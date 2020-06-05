Врачи днепровской больницы пожаловались Зеленскому на "слугу народа" Нестеренко, который мешает им работать. ВИДЕО

Врачи днепровской городской больницы № 21 обратились к Владимиру Зеленскому с жалобой на нардепа Кирилла Нестеренко, который представляет президентскую фракцию в парламенте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание 490000.com.ua

Медики заявляют, что Нестеренко атаковал больницу, которая является опорной для лечения коронавируса в Днепре. Суть в том, что нардеп заявил на руководство больницы и других сотрудников в полицию и теперь борьба с коронавирусом в городе под угрозой, ведь врачи опасаются репрессий со стороны правоохранителей,а работа может быть блокирована. Медики просят Зеленского дать им возможность спокойно исполнять свои обязанности и не втягивать их в политические игры.

Работа нашей больницы может быть блокирована. Это в то время, когда у нас большое количество зараженных COVID-19, в том числе и тяжелых. Мое дело лечить людей, дайте нам спокойно работать, — заявил генеральный директор 21 больницы Николай Турчин.

Отметим, что ныне в больницах находятся 52 зараженных коронавирусом. Пять из них находятся в тяжелом состоянии. Трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Это уже не первый случай, когда Нестеренко таким образом пытается "кошмарить" медиков, которые задействованы в борьбе с коронавирусом в Днепре.

Ранее издание сообщало, что из-за заявления "слуги народа" из Днепра в полицию на областной лабораторный центр, количество тестирований упало и выход региона из карантина оказался под угрозой.