РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9651 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 563 1

Украинцы смогут путешествовать в Грецию с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации, - Кулеба

Украинцы смогут путешествовать в Грецию с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Греции Никос Дендиас в ходе телефонного разговора выразили готовность восстановить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах.

Об этом сообщается на сайт МИД Украины в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обменялись опытом по противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19 и преодоления последствий пандемии.

Дендиас пригласил Кулебу посетить Грецию с рабочим визитом, когда обстоятельства это позволят. Глава МИД Украины принял приглашение.

Глава МИД Украины поздравил коллегу с председательством Греции в Комитете министров Совета Европы и призвал его предоставлять приоритетное значение тематике Украина в фокусе внимания этой организации. Греческий министр в ответ заверил, что Греция неизменно поддерживает евроинтеграционные устремления Украины.

Читайте также: Евросоюз решил продлить запрет на въезд иностранцев после 15 июня

Греция (723) карантин (16729) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Походу найбільше від кризи постраждають туристичні держави. Нам боятися по суті нічого - ми експортуємо тільки зерно і людей, попит на ці продукти буде завжди
показать весь комментарий
05.06.2020 16:31 Ответить
 
 