В Николаевской и Херсонской областях усилили охрану инфраструктуры из-за угрозы вторжения РФ, - Наев

Военные и правоохранители усилили охрану объектов критической инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях в контексте возможного вторжения со стороны РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Отвечая на вопрос, планирует ли Украина наращивать возможности в Херсонской и Николаевской областях в связи с информацией о возможном вторжении РФ в восточные области с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом, командующий ответил: "Действительно, такая информация (в СМИ. - Ред.) проходила, но мы уже заранее провели такие мероприятия. Мы спланировали усиления охраны критически важных объектов. В частности, это касается и водопровода нашей днепровской воды к временно оккупированной территории (Северо-Крымский канал. - Ред.). Мы все эти объекты усилили - и охрану, и оборону, - и также проводим определенные контрдиверсионные и контртеррористические меры".

По словам Наева, к этим мероприятиям привлечены как военные, так и другие составляющие сектора безопасности СБУ, Национальная гвардия, полиция и подразделения, осуществляющие разведывательную деятельность.

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