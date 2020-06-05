На Львовщине блокирована попытка нелегально вывезти из Украины 238 тыс. злотых наличными, - СБУ. ФОТО

На Львовщине Служба безопасности Украины блокировала контрабанду из нашей страны валюты на сумму более 1,6 миллиона в гривневом эквиваленте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ получили информацию, что украинский гражданин планирует противоправно переправить через государственную границу крупную сумму незадекларированных средств. Во время осмотра автомобиля, который двигался по полосе "зеленый коридор" на пункте пропуска "Краковец-Корчева" правоохранители совместно с таможенниками обнаружили незадекларированных почти 238 тыс. польских злотых. Контрабандист спрятал средства в полиэтиленовом пакете в салоне собственной машины.

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Согласно отечественному законодательству за это правонарушение предусматривается наложение штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно перемещаемых средств.

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