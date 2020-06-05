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Зеленский обсудил с Меркель состояние выполнения договоренностей Нормандского саммита в Париже

Зеленский обсудил с Меркель состояние выполнения договоренностей Нормандского саммита в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель состояние выполнения договоренностей встречи "Нормандской четверки", которая состоялась в декабре 2019 года в Париже.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Зеленского.

"Ангела Меркель - настоящий друг Украины. В телефонном разговоре мы подтвердили необходимость последовательной имплементации всех договоренностей, достигнутых на саммите "Нормандской четверки" в Париже. Их эффективное выполнение проложит путь к саммиту в Берлине", - написал президент.

Читайте: Встреча в Нормандском формате состоится в этом году в Берлине, - Ермак

Зеленский обсудил с Меркель состояние выполнения договоренностей Нормандского саммита в Париже 01

Также читайте: Выполнение решений Парижского саммита "нормандской четверки" требует компромиссов, - глава МИД Германии Маас

Автор: 

Германия (6933) Зеленский Владимир (20260) Меркель Ангела (2125) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+8
ангєлу аж трісьот прі відє Зє!льопухі
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05.06.2020 17:25
+6
Підтвердили необхідність послідовної імплементації всіх домовленостей

той фігляр ніколи це не вимовить.
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05.06.2020 17:26
+6
Зеленський обговорив із Меркель стан виконання домовленостей Нормандського саміту в Парижі - Цензор.НЕТ 5148
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05.06.2020 18:00
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ангєлу аж трісьот прі відє Зє!льопухі
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05.06.2020 17:25 Ответить
Підтвердили необхідність послідовної імплементації всіх домовленостей

той фігляр ніколи це не вимовить.
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05.06.2020 17:26 Ответить
А какая разница?
Зеленский обсудил с Меркель состояние выполнения договоренностей Нормандского саммита в Париже - Цензор.НЕТ 9275
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05.06.2020 17:30 Ответить
Лучше бы пианист не обсуждал а а молча удивлял своим коронным номером-игрой без рук. Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых Германии, - Süddeutsche Zeitung 29.09.19
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05.06.2020 17:31 Ответить
Сейчас украина найболее независимое государство. До 2014 она была зависима от агрессора кацапов.Да и просто запад это природний союзник украины. И когда кацапы говорят что украина это зависимое от запада госудство, это значит что она независима от кацапов. Ведь сдаться кацапам очень легко, нужно лишь перестать стрелять как говорил тут один экспериментатор. А вот избавиться от кацапов сложнее всего. А если наступает событие, которое для украины сложнее всего, значит она независима от руцкога дурака, независима от "лона" руцкага дурака.
Хотя кацап ВЕЧНО ВРЕТ и то что украина зависима от запада, и то что украины нет, что ее создали в австрии(просто австрия восстановила, то что кацапы постоянно уничтожают). НАпример через 20 лет кацапы будут говорить что сша создали украину, потому что помогли восстановиться. ТАк лживые свинособаки сегодня лгут о австрии, что она создала украину. КАЦАП ВЕЧНО ЛЖЕТ, мучает И УБИВАЕТ. Больше ничего он не умеет делать.
Даже трусы самим себе сшить. Хорошо что хахлы с хрущевым и брежневым научили этих дураков делать ракеты с самолетами на основе западных технологий, украденным сталиным и на заводы купленные на голодомор украины.Хрущев заложил реформы, того что помнят от сср недоразвитые кацапы. А без хахлов они ничего не умеют, потому хотят новый гулаг на горбе хахлов, побольше вертухаев - вот что такое лоно руцдурака.
Лоно это болото и кровь, море болота и море крови. Голодоморы, войны и все в дерьме. Покосившаяся вонючая параша - символ парашки. То что там центр обитаемых дураками болот мацкабад чурки заложили импортной плиткой, это даже не крохи от украденных опг озеро триллионов - ТАК это максимум из ТРИЛЛИОНОВ СВОБОДНЫХ ДЕНИГ. Это все на что парашка И ЕЕ ФИРМЕННЫЙ ДУРАК способны. Они даже не способны на триллионы с неба денег даже покосившуюся хибару отремонтировать чуть дальше понтов фуйла, даже не своими руками. Что можно говорить о чем выше с фирменным руцким дураком?
Это даже не подобие на человека. Это биомусор и удобрение для растений.
И это не лечится. Пут ничего не сможет сделать, даже если бы хотел. Просто ему нужно все отборное дерьмо вырезать под ноль. Если он не попрет, то дураки обвинят его в не патриотичности, а потом когда его погонят на штыки, он зальет все кровью, они его разопнут и будут говорить "вайвай, какой тиран", через время чтобы подействовать на новую жертву будут путу ставить иконы как сталину. И так уже по десятому кругу. А нужно лишь удобрить болото отборными больными дураками гиркины, дугиных, с дыравыми полушариями ************, рыхлые прохановы, прилепиным и прочими. КАк это делал сталин в 37м.
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05.06.2020 17:38 Ответить
Только «Нафтогаз» похвастался, что их стараниями США рассматривают усиление санкций по Сев. потоку 2, как Меркель тут как тут...
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05.06.2020 17:35 Ответить
лнр, днр это террористические организации подобия на страну под названием рф, под имитацией республик, созданные военными преступниками шойгу, герасим, лавров и прочими террористами и их духовные подстрекатели соловьев, киселев, дугин, стрелков, багдасаровыми, прилепиными, и пр. Которые должны быть повешены в гааге как самые крупные военные преступники 21 века. Где главы этих терорганизаций управляются через уничтожение. Тоесть если какой-то террорист типа пушилина не выполняет указы своих кураторов из террористической захваченной озеро фсб, то он тут же уничтожается кураторами под видом спу, где тоже есть свои служители террористам. Спушные служители террористам считаются также террористами и должны быть повешены в гааге как пособники агрессора, так же как это добивается парашка об унсо во второй мировой.
Лучшего способа управления своими террористическими организациями терроринституты парашки под финансированием из захваченным опг озеро бюджета парашки с их террор профессорами которые разрабатывают кровавые инструменты убийст, провокаций и террора, придумать пока не смогли. Управление только через уничтожение. Если пушилин не слушает террорцентр в мацкве, то он уничтожается своими кураторами. Для этого выделяется финансирование с бюджета парашки по линии фсб.ФСБ выделает деньги для спецоперации по уничтожению пушилина под видом украинцев, чтобы внешне это выглядело как будто украина мочит пушилиных.
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05.06.2020 17:42 Ответить
"Ну, что вам рассказать про Сахалин?
На острове прекрасная погода...".
Пока **********, в Хмельницком, щупал асфальт на предмет прочности и пытался поражать стрелой фанерного кабана, "вор и мародёр" Порошенко выполнял его обязанности - встречался с послами государств Балтийского бассейна, которые "держат за горло" государство, являющееся агрессором в отношении Украины... Вопрос: "Кто у нас "реальный президент"?...
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05.06.2020 17:42 Ответить
лнр, днр это террор организации такой что-то похожей на страну, некоторым известной под названием рф.
Если кто не знает что такое расия, то это подобие страны с имитацией президента, кабмина, судов, разных исполнителей и прочих имитаций государства. Наверху в иерархии постоянно находится какой-нибудь тиран и под видом законов впаривает свои хателки пассажирам-рабам. Хателки он называет законами и требует от рабов исполнения своих хателок как законов.Хателка под названием самообнуление это одна из самых крупных холеток за 20лет от действующего тирана. Имитация референдума и голосовалки полностью на 100% под управлением спецоперациями фсб.Никакого реального референдума там нет. Есть хателка тирана и есть спецоперация под названием референдум. Где тиран пишет любые цифры, которые лучше подходят для обмана путибилов.И делает максимальную имитацию что рабы ходят что-то там голосуют и что-то там пишут какие-то крестики в какие-то бумажки. С чекисткими журналистами и имитацией опросов - все на потоке.
Зомбоящик и желания пасажиров рф выдает тоже под имитацией опросов, имитацией выборов, имитацией журналистов. Где тиран набрал возле себя дебилов, чтобы не были умнее его и келишует их туда-сюда, создает бурную имитацию государства.А потом нападает на другие страны, чтобы накормить рабов победобесием взамен на украденные триллионы и тотал беспредел у них.А для этого создает террор организации как днр и лнр и отжимает крым.
Можно ли назвать такую имитацию страной?
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05.06.2020 17:43 Ответить
Фраза "Зеленський обсудив" тим більше з Меркель
Ну, поговорив, чи послухав, то це б не звучало так безглуздо
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05.06.2020 17:42 Ответить
Парашку захватило опг озеро. ВОенные преступники опг озеро включили печатный станок каких-то хотелок, которые они называют законами. И пут все своим спухшим пальцем тюкает как недоразвитым(и тешится как ребенок что этим всех наерал) "все в рамках закона", "все в рамках закона". Какого ***** закона? Хотелок военных преступников. А не законов. Парашка это правовое государство? Там что есть конституция, чтобы писать законы? Ее нет, значит нет и законов.Или парашка исполняет меморандумы? Какие могут быть законы вообще? Опг не легитимно, парашка это не государство, а бандустан с хотелками, какимито упоротыми дурилками-обнулялками и прочей ******. И заливание все в округе и других кровью, ради подымания цен на нефть для тотального воровства и кормке своего быдла победобесием и нападением на другие страны как откуп с этого воровства для своих ущербных рабов. А меркель кровавая соучасница.Это скорее рецидивист держит в заложниках своих дураков, что все подорвет.
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05.06.2020 17:48 Ответить
Фигня.Главное с эксами и с послами обсудить шо-нибудь.
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05.06.2020 17:49 Ответить
"Общение" клоуна с Меркель"немножко утруднено" - сначала в эфире звучат слова Меркель. Потом звучат слова переводчика на "абщепанятный". Потім це читає Єрмак. Потім він телефонує до Кремля. Отримавши відповідь, пише текст на папірці. Перекладач пише це українською... Кладе перед "Блазнем". "Блазень зачитує...
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05.06.2020 17:53 Ответить
есть такая работа - отбулавиться.... - со всеми всасываеми и вытекающими....
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05.06.2020 17:55 Ответить
Зеленський обговорив із Меркель стан виконання домовленостей Нормандського саміту в Парижі - Цензор.НЕТ 265
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05.06.2020 18:00 Ответить
Зеленський обговорив із Меркель стан виконання домовленостей Нормандського саміту в Парижі - Цензор.НЕТ 5148
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05.06.2020 18:00 Ответить
Цензор, помести фото бубочки с телефоном, а не так. Асисай?
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05.06.2020 18:53 Ответить
Молодец, всё правильно.
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05.06.2020 20:33 Ответить
Зеленський обговорив із Меркель стан виконання домовленостей Нормандського саміту в Парижі - Цензор.НЕТ 4062
Німеччина, Франція, Європа спішити на допомогу не будуть і вимагати від Московії дотримання міжнародних прав не будуть, боротися з Кремлем не будуть, вони продажні, вже повністю лягли під Московію, сіли на газову голку і виконують всі її забаганки. І так було практично завжди, Німеччина в особі її сьогоднішніх і минулих керівників на ділі агент і соратник Кремля. Бабло рулить. Російські гроші не пахнуть а демократія і справедливість почекають..
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05.06.2020 20:44 Ответить
Почитал комментьі к важному разговору Зеленского с Меркель . Впечатление , что большинство написано пригожинской перхотью . Что с "Цензором" ?
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05.06.2020 20:46 Ответить
А было что обсуждать? Или они просто помечтали?
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06.06.2020 01:16 Ответить
 
 