Федоров о взятках: Ко мне приходят со всех сторон договариваться и предлагают проценты от закупок. Установил себе камеры в кабинете и записываю
Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что ему предлагали взятки в виде процентов от ІТ-закупок. Чтобы к нему больше не приходили с подобными "предложениями", министр установил камеры в своем кабинете в здании правительства.
Об этом Михаил Федоров рассказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Очень много людей приходят ко мне со всех сторон договариваться и предлагают проценты, чтобы мы подтвердили закупку. Мы об этом информируем Службу безопасности Украины. Я очень надеюсь, что мы вообще остановим все закупки и правильно эту программу трансформируем - будем давать разрешения на закупку тем компаниям, которые реально отвечают требованиям, а не только пытаются зарабатывать на этом деньги. Различные попытки бывают: пишут сообщения, через знакомых звонят. Даже давление на других министров и ставят под сомнение нашу репутацию. К одному из министров обратились его знакомые и сказали, что Министерство цифровой трансформации не хочет согласовать тендер на 30 млн для решения одной проблемы с помощью технологий. Он мне намекнул, что, может, у меня в министерстве хотят заработать денег, поэтому останавливают. Для меня это очень принципиальный вопрос. Я сразу собрал большое совещание, чтобы показали много писем, анализов этой закупки, где из 30 млн только 18 млн нужно было заплатить роялти неизвестной компании за использование этой технологии. У меня такого бюджета нет для всего министерства! Мы сразу поняли, что кто-то хочет заработать, поэтому нас все поддержали. Никогда не предлагали какую-то сумму - обычно это процент от закупок", - рассказал Федоров.
"Кстати, после этого я установил себе камеры в кабинете и записываю, что происходит, для того, чтобы, если будут какие-то конкретные предложения ко мне, я обратился в правоохранительные органы. Я хочу теперь, чтобы ко мне даже не приходили с такими вопросами и понимали, что у меня все пишется. Идеально было бы сделать, чтобы когда-то стало публичным то, что здесь происходит", - отметил Федоров.
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А посада твоя только фейсбучных ботов может на порохоботов натравливать
Чтобы помножить на ноль, подобные подозрения выкинь в сеть свои записи о предложении "сотрудничать".
Или потому что понимает, что самого пишут, а "партнёров" готовых к "сотрудничеству" терять не хочется.
А слабо устроить непрерывный стрим из кабинета?
записуваю,но...
не выкладываю видио Тут-т-т...
взятошники продолжают продолжать дальше у другом месте...
ахахаха