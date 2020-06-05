РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10800 посетителей онлайн
Новости
4 362 21

Депутаты Рады просят Шмыгаля, Труханова и правоохранительные органы не допустить продажи иловых полей в Одессе

Депутаты Рады просят Шмыгаля, Труханова и правоохранительные органы не допустить продажи иловых полей в Одессе

Более 50 народных депутатов из трех фракций выступили против решения Одесского горсовета о передачу под застройку иловых полей Одесского водоканала, что может привести к экологической катастрофе в регионе.

5 июня, Верховная Рада была вынуждена вмешаться в конфликт между коммунальщиками Одессы и командой мэра Одессы и городского совета, которые хотят изъять под коммерческую застройку иловые поля Одесского водоканала. Проект решения вынесен на сессию горсовета Одессы на 10 июня, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о территории 47,1609 га, которая непосредственно задействована в процессе отвода грунтовых, дренажных и ливневых вод, предназначенные для обезвоживания сырого осадка и уплотненного ила, который образуется в процессе очистки сточных вод в первичных и вторичных отстойниках. То есть является одним из основных технологических этапов очистке сточных вод. Иными словами, технологический участок предназначен для очищения сточных и ливневых вод в Одессе, которые поступают из Центральной части города, а также районов Пересыпи, Молдаванки, Слободки, жилмассива Котовского, 7-го км Овидиопольской дороги и частично Малиновского района. А это почти 60% сточных вод Одессы.

Сегодня более 50 народных депутатов собрали подписи под обращением к премьер-министру Денису Шмыгалю, мэру Одессы Геннадию Труханову, правоохранительным органам (МВД, СБУ) и Одесскому горсовету не допустить принятия в среду на сессии городского совета этого решения и избежать экологической катастрофы, отменить все подготовленные решения об изъятии земли - зоны санитарной охраны источников и объектов централизованного питьевого водоснабжения. Требование подписали нардепы трех фракций – "Слуга народа", БЮТ и ОПЗЖ.

Депутаты Рады просят Шмыгаля, Труханова и правоохранительные органы не допустить продажи иловых полей в Одессе 01
Депутаты Рады просят Шмыгаля, Труханова и правоохранительные органы не допустить продажи иловых полей в Одессе 02
Депутаты Рады просят Шмыгаля, Труханова и правоохранительные органы не допустить продажи иловых полей в Одессе 03

Автор: 

коррупция (8558) Одесса (7869) рейдерство (918) экология (1608) Водоканал (84) Труханов Геннадий (315) Шмыгаль Денис (2679)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Земли все мало для них, живут по принципу, что после них хоть потоп, но в итоге всем хватит земельного участка метр на два
показать весь комментарий
05.06.2020 18:37
+5
только полные дебилы будут там строить. там рядом хаджибейский лиман и дамба последний раз ремонтировалась еще румынами, плюс нефтебаза, лакокрасочный завод .
показать весь комментарий
05.06.2020 18:42
+4
Депутаты Рады просят Шмыгаля, Труханова и правоохранительные органы не допустить продажи иловых полей в Одессе - Цензор.НЕТ 5892
показать весь комментарий
05.06.2020 18:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Труханова просить о чем то бесполезно. Лучше бы они ему деньгами скинулись.
Работает. Проверено!
показать весь комментарий
05.06.2020 18:33 Ответить
значить готується на добровільну "депортацію" в Ізраіль або в Ростов
показать весь комментарий
06.06.2020 07:36 Ответить
Земли все мало для них, живут по принципу, что после них хоть потоп, но в итоге всем хватит земельного участка метр на два
показать весь комментарий
05.06.2020 18:37 Ответить
Однако круто: многомиллионный город Одеса и лишить очисные сооружения иловых полей... Бабло превыше всего!
показать весь комментарий
05.06.2020 18:38 Ответить
только полные дебилы будут там строить. там рядом хаджибейский лиман и дамба последний раз ремонтировалась еще румынами, плюс нефтебаза, лакокрасочный завод .
показать весь комментарий
05.06.2020 18:42 Ответить
Они и на Чумке небоскреб построят!
показать весь комментарий
05.06.2020 22:36 Ответить
Депутаты Рады просят Шмыгаля, Труханова и правоохранительные органы не допустить продажи иловых полей в Одессе - Цензор.НЕТ 4946
показать весь комментарий
05.06.2020 18:49 Ответить
Депутаты Рады просят Шмыгаля, Труханова и правоохранительные органы не допустить продажи иловых полей в Одессе - Цензор.НЕТ 800
показать весь комментарий
05.06.2020 18:52 Ответить
Депутаты Рады просят Шмыгаля, Труханова и правоохранительные органы не допустить продажи иловых полей в Одессе - Цензор.НЕТ 5892
показать весь комментарий
05.06.2020 18:52 Ответить
Фигасе, даже на месте аэротенков хотят лепить свои коробки. Кивану такое небось и не снилось.
показать весь комментарий
05.06.2020 18:56 Ответить
Новый микрорайон назовут "Берег скелетов"...
показать весь комментарий
05.06.2020 22:42 Ответить
Все 75 не вернулись домой
Они потонули в пучине морской....
показать весь комментарий
05.06.2020 22:45 Ответить
придурок, ну если тебе так нужен тот р-н, возьми хотя-бы бывший з-д Большевик, все равно он стоит разрушеный, только одна труба котельной осталась, удивляюсь как она сама еще не завалилась, все равно по токсичности, как мы их в детстве называли "поля орошения" и грунт под з-дом Большевик идентичны, и территория приблизительно такая же, зато отстойники сохранишь, и дома надежней будут стоять, там грунты прочнее, какие же придурки правят этой страной и какое счастье что я ее покинул....
показать весь комментарий
05.06.2020 18:58 Ответить
там не застроенной осталась только теретория завода да и то уже почти вся распродана под маленькие мастерские и заводики и часный сектор. там уже нет свободной земли.
показать весь комментарий
05.06.2020 19:15 Ответить
Мабуть з Одеси всі мудрі виїхали а залишились самі клінічні ідіоти які і наголосували
показать весь комментарий
06.06.2020 07:38 Ответить
Всё , что можно продать , будет обязательно продано .
В этом смысл , суть и цель украинской власти .
показать весь комментарий
05.06.2020 19:17 Ответить
Второе правило украинского политика - то , что продать нельзя , будет украдено .
Уяснив эти две незамысловатых истины , всё происходящее в нашей стране становится простым и понятным .
показать весь комментарий
05.06.2020 19:21 Ответить
Дом на дерьмохранилище с постоянной угрозой затопления?
Каким идиотом нужно быть, что бы там жить.
показать весь комментарий
05.06.2020 19:54 Ответить
Єто между Хаджибейской и Балтской?
показать весь комментарий
05.06.2020 20:27 Ответить
 
 