Рада с третьего раза проголосует за своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР, если среди них не будет нардепов, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что в Верховной Раде наберется достаточное количество голосов за постановление о назначении парламентских представителей в конкурсной комиссии по избранию директора ГБР, если среди кандидатов не будет народных депутатов.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Идут длительные дискуссии относительно того, что позиция одних людей (я к ним отношусь тоже), что не надо ни одного народного депутата в комиссии, так как это создает искусственный конфликт интересов. И позиция других - многие члены комитета считают, что надо дать депутатов в эту комиссию. И в связи с этим, это разделяет нашу фракцию напополам почти, и мы не можем найти решение", - сказал Арахамия, отвечая на вопрос о том, почему парламент второй раз провалил голосование за своих представителей в комиссию.

Он считает, что голосование будет успешным, если в следующий раз не будет депутатов среди представителей парламента в комиссии.

"У меня есть ощущение, что в следующий раз, если не будет ни одного народного депутата в этой комиссии, то мы его примем (постановление. - Ред)", - сказал председатель фракции.

Напомним, 5 июня Верховная Рада во второй раз не смогла назначить своих представителей в комиссию по избранию руководства Государственного бюро расследований. В состав комиссии предлагалось определить таких представителей парламента: нардепа от "Слуги народа" Владлена Неклюдова, заведующего кафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (Харьков) Лидию Москвич, а также экс-члена Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) в 2016-2019 годах Андрея Козлова.

Впервые Рада провалила голосование 19 мая, когда предлагалось включить в состав комиссии Владлена Неклюдова (народный депутат от "Слуги народа"), Юрия Пономаренко (декан заочного факультета Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого) и Юлию Яцык (народный депутат от "Слуга народа").

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Яцык снялась с конкурса в комиссию по отбору руководства ГБР: Предложение сняться поступило из ОП. ВИДЕО