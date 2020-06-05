Патрульные в Киеве остановили за нарушение ПДД водителя маршрутки, которого суд ранее лишил прав на 10 лет и оштрафовал на 40 тыс.
Патрульные в Киеве остановили водителя маршрутки, который дважды проехал на желтый сигнал светофора на улице Мельникова. При проверке выяснилось, что у того нет водительских прав.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Во время проверки документов инспекторы выяснили, что водитель уже трижды подвергался взысканию за нетрезвое вождение. Более того, в 2019 году Дарницкий суд лишил его права управления транспортными средствами сроком на 10 лет и назначил штраф в 40 800 гривен.
Патрульные составили на водителя постановление по ч. 4. ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП и отстранили от управления.
Соответствующие документы инспекторы передали коллегами из отдела организации дорожного движения с целью привлечь к ответственности лиц, допустивших водителя на маршрут.
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Хотелось бы знать, где таких водителей держат!
Цікаво, що буде...