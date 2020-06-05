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Федоров о взятках: Ко мне приходят со всех сторон договариваться и предлагают проценты от закупок. Установил себе камеры в кабинете и записываю

Федоров о взятках: Ко мне приходят со всех сторон договариваться и предлагают проценты от закупок. Установил себе камеры в кабинете и записываю

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что ему предлагали взятки в виде процентов от ІТ-закупок. Чтобы к нему больше не приходили с подобными "предложениями", министр установил камеры в своем кабинете в здании правительства.

Об этом Михаил Федоров рассказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Очень много людей приходят ко мне со всех сторон договариваться и предлагают проценты, чтобы мы подтвердили закупку. Мы об этом информируем Службу безопасности Украины. Я очень надеюсь, что мы вообще остановим все закупки и правильно эту программу трансформируем - будем давать разрешения на закупку тем компаниям, которые реально отвечают требованиям, а не только пытаются зарабатывать на этом деньги. Различные попытки бывают: пишут сообщения, через знакомых звонят. Даже давление на других министров и ставят под сомнение нашу репутацию. К одному из министров обратились его знакомые и сказали, что Министерство цифровой трансформации не хочет согласовать тендер на 30 млн для решения одной проблемы с помощью технологий. Он мне намекнул, что, может, у меня в министерстве хотят заработать денег, поэтому останавливают. Для меня это очень принципиальный вопрос. Я сразу собрал большое совещание, чтобы показали много писем, анализов этой закупки, где из 30 млн  только 18 млн нужно было заплатить роялти неизвестной компании за использование этой технологии. У меня такого бюджета нет для всего министерства! Мы сразу поняли, что кто-то хочет заработать, поэтому нас все поддержалиНикогда не предлагали какую-то сумму - обычно это процент от закупок", - рассказал Федоров.

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"Кстати, после этого я установил себе камеры в кабинете и записываю, что происходит, для того, чтобы, если будут какие-то конкретные предложения ко мне, я обратился в правоохранительные органы. Я хочу теперь, чтобы ко мне даже не приходили с такими вопросами и понимали, что у меня все пишется. Идеально было бы сделать, чтобы когда-то стало публичным то, что здесь происходит", - отметил Федоров.

Автор: 

взятка (6153) Федоров Михаил (504) Минцифры (316)


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Топ комментарии
+6
Записіваю все на видео, чтоб потом вьібрать лучшее предложение))
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05.06.2020 16:48
+4
Федоров о взятках: Ко мне приходят со всех сторон договариваться и предлагают проценты от закупок. Установил себе камеры в кабинете и записываю - Цензор.НЕТ 4823
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05.06.2020 16:40
+4
Если он говорит правду- то респект. Но только вот, где "джинса" против тебя в СМИ, где огульные обвинения? почему ты ещё жив?
Чтобы помножить на ноль, подобные подозрения выкинь в сеть свои записи о предложении "сотрудничать".
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05.06.2020 16:53
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Федоров о взятках: Ко мне приходят со всех сторон договариваться и предлагают проценты от закупок. Установил себе камеры в кабинете и записываю - Цензор.НЕТ 4823
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05.06.2020 16:40 Ответить
Обнять и плакать)))
Федоров о взятках: Ко мне приходят со всех сторон договариваться и предлагают проценты от закупок. Установил себе камеры в кабинете и записываю - Цензор.НЕТ 2671
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05.06.2020 16:41 Ответить
Записіваю все на видео, чтоб потом вьібрать лучшее предложение))
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05.06.2020 16:48 Ответить
peace - door - ball ты хведоров
А посада твоя только фейсбучных ботов может на порохоботов натравливать
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05.06.2020 16:49 Ответить
Я плакалЬ..
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05.06.2020 16:51 Ответить
Це тобі лилось=))
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05.06.2020 16:52 Ответить
Это тебе зебилу лилось...с писюна осла...ты это божьей росой называешь...
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05.06.2020 17:16 Ответить
Если он говорит правду- то респект. Но только вот, где "джинса" против тебя в СМИ, где огульные обвинения? почему ты ещё жив?
Чтобы помножить на ноль, подобные подозрения выкинь в сеть свои записи о предложении "сотрудничать".
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05.06.2020 16:53 Ответить
"Кстати, после этого я установил себе камеры в кабинете и записываю, что происходит, для того, чтобы, если будут какие-то конкретные предложения ко мне, я обратился в правоохранительные органы.
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05.06.2020 18:03 Ответить
И объявил про это-во все услышанье Чтобы "не спугнуть" нужно полагать?
Или потому что понимает, что самого пишут, а "партнёров" готовых к "сотрудничеству" терять не хочется.
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05.06.2020 18:09 Ответить
Записывать можно сколько угодно. А почему не вызвать то же гребанное ДБР? Или ему за шмонами в музеях и институтах некогда?
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05.06.2020 16:55 Ответить
Сила ( кодлан воров и мародёров Коломойского) солому (Фёдорова) ломит.
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05.06.2020 16:56 Ответить
сдежка может быть только по решению суда, а тут пишет он, а сбу тягает за брелок-камеру с ибея...
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05.06.2020 17:04 Ответить
молодец. в сеть пожалуйста записи.
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05.06.2020 17:05 Ответить
роялти-шмоялти, что эти программисты вообще себе позволяют, берут деньги за нажимания на кнопки
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05.06.2020 17:06 Ответить
берут за то, что знают, какие кнопки нажимать...
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05.06.2020 17:17 Ответить
Кацапику, для своїх знижки?
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05.06.2020 17:37 Ответить
"Идеально было бы сделать, чтобы когда-то стало публичным то, что здесь происходит", - отметил Федоров."
А слабо устроить непрерывный стрим из кабинета?
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05.06.2020 17:54 Ответить
Федоров о взятках: Ко мне приходят со всех сторон договариваться и предлагают проценты от закупок. Установил себе камеры в кабинете и записываю



записуваю,но...
не выкладываю видио Тут-т-т...

взятошники продолжают продолжать дальше у другом месте...

ахахаха
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05.06.2020 17:55 Ответить
От і я так робив. Дослужився до полковника. І тепер рахую свою пенсію і думаю, чи не краще було б жити по уму, а не по совісті.
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05.06.2020 18:08 Ответить
Встановив камери і записую...Потім тим,кого записав,продам те,що записав...
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05.06.2020 18:14 Ответить
 
 