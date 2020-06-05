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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский поручил разработать "глобальный план" по решению проблем ветеранов и семей погибших военных. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в первом заседании Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский поручил разработать глобальный план по решению проблем ветеранов и семей погибших военных 01

Начиная встречу, Зеленский отметил, что понять проблемы ветеранов и семей героев, погибших за независимость нашего государства, могут только непосредственные участники боевых действий. Поэтому одной из задач совета станет наработка соответствующего плана работы.

"Нам нужен глобальный план. Нормальная, живая стратегия. Чтобы мы с вами увидели: что-то мы сможем решить постановлением правительства, то - законом; это - при поддержке Президента, а это - с бизнесом", - сказал Зеленский.

По мнению президента, Консультативный совет, например, может присоединиться к наработке законопроекта о деятельности частных военных компаний.

Зеленский поручил разработать глобальный план по решению проблем ветеранов и семей погибших военных 02

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"Есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", - отметил президент и добавил, что Консультативный совет по делам ветеранов мог бы помочь разработать сбалансированный законопроект.

Зеленский отметил, что первоочередные законодательные наработки Совета надо предложить уже в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их до закрытия нынешней сессии.

"Для нас главное, чтобы нас поддерживали в том, что касается участников боевых действий, семей погибших и военнопленных. Чтобы все это проходило наши экспертные оценки. Тогда и вам будет легче, и нам перед бойцами не стыдно", - сказал Председатель Консультативного совета ветеранов Сергей Куницын.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что Консультативный совет, состоящий из семи подгрупп, будет собираться еженедельно. Такой график поможет быстро нарабатывать решения, первое рабочее заседание должно состояться на следующей неделе.

Зеленский поручил разработать глобальный план по решению проблем ветеранов и семей погибших военных 03

Напомним, 2 июня 2020 Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом № 209/2020 создал Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины. 

Автор: 

ветераны (1106) Зеленский Владимир (20260) Куницын Сергей (106)


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Топ комментарии
+5
А что там с другими поручениями уже все выполнены?! ХА ХА ХА!!
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05.06.2020 17:00
+3
Зеленский поручил разработать "глобальный план" по решению проблем ветеранов и семей погибших военных - Цензор.НЕТ 8296
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05.06.2020 17:09
+2
Зеленский поручил разработать "глобальный план" по решению проблем ветеранов и семей погибших военных - Цензор.НЕТ 1629
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05.06.2020 17:00
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Правила форума Совет форумчан
А что там с другими поручениями уже все выполнены?! ХА ХА ХА!!
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05.06.2020 17:00 Ответить
Зеленский поручил разработать "глобальный план" по решению проблем ветеранов и семей погибших военных - Цензор.НЕТ 1629
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05.06.2020 17:00 Ответить
Зеленский поручил разработать "глобальный план" по решению проблем ветеранов и семей погибших военных - Цензор.НЕТ 8752
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05.06.2020 17:04 Ответить
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05.06.2020 17:05 Ответить
кроссовки "Асикс", доставка из Чехии.
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05.06.2020 17:16 Ответить
...В сети опубликовано видео, на котором люди, похожие на советника министра инфраструктуры Виктора Довганя и директора по стратегическому развитию и инвестиционной политике "Укрзализныци" Антона Саболевского, готовятся употреблять наркотики.В Telegram-канал Klymenko Time соответствующие кадры прислали неназванные подписчики.
Люди, которые изображены на видео, не только внешне похожи на украинских топ-чиновников транспортной сферы, совпадают также их голоса и интонации. Однако полной уверенности в достоверности видео пока нет.
"Если это действительно они, то прямо сейчас мы с вами наблюдаем, как советник министра по белой дорожке взлетает в воздух, а топ УЗ - "забивает косяк". Так сказать, запускают "локомотив реформ" в транспорте и авиации... Каких вам еще реформ не хватает?" - сказано в подписи к видео.
https://antikor.com.ua/articles/385555-ukrainskih_top-chinovnikov_dovganja_i_sabolevskogo_zastukali_za_upotrebleniem_narkotikov_video
...
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05.06.2020 17:07 Ответить
Ага, щас все бросили и поверили!
Зеленский поручил разработать "глобальный план" по решению проблем ветеранов и семей погибших военных - Цензор.НЕТ 4057
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05.06.2020 17:07 Ответить
Зеленский поручил разработать "глобальный план" по решению проблем ветеранов и семей погибших военных - Цензор.НЕТ 8296
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05.06.2020 17:09 Ответить
воно ж глобально та стратегічно не може думати
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05.06.2020 17:13 Ответить
Виталий, вам нужен ПЛАН!! (Черновецкий)
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05.06.2020 17:13 Ответить
Глобально - это в пределах земного шара?
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05.06.2020 17:26 Ответить
Так,потрібно вирішувати проблему ветеранів,але в тому розумінні що ветерани стали проблемою...Потрібно провести чистку рядів через обмін посвідчень,викинувши звідтам всіх ряжених,аферистів,корупціонерів і їм подібним,які отримували індульгенцію,просидівши чотири дні в прифронтових зонах...Треба забрати пільги,залишивши їх лишень пораненим та сім"ям загиблих,бо захищати Батьківщину це обов"язок,який не оплачується привілегіями...Багато чого треба буде зробити,на що Зєлєнський ніколи не піде...Набагато спокійніше підспівувати їм муркотливим баском...
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05.06.2020 17:48 Ответить
убогий, нахіба треба було ліквідовувати мінвет? Щоб тепер створювати видимість діяльності?
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05.06.2020 17:52 Ответить
Для рейтингу. Для чого ще?
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05.06.2020 20:31 Ответить
План нужен! Больше плана!
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05.06.2020 17:53 Ответить
хорошо. верно.
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05.06.2020 20:31 Ответить
НИ В КОЕМ случае в этот совет нельзя брать - действующих военослужащих и служащих других силовых структур - они люди НЕ вольные и на 1000% зависят от власти ! Они никогда не пойдут против воли тех, от кого зависят !
Так же нельзя брать представителей партий или лиц являющимися членами любой партии - по тем же причинам !
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05.06.2020 21:18 Ответить
це дійсно так?------''"Є два проекти закону про приватну армію, які ще не зареєстровані в парламенті. В одному з них не передбачено жодних обмежень. Це законопроєкт про те, щоб та чи інша бізнес-група могла офіційно зробити для себе приватну армію.''
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06.06.2020 10:37 Ответить
 
 