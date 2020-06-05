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Лидер "Радикальной партии" будет баллотироваться по 208 округу: "Рада без Ляшко как село без церкви"

Лидер

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил о намерении баллотироваться в народные депутаты в 208 округе на Черниговщине.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Ляшко напомнил, что в 2012 году он уже выигрывал выборы в 208-м округе, после этого на этом округе одержал победу Валерий Давыденко.

"Мы этот округ никому не отдадим. Я пойду на этот округ, выиграю выборы, потому что все люди хотят, чтобы Ляшко был в парламенте, потому что Рада без Ляшко как село без церкви ...", - сказал Ляшко.

Также на Цензор.НЕТ: Выборы народного депутата в 208 округе на Черниговщине состоятся 25 октября, - ЦИК

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, ЦИК назначил выборы в 208 округе на 25 октября.

Ранее депутатом от 208 округа был представитель группы "Доверие" Валерий Давыденко. Его нашли 23 мая в офисе с огнестрельным ранением головы. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В Офисе Генпрокурора сообщили, что рядом с телом найден пистолет.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Кастрировать надо!": Ляшко высказался об изнасиловании в Кагарлыке. ВИДЕО

Автор: 

выборы (24723) Ляшко Олег (1642) Черниговщина (1485) Давыденко Валерий (14)


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Топ комментарии
+14
Взагалі-то в оригіналі "Дівчина без дупи, як село без церкви"... Цікавий натяк у Олєжки!
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05.06.2020 18:01
+9
Ну його конкурентом буде Богдан (він заявив уже), так що цирк гарантовано...
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05.06.2020 18:07
+8
прямо сейчас на "Прямом" расследование как, у кого и куда потратил деньги собранные на борьбу с короной бедосик
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05.06.2020 18:02
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и 250 ЗЕбилов трускавецких, ЗЕмародёров Бениных
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05.06.2020 21:08 Ответить
Без депутатского мандата у Ляшка закончилась пруха в лоторее. Граждане, войдите в положение, - верните человеку былое везение...
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05.06.2020 20:11 Ответить
Рада без Ляшко как рыба без велосипеда)))
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05.06.2020 20:16 Ответить
- А Вы бы вышли замуж, за радикала? -За ради какого кала?
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05.06.2020 20:18 Ответить
Поскольку зеленые клоуны совсем бесталаны, блеклы, глупы ,неинтересны и несмешны, то Ляшко там будет яркой зведой и примой! Хай учатся, бедосики)))
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05.06.2020 21:00 Ответить
а шо...грошей на платну камеру в буцигарні не хватає?...тільки на вибори...
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05.06.2020 21:02 Ответить
люди на этом округе реально оболванены ляшковщиной, как вся страна зелеными
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05.06.2020 21:50 Ответить
Клоун проти цирку!)) Нехай хоч Ляшко, бо навряд по тому округу може пройти нормальний кандидат.
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06.06.2020 00:17 Ответить
Ляшко без вил,що село без болота.
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06.06.2020 05:22 Ответить
В 208 округе на Черниговщине местную череду возглавит Ляшко. При этом он заверяет стадо что будет честно выполнять свои бугайские обязанности и увеличит НАДОи в три раза.
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06.06.2020 07:53 Ответить
А, ну як же. Рада без ляшка, як общага без тарганів.
Дурнуватому ольоші гончаренці до короля фріків ще далеко.
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06.06.2020 11:04 Ответить
Этот пастух коров Ляшко, наверное немного поиздержался и решил опять выйти на крупный промысел в верховну раду!!
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06.06.2020 12:55 Ответить
Дикая природа, просто так, никогда свои позиции не сдавала, и впредь не сдаст! Поэтому, всякие попытки украинских националистов решать украинский национальный вопрос по законам дикой природы - кто сильнее тот и прав, неизбежно ведут к поражению - так было, так есть, и так будет впредь. Ибо они не отвечают украинскому национальному менталитету. Наши древние предки, по этому вопросу были, несомненно, мудрее наших нынешних власть имущих. Я имею в виду «Сказание о призвании варягов» из « Повести временных лет». А теперь вспомним, кто правил Российской империей да октябрьского переворота в 1917 году, к которой украинская нация имеет непосредственное отношение. А также СССР до 1953 года.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня иють. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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06.06.2020 15:28 Ответить
а шо хіба без депутатського мандату Ляшку гавкать нінакого?
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06.06.2020 16:25 Ответить
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