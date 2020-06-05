Одного экс-беркутовца за разгон Евромайдана отдали под суд, другому сообщили о подозрении, - ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований передали в суд дело экс-милиционера полка особого назначения "Беркут" и сообщили о подозрении еще одному "беркутовцу".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следствием установлено, что экс-беркутовец 30 ноября 2013 года превысил свои служебные полномочия и совершил административное задержание участника мирного собрания на Майдане Независимости, чем совершил незаконное препятствование организации и проведению собрания, а также составил заведомо неправдивые официальные документы", - сказано в сообщении.

Экс-беркутовца обвиняют по ч. 1 ст. 28,ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 366, ст. 340 (превышение служебных полномочий, служебный подлог, совершение должностным лицом незаконного препятствования проведению собраний и т.д.).

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Еще одному бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут" сообщили о подозрении.

"Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года подозреваемый превысил свои служебные полномочия и задержал участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания экс-правоохранитель применил к потерпевшему физическую силу, незаконно препятствовал организации и проведению собрания. В дальнейшем подозреваемый составил рапорт о задержании потерпевшего, к который внес заведомо ложные сведения", - сообщает ГБР.

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Этого бывшего силовика подозревают в превышении служебных полномочий, служебном подлоге и в совершении должностным лицом незаконного препятствования проведению собраний, митингов и т.д. (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 366, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).