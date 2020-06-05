Оценку Авакова надо делать не по количеству митингов, а по его показателям эффективности, - "слуга народа" Арахамия
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что давать оценку министру внутренних дел Арсену Авакову нельзя по количеству людей, которые вышли на митинг против него, или по количеству митингов.
Об этом сказал Арахамия журналистам после заседания Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Митинг (об отставке Авакова., - Ред) не выглядит так, как большие митинги, которые мы здесь видели, например с ФОПами, или по поводу рынка земли. Но я еще раз подчеркну, что надо делать оценку (Авакова. - Ред.) не по количеству людей на митинге, или по количеству митингов, а по каким-то KPI (ключевым показателям эффективности. - Ред.), которые публично доступны", - сказал председатель фракции.
Арахамия отметил, что фракция ждет от премьер-министра по каждому министру "систему показателей в реальном времени, которую мы с вами можем отслеживать и делать выводы, улучшается ли ситуация, или ухудшается".
В ответ на вопрос о том, нельзя ли считать дела об убийстве Шеремета и 5-летнего Кирилла Тлявова показателем эффективности Авакова, Арахамия сказал:
"Это одно из многочисленных дел, которые есть. Оно действительно важное, потому что очень много вопросов по нему. Но, мне кажется, нельзя по одному делу судить работу министерства, в подчинение которого находится 750 тыс. человек", - сказал Арахамия.
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Идиот блин.........
т.е. скандалы, коррупцию ты урод не учитываешь?
На мой взгляд , те митинги сильно повлияли на выборы ПРезидента.
Председатель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть игорный бизнес, который планируют легализовать.
Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает https://www.unn.com.ua/ru/news/1821715-arakhamiya-v-avakova-ye-nelegalniy-gralniy-biznes-ale-mi-yogo-legalizuyemo УНН .
«Есть много вопросов, которые ассоциируют с этим министром (Аваковым - ред.), много коррупционных. Например, нелегальный игорный бизнес, но мы его легализируем нелегальный игорный бизнес», - сказал Арахамия.
Как сообщал УНН, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. В результате Арсена Авакова в очередной раз оставили на должности министра внутренних дел.
Также новый Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему Авакова оставили в новом правительстве.
Напомним, украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой положить конец нелегальному игорному бизнесу.
Ну что?
Три громких преступления - и отставку!
попугаеварахамий
ЗЕ кацапский с головы дло ног.
Ну, очень ценный кадр....
Потому что то что в киеве спу есть что угодно, но не украинское.
КИЕВ СПУ - ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В МИРЕ ПО ПРЕДАТЕЛЬСТВУ. Особенно за 200 000$ черта найдут и продадут.Где правый сектор, где жоны, где другие на отработке грехов на выборах перед народом украины.
Постанова что с выдергиванием изнасилования, что стрельба в броварах. Все операции чекистов по разчистке путей к горлу зебила и его партии дураков. Вакарчук такой же тупой дебил
"эффективный министр"...такого министра уже в США или ЕС давно б уволили..и на нары загремел бы еще там.
при нормальном президенте Украины и Рада уже давно бы отправил такого гнилого министра МВД в отставку.
Но вы будете ждать митингов)))