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Власти Киева настаивают, что имеют право отменить государственную итоговую аттестацию для школьников

Власти Киева настаивают, что имеют право отменить государственную итоговую аттестацию для школьников

В Киевской городской государственной администрации уверяют, что имеют право принимать решение об отмене государственной итоговой аттестации или ВНО для выпускников. В Минобразования утверждают, что приказ об отмене аттестации недействителен.

Об этом заявил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По его словам, в столице есть новый риск вспышки коронавируса. Заболела директор школы № 197. С ней контактировали все сотрудники школы, представители райуправления образования и директора еще 3 школ, в которых тоже должно пройти ВНО.

В КГГА считают, что в этой ситуации необходимо принять дополнительные меры безопасности.

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"Мы уверены, что предоставление возможности выбора - сдавать или не сдавать ВНО в этом году ученикам 11 классов - это дополнительная мера безопасности, который позволит ограничить контакты с потенциальными носителями болезни. Именно поэтому столичный Департамент образования все делает правильно - мы заботимся о здоровье наших юных киевлян и их родных. В данной ситуации надо опираться на здравый смысл, а не амбиции. Мы имеем право принимать такое решение как город, в котором действует чрезвычайная ситуация. Поэтому упреки МОН в якобы незаконности не имеют основания", - заявил Мондриевский.

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Напомним, ранее сообщалось, что учеников школ Киева, которые завершают получение полного общего среднего образования, освободили от прохождения государственной итоговой аттестации.

Министерство образования заявило, что решение киевских властей является незаконным и не подлежит выполнению.

Автор: 

КГГА (2980) Киев (25489) Минобразования (1735) ВНО (417) коронавирус (17042) аттестация (18)


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А як це впливатиме на самих випускників,вірніше,на їх подальше поступлення у ВУЗи?..Адже там,мабуть,питатимуть якісь документи з результатами тих самих відмінених екзаменів?..Чи ні?..Цього "кієвскіє власті" чомусь не пояснили...
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05.06.2020 17:22 Ответить
ти не в темі. є два види випускних екзаменів на сьогодні: ЗНО зовнішнє незалежне оцінювання (для вступу у вуз) і ДПА державна якасьтам атестація (для тих, хто не вступає у вузи. але рівень знань для атестату треба зафіксувати). ці два іспити здаються разом, в одному табуні, щоб лишній раз не організовувати. можливо отримуютб різні тести. так от щоб зменшити кількіть дітей, що вимушені будуть прийти на ці іспити в умовах карантину, хочуть ДПА не робити взагалі
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05.06.2020 20:07 Ответить
это дэбил виталик придумал?
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05.06.2020 17:23 Ответить
нє, це їбала жаба гадюку називається - освітяни, карл!
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05.06.2020 20:08 Ответить
Так я не зрозумів, з-за чого "буза"? З-за того, що вже "проплачено" за ЗНО, а зараз - "навіщо ми гроші платили?", чи "переживання про рівень знань" абітурієнтів? Можна подумать, що "липових відмінників" до ЗНО не було...
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05.06.2020 17:33 Ответить
нє, щоб закінчити школу, треба здати іспит ДПА. Якщо ти плануєш у вуз, то треба здати ЗНО. ці два іспити здаються за один захід, в одному табуні ну може різні тести отримають і у різних класах сидітимуть, а сама організація заходу разом. по причині карантину, київські освітяни видали наказ, що можна по києву не здавати ДПА, діти то все-рівно у вузи не йдуть, нашо їм ризкувати? а щоб здавали лише ті, що у вузи планують, ЗНО. так ось міністерство освіти каже, що наказ не дійсний бо він не зареєстрований там десь по правилам, і що він повинен пройти чере МОН чи що. бо виходить, що тільки київ так самовольнічає
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05.06.2020 20:14 Ответить
 
 