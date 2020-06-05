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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Одного экс-беркутовца за разгон Евромайдана отдали под суд, другому сообщили о подозрении, - ГБР

Одного экс-беркутовца за разгон Евромайдана отдали под суд, другому сообщили о подозрении, - ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований передали в суд дело экс-милиционера полка особого назначения "Беркут" и сообщили о подозрении еще одному "беркутовцу".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следствием установлено, что экс-беркутовец 30 ноября 2013 года превысил свои служебные полномочия и совершил административное задержание участника мирного собрания на Майдане Независимости, чем совершил незаконное препятствование организации и проведению собрания, а также составил заведомо неправдивые официальные документы", - сказано в сообщении.

Экс-беркутовца обвиняют по ч. 1 ст. 28,ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 366, ст. 340 (превышение служебных полномочий, служебный подлог, совершение должностным лицом незаконного препятствования проведению собраний и т.д.).

Смотрите на Цензор.НЕТ: Экс-беркутовец Марчук, который проходит по делу о разгоне Евромайдана, несет службу под Кабмином: "Выполняю свои обязанности досконально". ВИДЕО

Еще одному бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут" сообщили о подозрении.

"Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года подозреваемый превысил свои служебные полномочия и задержал участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания экс-правоохранитель применил к потерпевшему физическую силу, незаконно препятствовал организации и проведению собрания. В дальнейшем подозреваемый составил рапорт о задержании потерпевшего, к который внес заведомо ложные сведения", - сообщает ГБР.

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Этого бывшего силовика подозревают в превышении служебных полномочий, служебном подлоге и в совершении должностным лицом незаконного препятствования проведению собраний, митингов и т.д. (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 366, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

Автор: 

Беркут (8689) евромайдан (7835) ГБР (2977)


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Топ комментарии
+2
Решта пішла на підвищення.
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05.06.2020 18:59
+2
Потом обоих оправдали и наградили!
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05.06.2020 19:17
+1
Другой беркутовец охраняет кабмин...... 6 лет назад калечили и издевались над людьми,и только сейчас петух в ()() клюнул
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05.06.2020 18:56
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Другой беркутовец охраняет кабмин...... 6 лет назад калечили и издевались над людьми,и только сейчас петух в ()() клюнул
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05.06.2020 18:56 Ответить
Решта пішла на підвищення.
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05.06.2020 18:59 Ответить
А третий сегодня кабмин охряняет.
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05.06.2020 19:08 Ответить
Шаурму "героям"убивавшим гражданских , и звание лейтенанта , как баканову.
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05.06.2020 19:16 Ответить
Потом обоих оправдали и наградили!
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05.06.2020 19:17 Ответить
Остальным повысили зарплату.
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05.06.2020 19:24 Ответить
Именно так и https://censor.net/photo_news/418883/volonter_utverjdaet_chto_byvshiyi_zamkomandira_kievskogo_berkuta_didyuk_do_sih_por_v_politsii_mvd_informatsiyu
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05.06.2020 19:26 Ответить
А який термін давності, цих ч. 1 ст. 28,ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 366, ст. 340?
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05.06.2020 19:25 Ответить
Неймовірні результати за шість років так званого розслідування.Давайте будемо платити їм зарплату по 2млн.гривень в декаду. МОЛОДЦІ!
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05.06.2020 22:29 Ответить
потужно
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05.06.2020 23:33 Ответить
 
 