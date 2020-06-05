Полиция задержала в центре Киева восемь человек, пытавшихся помешать проведению массовой акции: у них изъяли ножи и газовые баллончики

В столице на ул.Грушевского полицейские задержали восемь молодых людей, которые пытались помешать проведению массовой акции.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации правоохранителей, у задержанных изъяты газовые баллончики и ножи, полиция выясняет их личности и мотивы противоправного поведения.

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"Сегодня, у Кабинета министров Украины представители одной из общественных организаций анонсировали проведение мероприятий при массовом участии граждан. Поэтому правоохранители усилили меры безопасности. С целью обеспечения общественной безопасности и порядка полицейские проводили превентивные меры с подозрительными и агрессивно настроенными лицами, которые не являются участниками этой общественной организации", - говорится в сообщении.

Так, у указанных лиц сотрудники полиции провели поверхностный осмотр и изъяли несколько газовых баллончиков и ножи, восьмерых агрессивно настроенных молодых людей, которые пытались своими действиями препятствовать проведению мероприятий, задержали.

Сейчас с ними общаются полицейские и устанавливают все обстоятельства и мотивы такого поведения. После проверки их действиям будет дана правовая оценка.

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Отметим, что под Кабмином в центре Киева прошел мирный митинг "Против полицейского произвола", который организовал Центр Гражданских Свобод и Украинский Хельсинкский союз по правам человека.