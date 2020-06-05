Лидер "Радикальной партии" будет баллотироваться по 208 округу: "Рада без Ляшко как село без церкви"
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил о намерении баллотироваться в народные депутаты в 208 округе на Черниговщине.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Ляшко напомнил, что в 2012 году он уже выигрывал выборы в 208-м округе, после этого на этом округе одержал победу Валерий Давыденко.
"Мы этот округ никому не отдадим. Я пойду на этот округ, выиграю выборы, потому что все люди хотят, чтобы Ляшко был в парламенте, потому что Рада без Ляшко как село без церкви ...", - сказал Ляшко.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, ЦИК назначил выборы в 208 округе на 25 октября.
Ранее депутатом от 208 округа был представитель группы "Доверие" Валерий Давыденко. Его нашли 23 мая в офисе с огнестрельным ранением головы. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В Офисе Генпрокурора сообщили, что рядом с телом найден пистолет.
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