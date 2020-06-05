В Николаевской и Херсонской областях усилили охрану инфраструктуры из-за угрозы вторжения РФ, - Наев
Военные и правоохранители усилили охрану объектов критической инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях в контексте возможного вторжения со стороны РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Отвечая на вопрос, планирует ли Украина наращивать возможности в Херсонской и Николаевской областях в связи с информацией о возможном вторжении РФ в восточные области с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом, командующий ответил: "Действительно, такая информация (в СМИ. - Ред.) проходила, но мы уже заранее провели такие мероприятия. Мы спланировали усиления охраны критически важных объектов. В частности, это касается и водопровода нашей днепровской воды к временно оккупированной территории (Северо-Крымский канал. - Ред.). Мы все эти объекты усилили - и охрану, и оборону, - и также проводим определенные контрдиверсионные и контртеррористические меры".
По словам Наева, к этим мероприятиям привлечены как военные, так и другие составляющие сектора безопасности СБУ, Национальная гвардия, полиция и подразделения, осуществляющие разведывательную деятельность.
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А 6 лет это гражданская война идет?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3017569768308535&set=a.210888908976649&type=3 Вчора о 10:39 ·
Якщо москва наважиться на посилення агресії проти України, то однією з пріоритетних цілей буде взяття під контроль Каховського водосховища з якого через Криський канал здійснювалося водопостачання Криму.
Каховська гідроелектростанція відіграє не велику роль в енергопостачанні України. Вся гідроенергетика України дає менше 10 відсотків і потрібна переважно для випівнювання балансу при ранкових і вечірніх змінах енергоспоживання.
Сонячна й вітряна енергетика вже ближчим часом перевершить гідроенергетику по кількості електроенергії.
Саме нині є дуже актуальним ліквідувати Каховське водосховище. Це оздоровить екологію і політику: Відродиться Великий луг і унеможливиться водопостачання окупованого Криму.
Після деокупації Криму нам теж не потрібне низькорентабельне сільське господарство в його північній частині. Будемо там пасти вівці.
Великий луг відіграв настільки велику роль в розвитку цивілізації, що може відігравати й надалі.
Звісно це трохи пошкодить інтересам аграріїв Херсонщини, проте, буде спонукати їх до впровадження передових аграрних технологій.
Варто почати обговорення, яке згодом переросте на громадську ініціативу, яка призведе до прийняття необхідного політичного рішення і зрештою висадження в повітря каховської греблі.
Водохранилища в Украине и на самом деле не нужны....
Они пережиток ушедшей эпохи и кроме вреда экологии ничего полезного не несут...
А заодно найди где компенсировать потерю нескольких миллионов тонн различного продовольствия, которое выращивается на юге благодаря каналам с Днепровской водой. А потом будешь его бред повторять.
целое водохранилище....?
А як що до того миру в глазах у ***** який
там нібито побачив "Найвеличніший")?...чи знову брехав...як завжди...