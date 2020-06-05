РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9670 посетителей онлайн
Новости
28 661 22

Патрульные в Киеве остановили за нарушение ПДД водителя маршрутки, которого суд ранее лишил прав на 10 лет и оштрафовал на 40 тыс.

Патрульные в Киеве остановили за нарушение ПДД водителя маршрутки, которого суд ранее лишил прав на 10 лет и оштрафовал на 40 тыс.

Патрульные в Киеве остановили водителя маршрутки, который дважды проехал на желтый сигнал светофора на улице Мельникова. При проверке выяснилось, что у того нет водительских прав.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Во время проверки документов инспекторы выяснили, что водитель уже трижды подвергался взысканию за нетрезвое вождение. Более того, в 2019 году Дарницкий суд лишил его права управления транспортными средствами сроком на 10 лет и назначил штраф в 40 800 гривен.

Патрульные составили на водителя постановление по ч. 4. ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП и отстранили от управления.

Соответствующие документы инспекторы передали коллегами из отдела организации дорожного движения с целью привлечь к ответственности лиц, допустивших водителя на маршрут.

Смотрите также: Потерявший ногу ветеран АТО побил водителя, выгнавшего его из маршрутки в Чернигове: "Если ты кого-то из наших, бл#дь, еще раз высадишь...". ВИДЕО

Патрульные в Киеве остановили за нарушение ПДД водителя маршрутки, которого суд ранее лишил прав на 10 лет и оштрафовал на 40 тыс. 01

Киев (25489) маршрутки (546) ПДД (532) водительские права (153) патрульная полиция (1811)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
"Патрульные составили на водителя постановление по ч. 4. ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП и отстранили от управления...." и шо??? скажите, что мешает ему завтра снова сесть без прав за баранку маршрутки, снова ездить пьяным, проезжать на красный свет и тупо не оплачивать штрафы???
показать весь комментарий
05.06.2020 16:55
+5
а какая разніца есть права, нет
показать весь комментарий
05.06.2020 16:55
+5
об эффективности этого водителя нужно судить не по количеству нарушений, а по количеству перевезенных пассажиров )
показать весь комментарий
05.06.2020 16:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а какая разніца есть права, нет
показать весь комментарий
05.06.2020 16:55 Ответить
когда нет прав, можно послать инспектора в пеший поход, вот в чём разница.
показать весь комментарий
05.06.2020 17:12 Ответить
всі права в Конституції
показать весь комментарий
05.06.2020 21:13 Ответить
"Патрульные составили на водителя постановление по ч. 4. ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП и отстранили от управления...." и шо??? скажите, что мешает ему завтра снова сесть без прав за баранку маршрутки, снова ездить пьяным, проезжать на красный свет и тупо не оплачивать штрафы???
показать весь комментарий
05.06.2020 16:55 Ответить
Потрібна кримінальна відповідальність таким. На перший раз умовно, а на другий - роки на 3 за грати.
показать весь комментарий
06.06.2020 13:15 Ответить
об эффективности этого водителя нужно судить не по количеству нарушений, а по количеству перевезенных пассажиров )
показать весь комментарий
05.06.2020 16:58 Ответить
Customer Relationship Management
показать весь комментарий
05.06.2020 22:23 Ответить
В Бровари його!))
показать весь комментарий
05.06.2020 16:59 Ответить
А зачем номер маршрута замыли?
Хотелось бы знать, где таких водителей держат!
показать весь комментарий
05.06.2020 17:19 Ответить
А маршрутка на Бровари? Треба було ще багажник перевірити...
показать весь комментарий
05.06.2020 17:31 Ответить
Оштрафуйте на 100500 мільярдів, і позбавте прав на 100 років.
Цікаво, що буде...
показать весь комментарий
05.06.2020 17:38 Ответить
- будет дальше ездить, штраф отрабатывать!..
показать весь комментарий
06.06.2020 04:39 Ответить
Не зрозумiв ,поiхав два рази на жовтий , да хоч 20 разiв , в чому траблз ?
показать весь комментарий
05.06.2020 17:43 Ответить
желтый - запрещающий сигнал светофора
показать весь комментарий
05.06.2020 18:52 Ответить
для таких как Igor Lemke dd5e2437 нужно вообще убрать жёлтый.ещё и под немецким флагом пишет.
показать весь комментарий
05.06.2020 20:06 Ответить
Ні плять повинен заходити під монгольским прапором !
показать весь комментарий
05.06.2020 20:48 Ответить
У нас ні , навіть на червоний можно іхати в першу секунду , після першоі секунди тебе фотає камера якщо вона стоіть на перехрестку і ти маєшь головняк .
показать весь комментарий
05.06.2020 20:46 Ответить
а у нас плять жёлтый и красный запрещающие сигналы светофора.и никакого головняка потому шо на дорогах полная безнаказанность.честно я даже не знаю у нас кто то контролирует всё это движение.
показать весь комментарий
05.06.2020 21:30 Ответить
Ок, я вже зрозумів що до чого , давно вже не іздив в Украіну підзабув що там інші правила
показать весь комментарий
05.06.2020 22:04 Ответить
Це яскравий приклад дебілізму нашого законодавства...Копи вперлися в глуху стіну,забрати права не можуть бо їх нема,оштрафувати - йому що сорок,що сорок одна тисяча - він і так не заплатить бо немає...Карати його працедавців вони повноважень не мають...Нагадую,це все адміністративка,штрафи...А,не дай Бог,щось там рипнешся,шарпнеш водія чи маршрутку на штрамайданчик - тут тобі відразу перевищення,а це вже карна,365-та,вже не штраф,конкретна відсидка...
показать весь комментарий
05.06.2020 18:11 Ответить
Нафига права нужны? Нет прав - нет штрафов
показать весь комментарий
05.06.2020 19:23 Ответить
я немного не понял.выходит полицаи не сразу его тормознули или как можно дважды проехать на жёлтый один и тот же перекрёсток.
показать весь комментарий
05.06.2020 20:02 Ответить
 
 