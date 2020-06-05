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Полиция задержала в центре Киева восемь человек, пытавшихся помешать проведению массовой акции: у них изъяли ножи и газовые баллончики

Полиция задержала в центре Киева восемь человек, пытавшихся помешать проведению массовой акции: у них изъяли ножи и газовые баллончики

В столице на ул.Грушевского полицейские задержали восемь молодых людей, которые пытались помешать проведению массовой акции.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации правоохранителей, у задержанных изъяты газовые баллончики и ножи, полиция выясняет их личности и мотивы противоправного поведения.

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"Сегодня, у Кабинета министров Украины представители одной из общественных организаций анонсировали проведение мероприятий при массовом участии граждан. Поэтому правоохранители усилили меры безопасности. С целью обеспечения общественной безопасности и порядка полицейские проводили превентивные меры с подозрительными и агрессивно настроенными лицами, которые не являются участниками этой общественной организации", - говорится в сообщении.

Так, у указанных лиц сотрудники полиции провели поверхностный осмотр и изъяли несколько газовых баллончиков и ножи, восьмерых агрессивно настроенных молодых людей, которые пытались своими действиями препятствовать проведению мероприятий, задержали.

Сейчас с ними общаются полицейские и устанавливают все обстоятельства и мотивы такого поведения. После проверки их действиям будет дана правовая оценка.

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Отметим, что под Кабмином в центре Киева прошел мирный митинг "Против полицейского произвола", который организовал Центр Гражданских Свобод и Украинский Хельсинкский союз по правам человека.

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задержание (6674) Киев (25489) митинг (2556) Нацполиция (16434)


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Топ комментарии
+8
Никак анальные пружины из частной армии боевиков сабакава на выручку своему шефу подтянулись?! )))
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05.06.2020 15:56
+4
из уголовника сотворили себе икону
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05.06.2020 16:18
+3
возможно, эти парни собирались в поход, причём с ночовкой
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05.06.2020 15:57
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Никак анальные пружины из частной армии боевиков сабакава на выручку своему шефу подтянулись?! )))
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05.06.2020 15:56 Ответить
возможно, эти парни собирались в поход, причём с ночовкой
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05.06.2020 15:57 Ответить
и с речёвкой
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05.06.2020 16:01 Ответить
Аваков, "лощадью ходи")) На каких дураков ты это придумал?)
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05.06.2020 15:58 Ответить
Пятерых на фото вижу. А где остальные три?
Полиция задержала в центре Киева восемь человек, пытавшихся помешать проведению массовой акции: у них изъяли ножи и газовые баллончики - Цензор.НЕТ 807
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05.06.2020 15:58 Ответить
Они жеж просто прогуливались. Ну, как двое невинных мальчиков в трусиках у дома Стерненко...
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05.06.2020 16:06 Ответить
Полиция задержала в центре Киева восемь человек, пытавшихся помешать проведению массовой акции: у них изъяли ножи и газовые баллончики - Цензор.НЕТ 1732
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05.06.2020 16:09 Ответить
Наркоман и бандит стал символом.. Вскрытие показало, что афроамериканец Джордж Флойд был болен коронавирусом и умер от сердечного приступа(имел ишемическую и гипертоническую болезни сердца), имел интоксикацию опиоидным анальгетиком фентанилом, употреблял накануне метамфетамин.
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05.06.2020 16:11 Ответить
По всем дем. каналам крутят интерв'ю с его несчастной вдовой. Тетка весом с небольшого бегемота, с ногтями длиннее пальцев. Т.е., никогда не работала в принципе. Профессиональная велферщица. Рассказывает, какой на самом деле замeчательный человек был мистер Флойд.
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05.06.2020 16:20 Ответить
Мартин Лютер Кинг,почти
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05.06.2020 16:16 Ответить
из уголовника сотворили себе икону
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05.06.2020 16:18 Ответить
Эка невидаль , у из зебильного клоуна нас сотворили себе икону .
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05.06.2020 16:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VHeBs3PADpM Этих убийц тоже задержали совсем недавно . А потом отпустили! Свои, аваковские оказались.
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05.06.2020 16:33 Ответить
Хотелось бы уточнить какие ножи? Если холодное оружие - это статья, а если бытовые, туристические и т.д. это новость для Г+Г.
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05.06.2020 16:41 Ответить
КАК простому человеку понять какой нож, бытовой или хулиганческий? Мне один полицай втирал что есть лаборатория, есть експертиза , нож заберут и если материал ножа очень уж качественный, по твердости HRV материала например, то признают что это не кухонный нож , а оружие, но норма там меняются постоянно, кто-то где-то сидит и прикидывает сколько нужно приговоров -пишет нормы, это правда ?
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05.06.2020 16:59 Ответить
Тітушня аваковская.А тебе Аваков нагородив зброєю.
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05.06.2020 16:59 Ответить
Да-да-да!
А впереди, с топором - Аваков в маске!
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05.06.2020 18:01 Ответить
 
 