Жители больших городов на местных выборах смогут протестировать онлайн-голосование: свой выбор можно будет изменить в течение дня, - Федоров
Жители больших городов Украины на местных выборах 25 октября смогут протестировать онлайн-голосование.
Об этом сообщил в интервью LB.ua министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Мы готовим голосование на выборах в октябре, хотим запустить портал, где будет возможность проголосовать за своего кандидата. Но это будет не вместо голосования, а просто моделирование. То есть ты проголосовал на участке, а потом пошел домой и проголосовал онлайн. Мы хотим показать людям, как это будет выглядеть, как нужно будет регистрироваться, как можно изменить свой выбор в течение всего дня", - пояснил министр.
По его словам, у Кабинета министров нет цели сделать электронные выборы ради электронных выборов. Сначала нужно подготовить инфраструктуру и параллельно развивать цифровые навыки.
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А ось і дірка для шахрайства, підтасовки та підробки! Браво! Дибілєти, курва!
Только ЛОХи и будут в ней регистрироваться, делиться своими данными и своим голосом.
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p.s.: открытие тайны голосования - уголовное преступление.
Почему каждый раз принимает ваше правительство то где проглядывается не чесная игра ?!
Значит в местных выборах теперь смогут участвовать и жители Роиси. СН это явно на руку.