещё три пакета фирм, с лицензией полученной, "Альфа-А" "Альфа-1" "АльФа")))
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05.06.2020 15:55 Ответить
"потужне покарання" від "потужного" міністра ...
МВС - організатор , з огляду на те , як воно покриває злочинців .
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05.06.2020 15:50 Ответить
Есть в Киеве фирма Стелс 1 по ул Народного Ополчения 7.Хозяин этой фирмы находится в базе Миротворец с февраля 2019 года.МВД всё по фиг,главное что бы бабло несли,не имеет значение кто,хоть Гиркины
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05.06.2020 15:50 Ответить
аха ха ха, а запретить ездить чудо маршрутком где колени не выправляются, когда садишся в маршрутку и понимаешь что если авария ты своими бедренными костями поламаешь таз и умрешь от болевого шока но ехать надо, аха ха закроем три фирмы с отморозками, вопрос у меня странный а причем тут Аваков? ахаха
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05.06.2020 15:59 Ответить
А тем криклиям, которые повыдавали эти дозвилы что будет?! ))
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05.06.2020 16:01 Ответить
Чистой воды легализованный бандитизм...
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05.06.2020 16:13 Ответить
 
 