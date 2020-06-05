Оценку Авакова надо делать не по количеству митингов, а по его показателям эффективности, - "слуга народа" Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что давать оценку министру внутренних дел Арсену Авакову нельзя по количеству людей, которые вышли на митинг против него, или по количеству митингов.

Об этом сказал Арахамия журналистам после заседания Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Митинг (об отставке Авакова., - Ред) не выглядит так, как большие митинги, которые мы здесь видели, например с ФОПами, или по поводу рынка земли. Но я еще раз подчеркну, что надо делать оценку (Авакова. - Ред.) не по количеству людей на митинге, или по количеству митингов, а по каким-то KPI (ключевым показателям эффективности. - Ред.), которые публично доступны", - сказал председатель фракции.

Арахамия отметил, что фракция ждет от премьер-министра по каждому министру "систему показателей в реальном времени, которую мы с вами можем отслеживать и делать выводы, улучшается ли ситуация, или ухудшается".

В ответ на вопрос о том, нельзя ли считать дела об убийстве Шеремета и 5-летнего Кирилла Тлявова показателем эффективности Авакова, Арахамия сказал:

"Это одно из многочисленных дел, которые есть. Оно действительно важное, потому что очень много вопросов по нему. Но, мне кажется, нельзя по одному делу судить работу министерства, в подчинение которого находится 750 тыс. человек", - сказал Арахамия.

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