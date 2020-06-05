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Новости Коронавирус и карантин
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Село Горобовка на Сумщине закрывают на карантин: за неделю 13 новых случаев COVID-19

Село Горобовка на Сумщине закрывают на карантин: за неделю 13 новых случаев COVID-19

В Горобовке Белопольского района Сумской области за последнюю неделю обнаружили 13 случаев заболевания COVID-19. Предполагают, что вспышка произошла из-за заразившейся продавщицы.

Об сообщил на брифинге директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"За последнюю неделю в Горобовке выявлено 13 случаев коронавируса, из них один у ребенка. Мы считаем, что источником заражения была женщина, у которой 29 мая обнаружили заболевание коронавирусом. Эта женщина занималась торговлей, к ней ходило очень много людей, которые с ней общались. Лабораторный центр направил в районную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС свое заключение, что в селе нужно вводить карантин", — рассказал Збаражский.

По его словам, уже сегодня въезды и выезды из села могут быть закрыты, а жителей Горобовки переведут на режим самоизоляции.

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Учитывая всплеск заболеваемости в этом селе, чиновник не исключает возможности усиления карантинных мер в области.

"Это связано с тем, что за последние сутки обнаружили гораздо больше случаев коронавируса, чем выявляли ранее. Призываю жителей области осмотрительно относиться к своему здоровью и здоровью близких, соблюдать карантин", — отметил чиновник.

За последние сутки на Сумщине зафиксировано 11 случаев заболевания COVID-19, из них 9 — в селе Горобовка Белопольского района.

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Всего в области 188 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 4 летальных. Выздоровели 155 человек.

В Украине по состоянию на 5 июня 25 963 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 762 летальных, 11 372 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая.

Автор: 

карантин (16729) Сумская область (3019) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Зарано шорти та безрукавки вділи. Ось і мають. Тільки то не ковід, то ковідіотизм.
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05.06.2020 16:01 Ответить
Маски для лохов, карантин и закрытие целого села - для настоящих пацанов.
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05.06.2020 16:02 Ответить
Харьковчане дружно харкнули все меры предохранения.Это моё личное наблюдение.Полный нигилизм.А уже доказано ,что ковид -произведение китайского бактериологического оружия.Для заболевших нет шанса выжить.Отёк лёгких -прямое попадание ковида.
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05.06.2020 16:07 Ответить
Увы...но https://youtu.be/ZdIJHsx7wv4 короновирус - это надолго
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05.06.2020 17:32 Ответить
Где больше всего *********, там больше и заражений, последний месяц этому показатель, первые ещё не знали простительно, а это кто без масок это долбоебы
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05.06.2020 16:16 Ответить
А где это Андрюха Ковидовик? Это же жестоко! Ведь если все наденут маски, его любимый вирус с голоду подохнет.
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05.06.2020 16:42 Ответить
Деревенский магазин - перекрёсток перекрёстков!
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05.06.2020 17:52 Ответить
Поговаривают, что этот "магазин" торговал самогоном, поэтому "покупателей" может быть достаточно и не только сельских а и городских. В 5-ти км - гор.Белополье.
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06.06.2020 09:05 Ответить
Ну, в настоящем деревенском магазине всегда стоит столик, где мужички распологаются...
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06.06.2020 10:27 Ответить
 
 