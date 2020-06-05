1 украинский воин ранен, наемники РФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС

В течение 5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Павлополя, Опытного и Широкино из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь вблизи Новоалександровки из стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

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Итоги за прошлые сутки

4 июня вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована неподалеку населенных пунктов Павлополь, Богдановка, Орехово, Новгородское, Чермалык, Новолуганское, Каменка, Красногоровка и Авдеевка.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты 18 краж, 2 мошенничества, факт незаконного обращения с оружием и боеприпасами и 9 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлены 56 административных правонарушений.

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Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию и в обратном направлении въехали-выехали по 2 человека и одному транспортному средству.