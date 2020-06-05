Село Горобовка на Сумщине закрывают на карантин: за неделю 13 новых случаев COVID-19

В Горобовке Белопольского района Сумской области за последнюю неделю обнаружили 13 случаев заболевания COVID-19. Предполагают, что вспышка произошла из-за заразившейся продавщицы.

Об сообщил на брифинге директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"За последнюю неделю в Горобовке выявлено 13 случаев коронавируса, из них один у ребенка. Мы считаем, что источником заражения была женщина, у которой 29 мая обнаружили заболевание коронавирусом. Эта женщина занималась торговлей, к ней ходило очень много людей, которые с ней общались. Лабораторный центр направил в районную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС свое заключение, что в селе нужно вводить карантин", — рассказал Збаражский.

По его словам, уже сегодня въезды и выезды из села могут быть закрыты, а жителей Горобовки переведут на режим самоизоляции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский призвал не игнорировать средства защиты: "Сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных"

Учитывая всплеск заболеваемости в этом селе, чиновник не исключает возможности усиления карантинных мер в области.

"Это связано с тем, что за последние сутки обнаружили гораздо больше случаев коронавируса, чем выявляли ранее. Призываю жителей области осмотрительно относиться к своему здоровью и здоровью близких, соблюдать карантин", — отметил чиновник.

За последние сутки на Сумщине зафиксировано 11 случаев заболевания COVID-19, из них 9 — в селе Горобовка Белопольского района.

Также на Цензор.НЕТ: Карантин на Львовщине продлен до 12 июня, - ОГА

Всего в области 188 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 4 летальных. Выздоровели 155 человек.

В Украине по состоянию на 5 июня 25 963 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 762 летальных, 11 372 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая.