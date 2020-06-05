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Жители больших городов на местных выборах смогут протестировать онлайн-голосование: свой выбор можно будет изменить в течение дня, - Федоров

Жители больших городов на местных выборах смогут протестировать онлайн-голосование: свой выбор можно будет изменить в течение дня, - Федоров

Жители больших городов Украины на местных выборах 25 октября смогут протестировать онлайн-голосование.

Об этом сообщил в интервью LB.ua министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовим голосование на выборах в октябре, хотим запустить портал, где будет возможность проголосовать за своего кандидата. Но это будет не вместо голосования, а просто моделирование. То есть ты проголосовал на участке, а потом пошел домой и проголосовал онлайн. Мы хотим показать людям, как это будет выглядеть, как нужно будет регистрироваться, как можно изменить свой выбор в течение всего дня", - пояснил министр.

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По его словам, у Кабинета министров нет цели сделать электронные выборы ради электронных выборов. Сначала нужно подготовить инфраструктуру и параллельно развивать цифровые навыки.

Автор: 

голосование (1396) местные выборы (2752) Федоров Михаил (504)


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Топ комментарии
+36
Это что за херня на постном масле? Как это изменить в течение дня? Готовим почву для масштабных фальсификаций.
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05.06.2020 17:02
+19
Если можешь поменять свой сделанный выбор, то его могут поменять и без тебя...Зебилы идею слизали с обнуления Путлера...
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05.06.2020 17:07
+19
Жители больших городов на местных выборах смогут протестировать онлайн-голосование: свой выбор можно будет изменить в течение дня, - Федоров - Цензор.НЕТ 8809
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05.06.2020 17:11
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Это что за херня на постном масле? Как это изменить в течение дня? Готовим почву для масштабных фальсификаций.
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05.06.2020 17:02 Ответить
Ну да! Само собой.
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05.06.2020 17:08 Ответить
Это называется "прощай тайна голосования". Если уж и иметь право отменить свой голос, то не в течении дня, а пяти лет!
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05.06.2020 17:08 Ответить
Это называется "прощай тайна голосования".
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05.06.2020 17:21 Ответить
эта персона готовил компанию для победы зе и собрал черное досье на петю для дискредитации и сам давал интервью)) теперь готовит 92% поддержки гнусавому виртуально))
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05.06.2020 17:16 Ответить
Фьодоров- координатор ботоферми ;ЗЕ!диджитал;
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05.06.2020 20:44 Ответить
Это будет самая крупная афера с голосованием. Избиратель может голосовать как угодно, а подсчет будет как надо. Ради чего и затевается дижитализация.
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05.06.2020 17:49 Ответить
Да,к предстоящим президентским выборам систему усовершенствуют доработают бубочка ведь уже намекнул что подумывает о втором сроке
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05.06.2020 18:40 Ответить
только в одиночной камере и второй и третий и четвертый пожизненный
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05.06.2020 21:16 Ответить
Видимо закрытая социология показывает "слугам урода" полную и окончательную, как говорят в народе, "дупу".
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05.06.2020 17:08 Ответить
Если можешь поменять свой сделанный выбор, то его могут поменять и без тебя...Зебилы идею слизали с обнуления Путлера...
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05.06.2020 17:07 Ответить
Не просто так Федорова от США ныкают по Таиландам и т.п. Еще тот "боец"
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05.06.2020 17:09 Ответить
Жители больших городов на местных выборах смогут протестировать онлайн-голосование: свой выбор можно будет изменить в течение дня, - Федоров - Цензор.НЕТ 2639
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05.06.2020 17:07 Ответить
в рєалє прощє - кинув бюлєтін і фсьо - забув, а тут невпевнені гражданє дідосіть сєрвєр ізбіркома будут до самого послєднєго мамєнта
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05.06.2020 17:08 Ответить
Жители больших городов на местных выборах смогут протестировать онлайн-голосование: свой выбор можно будет изменить в течение дня, - Федоров - Цензор.НЕТ 8809
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05.06.2020 17:11 Ответить
Борода як в цапа
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05.06.2020 17:16 Ответить
православный от упц))
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05.06.2020 17:20 Ответить
козла а цап є цап
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05.06.2020 21:18 Ответить
То ж власне тому і кацап,бо борідка,як в цапа.
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05.06.2020 21:33 Ответить
Жители больших городов на местных выборах смогут протестировать онлайн-голосование: свой выбор можно будет изменить в течение дня, - Федоров - Цензор.НЕТ 8092
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05.06.2020 17:13 Ответить
А еще можно протестовать и митинговать онлайн.
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05.06.2020 17:14 Ответить
"как можно изменить свой выбор в течение всего дня" Источник: https://censor.net/n3200345

А ось і дірка для шахрайства, підтасовки та підробки! Браво! Дибілєти, курва!
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05.06.2020 17:15 Ответить
парашкинские боты бутут в экстазе когда сделают голосование онлайн... ну и зебилы
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05.06.2020 17:28 Ответить
Нові зеленобобіки справді прогресивніші...Старі шурхотіли бюлетнями і купюрами на виборчих дільницях,а нові відразу "онлайн",держава в смартфоні,вайбери-шмайбери...Так і скажуть старій бабі на селі - твіттер-шміттер,фейсбук-бейсбук...Ви,бабо,вже проголосували онлайн,і ваш голос змодельвано в реєстраціі клопотаціі..Баба покліпає очима і скаже - а най би всі вдавили,скурві сини...
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05.06.2020 17:34 Ответить
Буду голосовать за партию регионовф, а потом изменю на ОПЗД
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05.06.2020 17:38 Ответить
Начинается уже откровенное шельмование. Зеленые пи***сы
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05.06.2020 17:44 Ответить
То же самый бред и туфта, что и "ДІЯ".
Только ЛОХи и будут в ней регистрироваться, делиться своими данными и своим голосом.
...
p.s.: открытие тайны голосования - уголовное преступление.
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05.06.2020 17:53 Ответить
Какое онлайн голосование? Уже забыли Киваловский транзитный сервер в 2004 году?
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05.06.2020 18:28 Ответить
_Я таким как ты поражаюсь просто... Ты правда думаешь что они на народ работают? Они не забыли! Они этот метод фальсификации намерены развить и усовершенствовать!
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05.06.2020 19:08 Ответить
Это что ты тут перед всеми нарисовался или действительно думаешь что я этого не знаю? Другие многое не до конца понимают, я только привел пример как это уже было. Тебе место на кацапских форумах когда человеку на его вопрос или пост, сначала объсняют почему он долб...б, а потом что то говорят по существу. точно так как ты перед этим.
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06.06.2020 14:28 Ответить
Если можете извините.
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06.06.2020 19:31 Ответить
Приятно иметь дело с вежливыми собеседниками
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07.06.2020 13:20 Ответить
а нашо давати змогу змінювати протягом дня свій вибір? проголосував і все, доступу немає. маразм якийсь.
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05.06.2020 20:17 Ответить
Це якраз не маразм це ще один крок до повного контролю над людьми.Втім,зеленим все одно "какая разніца"
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05.06.2020 20:50 Ответить
Явно готують повну фальсифікацію голосування. За вас, панове лохли-барани, тепер будуть голосувати системні адміністратори серверів. Голосування онлайн недопустиме! Не зв'язуйтесь с тим сервісом. Реальні тільки бюлетні з мокрими печатками, але й то не дуже захищає. А онлайн вибори президента це буде апофеоз розводу лохлів-баранів.
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05.06.2020 20:33 Ответить
Тру.
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05.06.2020 20:37 Ответить
О, объявился федоров! его же Штаты искали --претензии к нему имеют, а главзебил его полгода прятал, говорил, что он за границами Украины лечится---ни разу не палятся зедебилы!
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05.06.2020 21:12 Ответить
Тогда не понимаю почему он Лайн не сделать на участке, раз все очень хочется в смартфоне, но точно не с шансом изменить это в течении дня...
Почему каждый раз принимает ваше правительство то где проглядывается не чесная игра ?!
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05.06.2020 21:42 Ответить
Ага.
Значит в местных выборах теперь смогут участвовать и жители Роиси. СН это явно на руку.
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05.06.2020 22:37 Ответить
Федоров - дегенерат.
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06.06.2020 07:52 Ответить
 
 