РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9867 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
782 5

Почти 10 тысяч нарушений режима "тишины" на Донбассе за 2 недели насчитала ОБСЕ

Почти 10 тысяч нарушений режима

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине за предыдущие две недели зафиксировала почти 10 тысяч нарушений режима прекращения огня на Востоке Украины.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 1 июня, информирует Цензор.НЕТ.

"В период с 18 по 31 мая СММ зафиксировала примерно 9850 нарушений режима прекращения огня, из которых около 2650 взрывов. Для сравнения, за предыдущий двухнедельный отчетный период было зафиксировано ориентировочно 10 500 нарушений и 2000 взрывов соответственно", - сказано в тексте отчета.

Также миссия подтвердила сообщение о 4 пострадавших среди гражданского населения (все они были ранены).

"Поэтому с началу 2020 года общее количество жертв достигает 48 человек: 6 погибших и 42 раненых", - отметили в СММ ОБСЕ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вся тяжесть ответственности за войну на востоке Украины и оккупацию Крыма лежит на России, - посол США в ОБСЕ Гилмор

Кроме того, члены вооруженных формирований вновь запрещали патрулям миссии доступ на блокпосты вдоль официальных дорожных коридоров пересечения линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

"В общем свободу передвижения СММ на местах ограничивали 55 раз: 52 раза в неподконтрольных правительству районах, 2 раза в подконтрольных правительству районах и 1 раз на участке разведения в районе Золотого", - отметили в миссии.

Также на Цензор.НЕТ: Патруль миссии ОБСЕ попал под обстрел наемников РФ в районе Золотого

В СММ ОБСЕ добавили, что их БПЛА также подвергались воздействию помех сигнала с обеих сторон линии соприкосновения в 19 случаях и попадали под обстрелы из стрелкового оружия 3 раза (все в неподконтрольных правительству районах).

Автор: 

ОБСЕ (4875) Донбасс (26955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
9 тыс. нарушений это ВСУ, а остальную тысячу нарушений за вооружёнными силами Кабо-Верде и Гвинея Бисау
показать весь комментарий
05.06.2020 17:52 Ответить
Две недели это всего 14 дней. И нам каждый день сообщают про "всего " 2-4 обстрела. Так кто врет? Не думаю что врет ОБСЕ
показать весь комментарий
05.06.2020 17:55 Ответить
Полномасштабная Война. Только движений фронта не наблюдается. По путински , - это кошмарить и под какую ту определенную Дату или встречу.
показать весь комментарий
05.06.2020 18:00 Ответить
А хтось казав,що Пороху вигідна війна, а треба тільки не стріляти.
показать весь комментарий
05.06.2020 18:09 Ответить
якщо б їх було 10, то це було б порушенням режиму тиші
а якщо їх 10К, то це не порушення режиму, це його немає зовсім
показать весь комментарий
05.06.2020 18:18 Ответить
 
 