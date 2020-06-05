Россия вбрасывала компромат на нежелательных кандидатов, чтобы усилить свое влияние, - экс-советник президента США Валландер

Россия проводит в демократических странах спецоперации с целью ослабить их демократические институты и усилить собственное влияние.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума заявила советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам Евразии в 2013-2017 годах и бывший заместитель министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Селеста Валландер.

Она отметила, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году через социальные сети, проводила как открытые, так и тайные операции, похищала электронную переписку, вбрасывала компромат на нежелательных ей кандидатов.

"Все это проявлялось во многих измерениях и включало много элементов. Россия играла на существующих проблемах и противоречиях американской внутренней политики. Россия не создает политический плюрализм в Соединенных Штатах. Она эксплуатирует его в свою пользу, радикализирует его и направляет к экстремальным проявлениям", - подчеркнула экс-советник Президента США.

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Валландер подчеркнула, что эксперты и данные разведки подтверждают, что российские спецоперации такого рода продолжаются.

"Они делали это в 2018 году во время наших выборов, правда, менее эффективно. Но они уже проводят и готовят дальнейшие операции на 2020-й", - сказала она.

"Российские агенты умело приспосабливаются к новым реалиям, учатся, адаптируются, но они и в дальнейшем эксплуатируют, обостряют и максимально провоцируют любую возможность усилить негативные настроения в отношении Украины и США", - добавила Валландер.

Экс-советник президента США также подчеркнула, что для того, чтобы подорвать такие операции и их эффективность, нужно их освещать и призывать граждан "быть бдительными, не позволять обмануть себя, не позволять манипулировать собой, проверять информацию, противостоять попыткам настроить их против того, что на самом деле является здоровым плюрализмом в обеих наших странах".

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