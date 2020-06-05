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Врачи днепровской больницы пожаловались Зеленскому на "слугу народа" Нестеренко, который мешает им работать. ВИДЕО

Врачи днепровской городской больницы № 21 обратились к Владимиру Зеленскому с жалобой на нардепа Кирилла Нестеренко, который представляет президентскую фракцию в парламенте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание 490000.com.ua

Медики заявляют, что Нестеренко атаковал больницу, которая является опорной для лечения коронавируса в Днепре. Суть в том, что нардеп заявил на руководство больницы и других сотрудников в полицию и теперь борьба с коронавирусом в городе под угрозой, ведь врачи опасаются репрессий со стороны правоохранителей,а работа может быть блокирована. Медики просят Зеленского дать им возможность спокойно исполнять свои обязанности и не втягивать их в политические игры.

Работа нашей больницы может быть блокирована. Это в то время, когда у нас большое количество зараженных COVID-19, в том числе и тяжелых. Мое дело лечить людей, дайте нам спокойно работать, — заявил генеральный директор 21 больницы Николай Турчин.

Отметим, что ныне в больницах находятся 52 зараженных коронавирусом. Пять из них находятся в тяжелом состоянии. Трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Это уже не первый случай, когда Нестеренко таким образом пытается "кошмарить" медиков, которые задействованы в борьбе с коронавирусом в Днепре.

Ранее издание сообщало, что из-за заявления "слуги народа" из Днепра в полицию на областной лабораторный центр, количество тестирований упало и выход региона из карантина оказался под угрозой.

Автор: 

больница (1437) Днепр (4405)


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Топ комментарии
+28
Врачи днепровской больницы пожаловались Зеленскому на "слугу народа" Нестеренко, который мешает им работать - Цензор.НЕТ 2853
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05.06.2020 18:43
+24
Врачи днепровской больницы пожаловались Зеленскому на "слугу народа" Нестеренко, который мешает им работать - Цензор.НЕТ 6017
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05.06.2020 18:52
+22
Врачи днепровской больницы пожаловались Зеленскому на "слугу народа" Нестеренко, который мешает им работать - Цензор.НЕТ 3729
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05.06.2020 18:50
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Врачи днепровской больницы пожаловались Зеленскому на "слугу народа" Нестеренко, который мешает им работать - Цензор.НЕТ 2853
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05.06.2020 18:43 Ответить
Лікарі дніпровської лікарні поскаржилися Зеленському на "слугу народу" Нестеренка, який заважає їм працювати - Цензор.НЕТ 6171
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05.06.2020 19:18 Ответить
Ще один скандал зі слугами урода)) це вже який по рахунку?))))
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05.06.2020 18:46 Ответить
Не уподобляйтесь ************* - скажите прямо - зелебоб, садись на велик и в Израиль
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05.06.2020 18:49 Ответить
Врачи днепровской больницы пожаловались Зеленскому на "слугу народа" Нестеренко, который мешает им работать - Цензор.НЕТ 3729
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05.06.2020 18:50 Ответить
😂
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05.06.2020 18:54 Ответить
Врачи днепровской больницы пожаловались Зеленскому на "слугу народа" Нестеренко, который мешает им работать - Цензор.НЕТ 6017
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05.06.2020 18:52 Ответить
Особенно в настоящем диалоге мне "понравилась" манера общения "величайшего" с председателем правления банка. Криворожская гопота из 90х, она и в Африке и в президентском кресле - быдловатая криворожская гопота.
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05.06.2020 19:21 Ответить
На ты,по криворожски.Идеал зебанутых.
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11.06.2020 12:40 Ответить
И как? Помогло? Аж интересно
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05.06.2020 18:56 Ответить
баканову дзвоніть, він з чортами на ти
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05.06.2020 18:58 Ответить
Ворон, ворону глаз не выклюет !
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05.06.2020 19:00 Ответить
Умышленный саботаж в пользу страны-агрессора.
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05.06.2020 19:03 Ответить
Ага. На коліна ще станьте (як у мордорі), може патєрпєвший роліка вам запише.
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05.06.2020 19:03 Ответить
Пожаловались хорошему царю на плохого боярина...😃...все как в паРаше...
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05.06.2020 19:04 Ответить
Сцарь и сам такой-же

Лікарі дніпровської лікарні поскаржилися Зеленському на "слугу народу" Нестеренка, який заважає їм працювати - Цензор.НЕТ 9784
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05.06.2020 19:34 Ответить
Наивные. Завтра вас уволят.
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05.06.2020 20:16 Ответить
Прояснила трохи ситуацію. Таке...жаба гадюку.
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05.06.2020 20:53 Ответить
не хватает одной детали. с самого начала надо было сообщить зрителям за кого они голосовали
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05.06.2020 20:58 Ответить
та ну на!
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05.06.2020 21:10 Ответить
Хотіли шоу? Буде вам шоу.
Кожний такий "постік", свідчення недолугості влади
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05.06.2020 21:35 Ответить
Он просил разобраться с врачами, типа зараженными коронавирусом?
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05.06.2020 21:57 Ответить
Интересно,а сколько из этой больницы на выборах голосовали за это зеленое чмо?
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05.06.2020 22:27 Ответить
Это человек Коломойского, он близок к главе облсовета Олейнику. По информации второй стороны - медиков, в пробах Нестеренко и Олейника обнаружили Covid-19. Те хотели избежать огласки, но информация пошла гулять. В итоге они сдали тест в другом месте, и то ли правда, то ли фальсификация, но новые тесты вирус не выявили. Далее пошли обвинения врачей в намеренном завышении числа заболевших и так далее. Эта история продолжение.
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06.06.2020 01:43 Ответить
 
 