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Новости Силовики
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На Львовщине блокирована попытка нелегально вывезти из Украины 238 тыс. злотых наличными, - СБУ. ФОТО

На Львовщине Служба безопасности Украины блокировала контрабанду из нашей страны валюты на сумму более 1,6 миллиона в гривневом эквиваленте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Львовщине блокирована попытка нелегально вывезти из Украины 238 тыс. злотых наличными, - СБУ 01

Оперативники СБУ получили информацию, что украинский гражданин планирует противоправно переправить через государственную границу крупную сумму незадекларированных средств. Во время осмотра автомобиля, который двигался по полосе "зеленый коридор" на пункте пропуска "Краковец-Корчева" правоохранители совместно с таможенниками обнаружили незадекларированных почти 238 тыс. польских злотых. Контрабандист спрятал средства в полиэтиленовом пакете в салоне собственной машины.

На Львовщине блокирована попытка нелегально вывезти из Украины 238 тыс. злотых наличными, - СБУ 02

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На Львовщине блокирована попытка нелегально вывезти из Украины 238 тыс. злотых наличными, - СБУ 03

Согласно отечественному законодательству за это правонарушение предусматривается наложение штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно перемещаемых средств.

Смотрите: Житель Луганска пытался ввезти с оккупированной территории 800 тыс. грн наличными, - Госпогранслужба. ФОТО

Автор: 

валюта (3071) контрабанда (2409) правоохранительные органы (2969) СБУ (19869) силовики (2798) Львовская область (2898)


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ну то ж не золото
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05.06.2020 17:54 Ответить
Золотое правило: где бабло - там СБУ. А как же шпионы/диверсанты? Не, не денежно?
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05.06.2020 18:00 Ответить
На наличку у бакашкинцев хороший нюх,теперь поверьте друга своего шефа цуркиса,законно ли он вывез в офшоры 200 лимонов,которые он,как дурак,отдал на хранение бене.
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05.06.2020 18:13 Ответить
Он их украл? Не? Какого вы воруете у людей, служба беспредела Украины?
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05.06.2020 20:54 Ответить
Ту суку,которая заложила,нужно вычислить и повесить!
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05.06.2020 20:56 Ответить
ДЕРЖРЕЗЕРВ https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #дурдом

На Львівщині блоковано спробу нелегально вивезти з України 238 тис. злотих готівкою, - СБУ - Цензор.НЕТ 742
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05.06.2020 21:25 Ответить
Такие бабки поди быстро пришли, быстро ушли. Потом и кровью такие долго копить, а тут бац и нету. Обидно однако. А главное еще и конфисковать, обидно.
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05.06.2020 21:46 Ответить
 
 