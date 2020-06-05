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Новости Агрессия России против Украины
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1 украинский воин ранен, наемники РФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС

1 украинский воин ранен, наемники РФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС

В течение 5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Павлополя, Опытного и Широкино из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь вблизи Новоалександровки из стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

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Итоги за прошлые сутки

4 июня вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована неподалеку населенных пунктов Павлополь, Богдановка, Орехово, Новгородское, Чермалык, Новолуганское, Каменка, Красногоровка и Авдеевка.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты 18 краж, 2 мошенничества, факт незаконного обращения с оружием и боеприпасами и 9 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлены 56 административных правонарушений.

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Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию и в обратном направлении въехали-выехали по 2 человека и одному транспортному средству.

Автор: 

обстрел (26975) ранение (3379) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Одужання хлопцю........
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05.06.2020 18:11 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-poroshenko-dbr/30652656.html?fbclid=IwAR0fVJfEC0x09dtxRf-93nusS8bDjH1fohJX-xuS04Uk8VnLayVawarGhwQ «Суд дозволив примусовий привід Порошенка на допит - ДБР. 04 червня 2020, 15:06 Допит Порошенка має відбутися об 11:00 10 червня в межах провадження про «обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників».
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05.06.2020 18:28 Ответить
Нужно делать модули со снайперским вооружением и полностью с показателями на компьютере всеми и ветра и условий и режимы виденья разные и создавать ИИ, который сможет стрелять точнее человека! И побольше таких модулей и чтобы их было удобно устанавливать куда угодно и чтобы у них была маскировка офигенная и также нужно прицел не мерцающий, чтобы враг не видел. И таких модулей расставить всюду на высотах и будет веселей дела по утилизации врагов.
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05.06.2020 18:37 Ответить
Мин. стоимость антиснайперского комплекса от 10000 уе. Хорошие стоят 150000 уе . С таким разворовыванием оборонки как при зеленском- будут только смерти бойцов от зашедших снайперских групп с ********* ....зробылы ....
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05.06.2020 19:23 Ответить
чому по телебаченню так мало, а то і зовсім нема репортажів з зони бойових дій, чому ми не чуємо наших захисників
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05.06.2020 20:18 Ответить
1 українського воїна поранено, найманці РФ 5 разів обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 851

тихої ночки, синочки!
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05.06.2020 20:34 Ответить
1 українського воїна поранено, найманці РФ 5 разів обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6821
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05.06.2020 20:35 Ответить
 
 