Власти Киева настаивают, что имеют право отменить государственную итоговую аттестацию для школьников

В Киевской городской государственной администрации уверяют, что имеют право принимать решение об отмене государственной итоговой аттестации или ВНО для выпускников. В Минобразования утверждают, что приказ об отмене аттестации недействителен.

Об этом заявил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По его словам, в столице есть новый риск вспышки коронавируса. Заболела директор школы № 197. С ней контактировали все сотрудники школы, представители райуправления образования и директора еще 3 школ, в которых тоже должно пройти ВНО.

В КГГА считают, что в этой ситуации необходимо принять дополнительные меры безопасности.

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"Мы уверены, что предоставление возможности выбора - сдавать или не сдавать ВНО в этом году ученикам 11 классов - это дополнительная мера безопасности, который позволит ограничить контакты с потенциальными носителями болезни. Именно поэтому столичный Департамент образования все делает правильно - мы заботимся о здоровье наших юных киевлян и их родных. В данной ситуации надо опираться на здравый смысл, а не амбиции. Мы имеем право принимать такое решение как город, в котором действует чрезвычайная ситуация. Поэтому упреки МОН в якобы незаконности не имеют основания", - заявил Мондриевский.

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Напомним, ранее сообщалось, что учеников школ Киева, которые завершают получение полного общего среднего образования, освободили от прохождения государственной итоговой аттестации.

Министерство образования заявило, что решение киевских властей является незаконным и не подлежит выполнению.