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К концу года ПРООН поставит в Украину препараты, закупленные за средства 2020 года, - Минздрав

К концу года ПРООН поставит в Украину препараты, закупленные за средства 2020 года, - Минздрав

Согласно договоренности между Министерством здравоохранения и агентством Программы развития ООН (ПРООН), закупающим лекарственные средства для Украины, все поставки на 2020 год будут осуществлены вовремя, чтобы не допустить дефицита препаратов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сможем выполнить все закупки, о которых вы попросили, до конца этого года. То есть, с этим все будет хорошо. Все как запланировано - так и будет", - процитировала пресс-служба Минздрава постоянную представительницу ПРООН в Украине Дафину Герчеву.

Кроме того, ПРООН поставит в Украину 250 тыс. респираторов для медиков, которые будут закуплены за средства Всемирного банка.

Ориентировочный срок поставки - конец июня - начало июля текущего года.

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Автор: 

госзакупки (960) лекарства (1223) Минздрав (4899) закупки (750) ПРООН (26)


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крєпкій прон нам завсєгда нужен
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05.06.2020 17:22 Ответить
хард-кор, ткскзть
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05.06.2020 17:23 Ответить
Это как же так, ничего не дадут заработать Степанову на закупках лекарств? Вот же клятая Супрун! Так нагадить всем последующим Министрам здравоохранения, что они еще долго будут поминать ее "незлим тихим словом", как это собственно и сделал Степанов в своем последнем видеоролике.
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05.06.2020 22:44 Ответить
 
 