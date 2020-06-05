Россия вбрасывала компромат на нежелательных кандидатов, чтобы усилить свое влияние, - экс-советник президента США Валландер
Россия проводит в демократических странах спецоперации с целью ослабить их демократические институты и усилить собственное влияние.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума заявила советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам Евразии в 2013-2017 годах и бывший заместитель министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Селеста Валландер.
Она отметила, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году через социальные сети, проводила как открытые, так и тайные операции, похищала электронную переписку, вбрасывала компромат на нежелательных ей кандидатов.
"Все это проявлялось во многих измерениях и включало много элементов. Россия играла на существующих проблемах и противоречиях американской внутренней политики. Россия не создает политический плюрализм в Соединенных Штатах. Она эксплуатирует его в свою пользу, радикализирует его и направляет к экстремальным проявлениям", - подчеркнула экс-советник Президента США.
Валландер подчеркнула, что эксперты и данные разведки подтверждают, что российские спецоперации такого рода продолжаются.
"Они делали это в 2018 году во время наших выборов, правда, менее эффективно. Но они уже проводят и готовят дальнейшие операции на 2020-й", - сказала она.
"Российские агенты умело приспосабливаются к новым реалиям, учатся, адаптируются, но они и в дальнейшем эксплуатируют, обостряют и максимально провоцируют любую возможность усилить негативные настроения в отношении Украины и США", - добавила Валландер.
Экс-советник президента США также подчеркнула, что для того, чтобы подорвать такие операции и их эффективность, нужно их освещать и призывать граждан "быть бдительными, не позволять обмануть себя, не позволять манипулировать собой, проверять информацию, противостоять попыткам настроить их против того, что на самом деле является здоровым плюрализмом в обеих наших странах".
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воткнем кацапию в G7 ногами вперед и все тут.
"Воинственно настроенные немецкие правые экстремисты проходят обучение с военным уклоном в российском лагере под Санкт-Петербургом", - сообщает немецкое издание https://www.focus.de/politik/ausland/rechtsextreme-lager-deutsche-neonazis-*****-terrorkampf-in-sankt-petersburg_id_12067019.html Focus .
"Несколько участников курса являются членами партий "Молодые националисты" и "Третий путь", за которыми наблюдает федеральное ведомство по охране конституции", - пишет издание со ссылкой на службы безопасности.
"Лагерем "Партизан" управляет правоэкстремистское "Русское имперское движение", которое, по его собственным данным, борется за "превосходство белой расы". (...) Немецкие участники курса обучаются в лагере "Партизан" обращению с оружием и взрывчаткой, а также ведению военного рукопашного боя. Некоторые выпускники, в том числе шведы и финны, позднее примыкают к российским вооруженным формированиям на востоке Украины"
"Немецкие службы безопасности проинформированы о тренинге молодых правых экстремистов в России, но якобы не могут препятствовать их поездкам в Санкт-Петербург по правовым основаниям. Ведомства исходят из того, что российский президент Путин проинформирован о подобного рода лагерях и как минимум позволяет им существовать", - передает Focus.