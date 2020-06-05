РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10647 посетителей онлайн
Новости Взяточники
3 204 4

Руководитель филиала госпредприятия задержан в Сумах на взятке 211 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

В Сумах должностные лица государственного предприятия задержаны при получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Руководитель филиала госпредприятия задержан в Сумах на взятке 211 тыс. грн, - Нацполиция 01

В ходе следствия правоохранители установили, что к организации коррупционной "схемы" причастен руководитель филиала ГП "Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие". За определенное вознаграждение у предпринимателей была возможность приобрести картографическую продукцию, которая производится предприятием, по заниженной стоимости. В "схеме" также участвовала бухгалтер госпредприятия.

Так, за решение данного вопроса чиновник требовал от предпринимателя 211 тыс. гривен взятки.

Смотрите: Прокурор Киевской местной прокуратуры задержан при получении 100 тыс. долл. за закрытие дела и "крышевание" банка, - ГБР. ФОТО

Руководитель филиала госпредприятия задержан в Сумах на взятке 211 тыс. грн, - Нацполиция 02

Сегодня, 5 июня, правоохранители разоблачили злоумышленников во время получения средств.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о задержании фигурантов в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Замвоенкома задержан на взятке 1,5 тыс. долл. в Хмельницком, - военная прокуратура. ФОТО

Автор: 

взятка (6153) Нацполиция (16434) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) Сумы (1074)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Меня всегда удивляют подобные суммы взяток - это человеку для полного счастья не хватало именно 11 тыс. 200 было маловато.
показать весь комментарий
05.06.2020 19:25 Ответить
Ще б Сумську Держпраці "прищущили" - зовсім падлюки вже обнагліли!
показать весь комментарий
05.06.2020 19:29 Ответить
Там було 250 тисяч,менти частину вкрали.
показать весь комментарий
05.06.2020 22:35 Ответить
Якщо хабарника ще піймають 5 разів на хабарі тільки тоді суд буде приймати запобіжний захід для нього.
показать весь комментарий
05.06.2020 22:39 Ответить
 
 