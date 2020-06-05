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В Николаевской и Херсонской областях усилили охрану инфраструктуры из-за угрозы вторжения РФ, - Наев

В Николаевской и Херсонской областях усилили охрану инфраструктуры из-за угрозы вторжения РФ, - Наев

Военные и правоохранители усилили охрану объектов критической инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях в контексте возможного вторжения со стороны РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Отвечая на вопрос, планирует ли Украина наращивать возможности в Херсонской и Николаевской областях в связи с информацией о возможном вторжении РФ в восточные области с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом, командующий ответил: "Действительно, такая информация (в СМИ. - Ред.) проходила, но мы уже заранее провели такие мероприятия. Мы спланировали усиления охраны критически важных объектов. В частности, это касается и водопровода нашей днепровской воды к временно оккупированной территории (Северо-Крымский канал. - Ред.). Мы все эти объекты усилили - и охрану, и оборону, - и также проводим определенные контрдиверсионные и контртеррористические меры".

По словам Наева, к этим мероприятиям привлечены как военные, так и другие составляющие сектора безопасности СБУ, Национальная гвардия, полиция и подразделения, осуществляющие разведывательную деятельность.

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Автор: 

граница (5260) россия (95402) Наев Сергей (345)


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Топ комментарии
+11
Уже идет

В Николаевской и Херсонской областях усилили охрану инфраструктуры из-за угрозы вторжения РФ, - Наев - Цензор.НЕТ 2073
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05.06.2020 18:06
+6
Скажем так: лучше перебдеть, чем недобдеть..........
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05.06.2020 18:08
+5
А там есть музеи? Ну шоб ГБР заинтересовалась и поскакала ломать открытые двери без ордера на обыск...
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05.06.2020 18:34
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Правила форума Совет форумчан
а как же плановое сокращение армии на 20%???
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05.06.2020 18:04 Ответить
Уже идет

В Николаевской и Херсонской областях усилили охрану инфраструктуры из-за угрозы вторжения РФ, - Наев - Цензор.НЕТ 2073
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05.06.2020 18:06 Ответить
Скажем так: лучше перебдеть, чем недобдеть..........
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05.06.2020 18:08 Ответить
В каком смысле перебдеть? По одному воину оставлять на наблюдательном пункте? Это не перебдеть - это приглашать макшаней шоб они забрали прилегающие территории к Крыму.
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05.06.2020 18:13 Ответить
Судя из прочитанного(!) - идет усиление охраны........
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05.06.2020 18:23 Ответить
ГБР отправить , - Им нечем занятся , пусть займутся Делом.А может и не надо Направлят , - Завалят и Продадут Украину, - Это Точно. Вся надежда на Ветеранов и Волонтеров.
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05.06.2020 18:09 Ответить
А там есть музеи? Ну шоб ГБР заинтересовалась и поскакала ломать открытые двери без ордера на обыск...
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05.06.2020 18:34 Ответить
Та зе-выборцам со смартфонами это Пох. не они-же будут воевать.
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05.06.2020 18:16 Ответить
>информацией о возможном вторжении РФ

А 6 лет это гражданская война идет?
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05.06.2020 18:30 Ответить
В Николаевской и Херсонской областях усилили охрану инфраструктуры из-за угрозы вторжения РФ, - Наев - Цензор.НЕТ 8934
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05.06.2020 18:33 Ответить
Царапающий козёл? Прикольно.
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05.06.2020 18:34 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDcBrPDHUahXwcWU8iiqTtM-p-WqRWNBBfOSCip82YIH1iDPQzyJ-6RuMpoJ6dIJ9WeQE7-sQz5-sAq&hc_ref=ARTJHprM5zqwCzDKnIdV3m7DN-GA0bDvDnPsBGDJO4mTiYrzsMN6bTfDoOlfNeg-zeA&fref=nf Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3017569768308535&set=a.210888908976649&type=3 Вчора о 10:39 ·

Якщо москва наважиться на посилення агресії проти України, то однією з пріоритетних цілей буде взяття під контроль Каховського водосховища з якого через Криський канал здійснювалося водопостачання Криму.
Каховська гідроелектростанція відіграє не велику роль в енергопостачанні України. Вся гідроенергетика України дає менше 10 відсотків і потрібна переважно для випівнювання балансу при ранкових і вечірніх змінах енергоспоживання.
Сонячна й вітряна енергетика вже ближчим часом перевершить гідроенергетику по кількості електроенергії.

Саме нині є дуже актуальним ліквідувати Каховське водосховище. Це оздоровить екологію і політику: Відродиться Великий луг і унеможливиться водопостачання окупованого Криму.
Після деокупації Криму нам теж не потрібне низькорентабельне сільське господарство в його північній частині. Будемо там пасти вівці.
Великий луг відіграв настільки велику роль в розвитку цивілізації, що може відігравати й надалі.
Звісно це трохи пошкодить інтересам аграріїв Херсонщини, проте, буде спонукати їх до впровадження передових аграрних технологій.
Варто почати обговорення, яке згодом переросте на громадську ініціативу, яка призведе до прийняття необхідного політичного рішення і зрештою висадження в повітря каховської греблі.

В Николаевской и Херсонской областях усилили охрану инфраструктуры из-за угрозы вторжения РФ, - Наев - Цензор.НЕТ 7098
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05.06.2020 18:34 Ответить
Еще один Медведчуковский боец бредни рассказывает. А Днепр в обход пустить он не предлагает?
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05.06.2020 18:37 Ответить
где и в чем бред кроме того что ты Корча назвал медведчуковским?...
Водохранилища в Украине и на самом деле не нужны....
Они пережиток ушедшей эпохи и кроме вреда экологии ничего полезного не несут...
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05.06.2020 18:41 Ответить
Потому что он лично брал деньги Медведчука и лично, вместе с Джангировым, Пиховщиком, Мустафиным и прочими козлами несколько лет поливал фекалиями патриотов Украины на канале Медведчука. Подробно тебе уже объяснял и повторять не буду.

А заодно найди где компенсировать потерю нескольких миллионов тонн различного продовольствия, которое выращивается на юге благодаря каналам с Днепровской водой. А потом будешь его бред повторять.
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05.06.2020 19:00 Ответить
бред...
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05.06.2020 19:11 Ответить
Правильно. Зачем тогда этот бред постишь?
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05.06.2020 19:28 Ответить
Корчинський довбодятел. Каховське водосховище потрібне для охолодження Запорізької АС.
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05.06.2020 19:11 Ответить
серьезно...?

целое водохранилище....?
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05.06.2020 19:13 Ответить
Ничего они не захватят. Они понимают что никто и никогда не даст гарантий,что в эту воду случайно не попадет бочка радиационных отходов или бочка ртути.А еще туда можно вывести канализацию. Пусть пьют и здыхают.
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05.06.2020 18:47 Ответить
А Запорожская и Харьковская - так и хрен с ними ?
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05.06.2020 19:26 Ответить
Да шо вы гАвАрите?

А як що до того миру в глазах у ***** який
там нібито побачив "Найвеличніший")?...чи знову брехав...як завжди...
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05.06.2020 20:09 Ответить
Мост завалите и заминируйте Перешеек под ПРОЛИВ для прохода больших судов и кочевный народ Московии ордынской, будет сидеть там тихо без перспектив.
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05.06.2020 21:13 Ответить
Качество и надежность этой "охраны рубежей" продемонстрировал враг РФ днях, похитив одного из солдат ВСУ в Херсоне. Граница надежна защищена...бгг. Днари рулят ВСУ.
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06.06.2020 01:38 Ответить
 
 