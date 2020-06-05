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Выборы народного депутата в 208 округе на Черниговщине состоятся 25 октября, - ЦИК

Выборы народного депутата в 208 округе на Черниговщине состоятся 25 октября, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия назначила на 25 октября 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область). Новый депутат заменит погибшего Валерия Давыденко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

Выборы в 208 округе решили проводить одновременно с очередными местными выборами, чтобы оптимизировать подготовку к голосованию в условиях карантина.

"Кроме того, одновременность двух избирательных процессов позволит сэкономить почти 11 млн гривен бюджетных средств на проведение выборов. Поскольку финансирование избирательных комиссий будет осуществляться по одной бюджетной программе", — сказал глава ЦИК Олег Диденко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нацполиция рассматривает несколько версий по факту гибели нардепа Давыденко: убийство, самоубийство и доведение до самоубийства

Ранее Диденко заявлял, что финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом.

Напомним, народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли 23 мая в офисе с огнестрельным ранением головы. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В Офисе Генпрокурора сообщили, что рядом с телом найден пистолет.

Автор: 

выборы (24723) ЦИК (3644) Черниговщина (1485) Давыденко Валерий (14)


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рыжий татарин Гудок будет двигать Ляшко......
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05.06.2020 16:21 Ответить
Ну хоть поржем. Может он вместе земли го...но будет жрать.
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05.06.2020 16:23 Ответить
да нет уж, хватит, ******* уже аж немогу.
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05.06.2020 16:25 Ответить
Это только начало. С осени, когда пенсии перестанут платить начнется массовый падеж зеленого скота.
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05.06.2020 16:26 Ответить
В Раде хоть повеселее станет, там скорее всего Шлюшко победит.))
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05.06.2020 16:22 Ответить
Шлюшко еще тот клоун. А это сейчас в моде(
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05.06.2020 16:29 Ответить
 
 