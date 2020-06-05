Украинцы смогут путешествовать в Грецию с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Греции Никос Дендиас в ходе телефонного разговора выразили готовность восстановить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах.

Об этом сообщается на сайт МИД Украины в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обменялись опытом по противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19 и преодоления последствий пандемии.

Дендиас пригласил Кулебу посетить Грецию с рабочим визитом, когда обстоятельства это позволят. Глава МИД Украины принял приглашение.

Глава МИД Украины поздравил коллегу с председательством Греции в Комитете министров Совета Европы и призвал его предоставлять приоритетное значение тематике Украина в фокусе внимания этой организации. Греческий министр в ответ заверил, что Греция неизменно поддерживает евроинтеграционные устремления Украины.

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