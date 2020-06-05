К концу года ПРООН поставит в Украину препараты, закупленные за средства 2020 года, - Минздрав

Согласно договоренности между Министерством здравоохранения и агентством Программы развития ООН (ПРООН), закупающим лекарственные средства для Украины, все поставки на 2020 год будут осуществлены вовремя, чтобы не допустить дефицита препаратов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сможем выполнить все закупки, о которых вы попросили, до конца этого года. То есть, с этим все будет хорошо. Все как запланировано - так и будет", - процитировала пресс-служба Минздрава постоянную представительницу ПРООН в Украине Дафину Герчеву.

Кроме того, ПРООН поставит в Украину 250 тыс. респираторов для медиков, которые будут закуплены за средства Всемирного банка.

Ориентировочный срок поставки - конец июня - начало июля текущего года.

Также на Цензор.НЕТ: Под офисом Зеленского прошла акция "Первый миллиард Степанова", протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж