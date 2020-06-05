Руководитель филиала госпредприятия задержан в Сумах на взятке 211 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

В Сумах должностные лица государственного предприятия задержаны при получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ходе следствия правоохранители установили, что к организации коррупционной "схемы" причастен руководитель филиала ГП "Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие". За определенное вознаграждение у предпринимателей была возможность приобрести картографическую продукцию, которая производится предприятием, по заниженной стоимости. В "схеме" также участвовала бухгалтер госпредприятия.

Так, за решение данного вопроса чиновник требовал от предпринимателя 211 тыс. гривен взятки.

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Сегодня, 5 июня, правоохранители разоблачили злоумышленников во время получения средств.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о задержании фигурантов в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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