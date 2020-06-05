Депутаты Рады просят Шмыгаля, Труханова и правоохранительные органы не допустить продажи иловых полей в Одессе

Более 50 народных депутатов из трех фракций выступили против решения Одесского горсовета о передачу под застройку иловых полей Одесского водоканала, что может привести к экологической катастрофе в регионе.

5 июня, Верховная Рада была вынуждена вмешаться в конфликт между коммунальщиками Одессы и командой мэра Одессы и городского совета, которые хотят изъять под коммерческую застройку иловые поля Одесского водоканала. Проект решения вынесен на сессию горсовета Одессы на 10 июня, передает Цензор.НЕТ.



Речь идет о территории 47,1609 га, которая непосредственно задействована в процессе отвода грунтовых, дренажных и ливневых вод, предназначенные для обезвоживания сырого осадка и уплотненного ила, который образуется в процессе очистки сточных вод в первичных и вторичных отстойниках. То есть является одним из основных технологических этапов очистке сточных вод. Иными словами, технологический участок предназначен для очищения сточных и ливневых вод в Одессе, которые поступают из Центральной части города, а также районов Пересыпи, Молдаванки, Слободки, жилмассива Котовского, 7-го км Овидиопольской дороги и частично Малиновского района. А это почти 60% сточных вод Одессы.



Сегодня более 50 народных депутатов собрали подписи под обращением к премьер-министру Денису Шмыгалю, мэру Одессы Геннадию Труханову, правоохранительным органам (МВД, СБУ) и Одесскому горсовету не допустить принятия в среду на сессии городского совета этого решения и избежать экологической катастрофы, отменить все подготовленные решения об изъятии земли - зоны санитарной охраны источников и объектов централизованного питьевого водоснабжения. Требование подписали нардепы трех фракций – "Слуга народа", БЮТ и ОПЗЖ.









