Зеленский обсудил с Меркель состояние выполнения договоренностей Нормандского саммита в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель состояние выполнения договоренностей встречи "Нормандской четверки", которая состоялась в декабре 2019 года в Париже.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Зеленского.

"Ангела Меркель - настоящий друг Украины. В телефонном разговоре мы подтвердили необходимость последовательной имплементации всех договоренностей, достигнутых на саммите "Нормандской четверки" в Париже. Их эффективное выполнение проложит путь к саммиту в Берлине", - написал президент.

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