Зеленский поручил разработать "глобальный план" по решению проблем ветеранов и семей погибших военных. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в первом заседании Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Начиная встречу, Зеленский отметил, что понять проблемы ветеранов и семей героев, погибших за независимость нашего государства, могут только непосредственные участники боевых действий. Поэтому одной из задач совета станет наработка соответствующего плана работы.

"Нам нужен глобальный план. Нормальная, живая стратегия. Чтобы мы с вами увидели: что-то мы сможем решить постановлением правительства, то - законом; это - при поддержке Президента, а это - с бизнесом", - сказал Зеленский.

По мнению президента, Консультативный совет, например, может присоединиться к наработке законопроекта о деятельности частных военных компаний.

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"Есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", - отметил президент и добавил, что Консультативный совет по делам ветеранов мог бы помочь разработать сбалансированный законопроект.

Зеленский отметил, что первоочередные законодательные наработки Совета надо предложить уже в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их до закрытия нынешней сессии.

"Для нас главное, чтобы нас поддерживали в том, что касается участников боевых действий, семей погибших и военнопленных. Чтобы все это проходило наши экспертные оценки. Тогда и вам будет легче, и нам перед бойцами не стыдно", - сказал Председатель Консультативного совета ветеранов Сергей Куницын.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что Консультативный совет, состоящий из семи подгрупп, будет собираться еженедельно. Такой график поможет быстро нарабатывать решения, первое рабочее заседание должно состояться на следующей неделе.

Напомним, 2 июня 2020 Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом № 209/2020 создал Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.