Патрульные в Киеве остановили за нарушение ПДД водителя маршрутки, которого суд ранее лишил прав на 10 лет и оштрафовал на 40 тыс.

Патрульные в Киеве остановили водителя маршрутки, который дважды проехал на желтый сигнал светофора на улице Мельникова. При проверке выяснилось, что у того нет водительских прав.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Во время проверки документов инспекторы выяснили, что водитель уже трижды подвергался взысканию за нетрезвое вождение. Более того, в 2019 году Дарницкий суд лишил его права управления транспортными средствами сроком на 10 лет и назначил штраф в 40 800 гривен.

Патрульные составили на водителя постановление по ч. 4. ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП и отстранили от управления.

Соответствующие документы инспекторы передали коллегами из отдела организации дорожного движения с целью привлечь к ответственности лиц, допустивших водителя на маршрут.

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