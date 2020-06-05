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Оценку Авакова надо делать не по количеству митингов, а по его показателям эффективности, - "слуга народа" Арахамия

Оценку Авакова надо делать не по количеству митингов, а по его показателям эффективности, -

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что давать оценку министру внутренних дел Арсену Авакову нельзя по количеству людей, которые вышли на митинг против него, или по количеству митингов.

Об этом сказал Арахамия журналистам после заседания Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Митинг (об отставке Авакова., - Ред) не выглядит так, как большие митинги, которые мы здесь видели, например с ФОПами, или по поводу рынка земли. Но я еще раз подчеркну, что надо делать оценку (Авакова. - Ред.) не по количеству людей на митинге, или по количеству митингов, а по каким-то KPI (ключевым показателям эффективности. - Ред.), которые публично доступны", - сказал председатель фракции.

Арахамия отметил, что фракция ждет от премьер-министра по каждому министру "систему показателей в реальном времени, которую мы с вами можем отслеживать и делать выводы, улучшается ли ситуация, или ухудшается".

В ответ на вопрос о том, нельзя ли считать дела об убийстве Шеремета и 5-летнего Кирилла Тлявова показателем эффективности Авакова, Арахамия сказал:

"Это одно из многочисленных дел, которые есть. Оно действительно важное, потому что очень много вопросов по нему. Но, мне кажется, нельзя по одному делу судить работу министерства, в подчинение которого находится 750 тыс. человек", - сказал Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский "бобик". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Арахамия Давид (988)


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Топ комментарии
+32
В чем»эффективность» рюкзакяна измерять тогда? В газовых скважинах? В космолотах? В тоннах бурштына? В тысячах кубов «чёрного леса»? В организации фальсификации деятельности органов внутренних дел? В лямах взяток? В чем, подскажи, любезный!
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05.06.2020 16:50
+30
Кирилл Тлявов, Бровары, Кагарлык - чем не показатели эффективности?
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05.06.2020 16:37
+27
И шо он эффективно сделал за 6 лет?
Идиот блин.........

т.е. скандалы, коррупцию ты урод не учитываешь?
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05.06.2020 16:37
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Оценку Авакова надо делать не по количеству митингов, а по его показателям эффективности, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7842
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05.06.2020 16:35 Ответить
Всем зелебобам и авакяну надо сделать:
Оценку Авакова надо делать не по количеству митингов, а по его показателям эффективности, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6711
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05.06.2020 16:36 Ответить
Дурак дурака видит из далека.
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05.06.2020 16:36 Ответить
Кирилл Тлявов, Бровары, Кагарлык - чем не показатели эффективности?
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05.06.2020 16:37 Ответить
И шо он эффективно сделал за 6 лет?
Идиот блин.........

т.е. скандалы, коррупцию ты урод не учитываешь?
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05.06.2020 16:37 Ответить
С времен убийства Гонгадзе министр МВД ключевая фигура. От его порядочности, независимости и компетентности зависит "траектория" всего государства
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05.06.2020 16:42 Ответить
Абхаз всегда поддержит арменина в Украине. У одного закупки в три дорого, у второго бабло, незадекларированное.Где бы им еще так хорошо жилось.
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05.06.2020 16:43 Ответить
Чого ж так ці "слуги" тримаються за авакяна? Що в нього на них є? Чи після заяви Бєні про те, що ЗЕ! - то перемога його і Авакова, бздять піти проти хазяїна?
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05.06.2020 16:44 Ответить
И что он не так сказал?
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05.06.2020 16:44 Ответить
В чем»эффективность» рюкзакяна измерять тогда? В газовых скважинах? В космолотах? В тоннах бурштына? В тысячах кубов «чёрного леса»? В организации фальсификации деятельности органов внутренних дел? В лямах взяток? В чем, подскажи, любезный!
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05.06.2020 16:50 Ответить
Давай помогу: в запуске в поулегальный оборот тысяч стволов наградного оружия и создании своей собственной частной наемной армии из беглых преступников беларуси и кацапстана
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05.06.2020 16:53 Ответить
А паспортов левых резидентуре фсбшной и международной швали за последние 6 лет кто повыдавал?! Неужто они себе сами???
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05.06.2020 16:55 Ответить
Наверное зебилы считают что в зеленых попугаях...😃
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05.06.2020 16:55 Ответить
Этот лаптеногий - лахта вульгарис
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05.06.2020 16:56 Ответить
Вам же объяснили в чем. А это всё отдельные случаи по которым судить о работе ментов нельзя
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05.06.2020 18:36 Ответить
А что он так сказал?
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05.06.2020 18:37 Ответить
и шо, неблагодарная Зе команда уже не считает митинги нацдружин, преследовавших по всей стране Пороха ?
На мой взгляд , те митинги сильно повлияли на выборы ПРезидента.
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05.06.2020 16:47 Ответить
Все верно - по собственному публичному признанию рюкзакяна о выборах зелибобика стадом зедятлов: « эта наша общая с Коломойским победа, для которой мы приложили максимум своих с ним усилий»
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05.06.2020 16:58 Ответить
https://cripo.com.ua/news/society/arahamiya-u-avakova-est-nelegalnyj-igornyj-biznes-no-my-ego-legaliziruem/ Арахамия: у Авакова есть нелегальный игорный бизнес, но мы его… легализируем

Председатель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть игорный бизнес, который планируют легализовать.
Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает https://www.unn.com.ua/ru/news/1821715-arakhamiya-v-avakova-ye-nelegalniy-gralniy-biznes-ale-mi-yogo-legalizuyemo УНН .

Оценку Авакова надо делать не по количеству митингов, а по его показателям эффективности, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5916

«Есть много вопросов, которые ассоциируют с этим министром (Аваковым - ред.), много коррупционных. Например, нелегальный игорный бизнес, но мы его легализируем нелегальный игорный бизнес», - сказал Арахамия.
Как сообщал УНН, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. В результате Арсена Авакова в очередной раз оставили на должности министра внутренних дел.
Также новый Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему Авакова оставили в новом правительстве.
Напомним, украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой положить конец нелегальному игорному бизнесу.
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05.06.2020 16:48 Ответить
" судить работу министерства, в подчинение которого находится 750 тыс. человек"
Ну что?
Три громких преступления - и отставку!
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05.06.2020 16:51 Ответить
Арахамія, авакян це ж чорти ...Ця маупа пререживає за свою дупу коли народ буде зносити зеленувате лайно..
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05.06.2020 16:48 Ответить
фсбшная резидентура
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05.06.2020 16:52 Ответить
Идиот...
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05.06.2020 16:50 Ответить
Какая то Арахамия, гражданка єрєфии неуклюже отмазывает резидента фсб Авакяна. Что эти твари вообще делают в Украине?
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05.06.2020 16:51 Ответить
а куда хохли смотрят, особенно на виборах
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05.06.2020 20:22 Ответить
Качественно отпи.дим, изнасилуем, можем застрелить. Есть пакет услуг-"всё включено". Звонить102,спрашивать патриота до мозга костей Арсена.
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05.06.2020 16:53 Ответить
А давайте полицию переименуем в милицию. Будет все честно.
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05.06.2020 16:55 Ответить
в аваковцев переименуем
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05.06.2020 17:12 Ответить
Чисто по моему скромному мнению советская милиция и ОБХСС работали на много эффективнее всех нынешних полиции, набу и т.п.
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05.06.2020 17:53 Ответить
Та это однох#йственно...
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06.06.2020 11:20 Ответить
Арахам Оцінку Авакова треба робити не за кількістю мітингів, а за його показниками ефективності, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 614
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05.06.2020 16:55 Ответить
Додик, об эффективности работы ментов судят не по показателям, которые они же сами себе рисуют, а по народному доверию, придурок.
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05.06.2020 16:58 Ответить
вот именно!
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06.06.2020 11:22 Ответить
за то можно измерить интеллект арахамии по количеству тупых высеров
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05.06.2020 16:58 Ответить
38 попугаев арахамий
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05.06.2020 17:05 Ответить
тошнит от этих безьязыких араратского очильныка мвс и думского тель-авивского инкогнито изи брауна
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05.06.2020 17:02 Ответить
неужли такой п...ц должен был произойти, чтоб его наконец уволить! чем же он вас за яйца так держит крепко, ссыкунов
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05.06.2020 17:05 Ответить
наверное путин сказал что нападет, если уволите авакова.....
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05.06.2020 17:09 Ответить
футин и его консервы со всех сил стараются убрать авакова, чтобы побыстрее добраться до горла зиленского
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05.06.2020 17:06 Ответить
может зелинского?
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05.06.2020 18:56 Ответить
А шо до ЗЕ было трудно добраться в Омане?
ЗЕ кацапский с головы дло ног.
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05.06.2020 22:42 Ответить
Это о чём этот ПОЦ?В своё время эффективными мененжарами называли и Чингисхана,и Гитлера,Сталина.
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05.06.2020 17:07 Ответить
Очень эффективный министр и главное стабильный! При нём не закрылся ни один незаконный пункт приёмки металла, пункт реализации наркоты и как грибы стабильно росли незаконные заправки, казино, добывали янтарь и пилили лес!
Ну, очень ценный кадр....
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05.06.2020 17:07 Ответить
Сейчас будет очень интересно посмотреть кто сохранил в этой ситуации критическое мышление, а кто сами понимаете. Подобная ситуация в свое время сложилась с оценкой Ющенко. Запасаемся попкорном. Кукловоды в Кремле - в этот раз будет "все сложно".
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05.06.2020 17:08 Ответить
у авакова в среднем один прокол в год. Чекисткая консерва путина арахерамия считает что это мнього. Он хочет вместо авакова чекиста
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05.06.2020 17:09 Ответить
Арахуямия хочет вместо авакова чекиста, чтобы партию дебилов убрали, потому что дурак не может правильно чекистам служить
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05.06.2020 17:12 Ответить
Аваков где ***** собственные спецслужбы украины?

Потому что то что в киеве спу есть что угодно, но не украинское.
КИЕВ СПУ - ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В МИРЕ ПО ПРЕДАТЕЛЬСТВУ. Особенно за 200 000$ черта найдут и продадут.Где правый сектор, где жоны, где другие на отработке грехов на выборах перед народом украины.
Постанова что с выдергиванием изнасилования, что стрельба в броварах. Все операции чекистов по разчистке путей к горлу зебила и его партии дураков. Вакарчук такой же тупой дебил
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05.06.2020 17:21 Ответить
Княжичи, Кагарлык, Переяслав-Хмельницкий, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы - коррупция, крышевание, это все про реХформу 6 лет, при гнилом Авакове...

"эффективный министр"...такого министра уже в США или ЕС давно б уволили..и на нары загремел бы еще там.

при нормальном президенте Украины и Рада уже давно бы отправил такого гнилого министра МВД в отставку.
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05.06.2020 17:21 Ответить
Он их последняя надежда. А то Порох нападьот.
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05.06.2020 22:40 Ответить
Мусор ов в три раза больше чем армия?
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05.06.2020 17:43 Ответить
Ефективність чорта зашкалює!
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05.06.2020 17:49 Ответить
Набрати бидло в поліцію та назвати це реформою міг тільки вірменин.Лишити авакова громодянства та виселити його з України назавжди.
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05.06.2020 18:10 Ответить
Їм обом треба вже мічце на смітнику застовбити....
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05.06.2020 18:20 Ответить
Правильно что народный фронт что народный слуга - какая разница..?
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05.06.2020 18:25 Ответить
гнать давно пора, засиделся всю реформу провалил, Авакова в отставку! Деканоидзе министром МВД.
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05.06.2020 18:34 Ответить
Тупой Арахамия, если люди начали выходить на митинги значит МВД не работает как нужно.
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05.06.2020 19:35 Ответить
да тупых там полным-полна коробочка...
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06.06.2020 11:32 Ответить
А ведь, косвенно, он прав. Любой рыг от зелени будет только хуже.☹️
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05.06.2020 19:53 Ответить
Если судить по эффективности, то зеленую пошесть нужно гнать ссаными тряпками!
Но вы будете ждать митингов)))
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05.06.2020 21:29 Ответить
Это говорит вырванный из контекста кавказский презерватив после года сплошных провалов его партии по всем направлениям?
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05.06.2020 22:39 Ответить
ну да. Вже від декількох путчів врятував. Лізка бобруцька ж не ******** )))
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05.06.2020 23:55 Ответить
Кремль маленькими шажками затягивает петлю. Никто уже не вспоминает, что ДБР должно заниматься коррупцией в высших эшелонах власти. Вместо этого все нормально воспринимают дела Чорновол, Порошенко, Пашинского. Они завели дело на Климкина). Кремль легко залил помоями Яценюка. В свое время Путин удивительно быстро расправился с Ющенко. И ни у кого причинно-следственной связи не образовалось - следующий был Янукович с 14 тысячами убитых и оккупированными теритториями.
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06.06.2020 06:04 Ответить
 
 