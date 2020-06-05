Почти 10 тысяч нарушений режима "тишины" на Донбассе за 2 недели насчитала ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине за предыдущие две недели зафиксировала почти 10 тысяч нарушений режима прекращения огня на Востоке Украины.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 1 июня, информирует Цензор.НЕТ.

"В период с 18 по 31 мая СММ зафиксировала примерно 9850 нарушений режима прекращения огня, из которых около 2650 взрывов. Для сравнения, за предыдущий двухнедельный отчетный период было зафиксировано ориентировочно 10 500 нарушений и 2000 взрывов соответственно", - сказано в тексте отчета.

Также миссия подтвердила сообщение о 4 пострадавших среди гражданского населения (все они были ранены).

"Поэтому с началу 2020 года общее количество жертв достигает 48 человек: 6 погибших и 42 раненых", - отметили в СММ ОБСЕ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вся тяжесть ответственности за войну на востоке Украины и оккупацию Крыма лежит на России, - посол США в ОБСЕ Гилмор

Кроме того, члены вооруженных формирований вновь запрещали патрулям миссии доступ на блокпосты вдоль официальных дорожных коридоров пересечения линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

"В общем свободу передвижения СММ на местах ограничивали 55 раз: 52 раза в неподконтрольных правительству районах, 2 раза в подконтрольных правительству районах и 1 раз на участке разведения в районе Золотого", - отметили в миссии.

Также на Цензор.НЕТ: Патруль миссии ОБСЕ попал под обстрел наемников РФ в районе Золотого

В СММ ОБСЕ добавили, что их БПЛА также подвергались воздействию помех сигнала с обеих сторон линии соприкосновения в 19 случаях и попадали под обстрелы из стрелкового оружия 3 раза (все в неподконтрольных правительству районах).