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Украина хочет привести законодательство в сфере суррогатного материнства в соответствие с международным, - МВД

Украина хочет привести законодательство в сфере суррогатного материнства в соответствие с международным, - МВД

Министерство внутренних дел Украины инициирует создание межведомственной рабочей группы по устранению правовых коллизий между украинским и иностранным законодательством в сфере суррогатного материнства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

Решение о создании рабочей группы было принято на встрече, в которой приняли участие директор Департамента международного сотрудничества МВД Украины Мэри Акопян, советник заместителя министра внутренних дел Сергей Човпан, начальник Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Артем Крищенко, консулы и дипломаты Великобритании, Испании, Германии, Франции.

По словам Крищенко, правовые коллизии часто возникают, когда суррогатная мать из Украины рожает ребенка для пары из страны, в которой такая репродуктивная технология запрещена. Трудности возникают с регистрацией рождения, документированием паспортных данных, контролем за деятельностью соответствующих медицинских учреждений, надзором за соблюдением прав участников процесса и новорожденного ребенка.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Родители 11 младенцев, рожденных суррогатными матерями, прилетели в Украину из Аргентины. ВИДЕО

"Нацполиция готова присоединиться к урегулированию правовых норм и совершенствованию законов Украины о вспомогательных репродуктивных технологиях. Этот вопрос требует комплексного подхода с учетом международного законодательства и практики. Поэтому мы надеемся на плодотворное сотрудничество и помощь представителей иностранных государств", - заявил Крищенко.

"Мы будем концентрироваться и привлекать стейкхолдеров, прежде всего, украинских, и представителей заинтересованных органов, чтобы усовершенствовать законодательство", - отметила Мэри Акопян.

Также на Цензор.НЕТ: Суррогатная мать. Как украинское государство мешает найти родителей ста младенцам. ВИДЕО

Она подчеркнула, что действующее украинское законодательство не позволяет качественно отрабатывать правонарушения в случаях суррогатного материнства, а также дает возможность для совершения мошенничества и других нарушений закона. В частности, речь идет о фальсификации документов и нелегальном пересечении границы.

Автор: 

МВД (9317) суррогатное материнство (35)


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Топ комментарии
+6
Только в Австрии, Норвегии, Польше, Франции и Швеции это запрещено.
Но, насколько знаю, тоже не категорически.
Во Франции ограничен возраст родителей, кажись 40 годами.
Но, в карман рюкзакову должно капать.
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05.06.2020 19:16
+6
После суррогатного материнства нужно еще узаконить экспорт органов, тогда в принципе в Украине не останется больше ничего, что не продано Европе.
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05.06.2020 19:30
+5
Суррогатное материнство за деньги - это торговля живым товаром - детьми. Это преступный бизнес, узаконенный в Украине, почему-то. В нашей стране налажен конвеер этой торговли, черный сатанинский бизнес. Это фото что в новости, обошло весь мир и все осуждают эту торговлю и то, что в нашей стране такой закон мог выйти.Рожденные в Украине дети потом нигде не отслеживаются и перепродаются педофилам, сатанистам и другим ненормальным. Есть этому подтверждения. Украина хуже любой папуасии в этом отношении. Такое отношение государства к детям аморально, аномально, бесчеловечно и не по людски. Не позорьте украинцев те кто в Раде. Хоть вы и рептилоиды, но отмените этот изуверский закон. Люди, дети, не предназначены для торговли. На сайте президента готовая петиция, подписывайте кто еще не подписал. Нужно прекратить эту ганьбу. Можно разрешить суррогатное материнство только для украинцев от украинцев родственников и беплатное. И строжайший контроль за детьми до их совершеннолетия. Все остальное - это преступная грязь и сатанизм.
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05.06.2020 20:00
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Бедная трана, где человек не может распоряжаться своей ж..й (с) Раневская.
Утрирую конечно, но смысл полагаю ясен.
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05.06.2020 19:11 Ответить
Только в Австрии, Норвегии, Польше, Франции и Швеции это запрещено.
Но, насколько знаю, тоже не категорически.
Во Франции ограничен возраст родителей, кажись 40 годами.
Но, в карман рюкзакову должно капать.
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05.06.2020 19:16 Ответить
Комерційне сурогатне материнство ? Легше перелічити,де НЕ заборонено.
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05.06.2020 19:22 Ответить
Тю, кому станет легче, если будет заявление, что все делается из чисто бескорыстных побуждений.
За услуги врачей все равно можно платить официально, а матери в конверте.
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05.06.2020 19:25 Ответить
Суррогатное материнство за деньги - это торговля живым товаром - детьми. Это преступный бизнес, узаконенный в Украине, почему-то. В нашей стране налажен конвеер этой торговли, черный сатанинский бизнес. Это фото что в новости, обошло весь мир и все осуждают эту торговлю и то, что в нашей стране такой закон мог выйти.Рожденные в Украине дети потом нигде не отслеживаются и перепродаются педофилам, сатанистам и другим ненормальным. Есть этому подтверждения. Украина хуже любой папуасии в этом отношении. Такое отношение государства к детям аморально, аномально, бесчеловечно и не по людски. Не позорьте украинцев те кто в Раде. Хоть вы и рептилоиды, но отмените этот изуверский закон. Люди, дети, не предназначены для торговли. На сайте президента готовая петиция, подписывайте кто еще не подписал. Нужно прекратить эту ганьбу. Можно разрешить суррогатное материнство только для украинцев от украинцев родственников и беплатное. И строжайший контроль за детьми до их совершеннолетия. Все остальное - это преступная грязь и сатанизм.
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05.06.2020 20:00 Ответить
сходите на свалку любого крупного города Украины,
вы удивитесь, но как правило твм есть жители и дети в том числе,
не учтённые мусорами,
почему не обеспечить помощь этому бизнесу ?
всё равноукраинскому государству срать на детей и граждан,
а так женщины смогут заработать, это лучше, чем
наркотиками торговать или проституткой
работать,
по сути никто не мешает нормальные документы делать этим детям,
кроме жадности украинских властей и поповской плесени,
что аморального в рождении детей ?
кроме того, что это дорого ?
может вы прокомментируете моральность абортов ?
или там с деньгами порядок ?
а сколько детей полуголодные , так как
родители работают на украинских хозяев жизни ?
может Вы прокоментируете .....
но скорее всего вас нет смысла просить ...
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05.06.2020 21:48 Ответить
кроме того, сатанизм - это поклонение изображениям и трупам,
так что узбагойтесь
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05.06.2020 21:52 Ответить
Тебя суррогатная родила?
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05.06.2020 21:55 Ответить
какое это имеет значение ?
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05.06.2020 21:59 Ответить
я считаю это правом и делом граждан/личностей
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05.06.2020 22:00 Ответить
вас не волнуют люди, живущие на свалках крупных украинских городов ?
видел там и детей, это вас не торкает, главное не суррогатные дети ...
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05.06.2020 22:44 Ответить
Меня все волнует, но я не могу писать в одном комментарии обо всем сразу, а вот ты хочешь отвести внимание от этой проблемы и обесценить ее, что является очень подозрительным.
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05.06.2020 23:04 Ответить
очень или нет, я не вижу проблемы никакой,
ребёнок нужен родителям,
они оплачивают услуги,
что тут аморального ?
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06.06.2020 02:08 Ответить
Все психопаты не видят проблем там где они есть, на то они и психопаты. Я все написала выше и 10 раз повторять не буду.
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06.06.2020 15:45 Ответить
в чём проблема ?
есть родители, женщина выносила им их ребёнка
то же, что наняли кормить ребёнка грудью другую женщину
кто родил не наше дело
если торговля итд то это проще без сложностей с
перемещениями яйцеклеток итп
в чём психопатия ?
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06.06.2020 16:09 Ответить
вы пишете о торговле детьми
какая торговля ?
у ребёнка есть генетические родители,
это их ребёнок
разве не проще покупать детей
зачатых обыкновенным способом ?
это сложнее ?
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06.06.2020 02:12 Ответить
Зараз набіжать намахані бабіщі і почнуть волати "не отдавать личинусов! чью сисю тугосеря дудонила - та ей и мать! пущай лутьше в нищете, лишь бы сатанистам западным не отдавать в рабство! сама всю жизнь в однушке с тараканами, зато воцерковленная! а те масоны вывезут и съедят, я в газете "Власть тьмы" читала!!!"
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05.06.2020 19:25 Ответить
Я знаю одну очень зажиточную семью в Украине, которой пришлось прибегнуть к такому рождению ребенка.
И что вы думаете?
Родились двойняшки, мальчик похож на папу, девочка - на маму.
Дети счастливы и ни о чем не догадываются, родители счастливы, бабушки и дедушки тоже души не чают.
Кому было бы лучше, если бы эти детки не родились?
Сельским рагулям?
Да, пошли они в задницу!
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05.06.2020 19:30 Ответить
Володька, ты сегодня превзошёл сам себя!Рукоплещу!Чтоб тебе не снились дико хохочущие пропердольки и мурсики, отнимающие годовую премию!
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05.06.2020 19:34 Ответить
Хоть так, чем никак, а то Украина из-за бедности на инкубатор похожа становится
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05.06.2020 19:26 Ответить
После суррогатного материнства нужно еще узаконить экспорт органов, тогда в принципе в Украине не останется больше ничего, что не продано Европе.
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05.06.2020 19:30 Ответить
кала боб, иди зе-урины попей
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05.06.2020 19:36 Ответить
Пів-світу (і не тільки Індія), вживають договірний шлюб. Це коли два клани вирішили що з економічних та інших причин їхні діти мають побратися, але самі діти не відчувають кохання одне до одного. Ну і чим сурогатне материнство відрізняється від договірного шлюбу, в етичному плані? Навіть бумажки підписують і там і там. В договірному шлюбі жінка займається сексом без всякого кохання. А в сурогатному материнстві батько дитини навіть не торкається сурогатної матері. ******* люди не завжди адекватно сприймають свої понятія.
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05.06.2020 19:42 Ответить
есть люди которые хотят денег, но они проходят мимо ...
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05.06.2020 21:53 Ответить
Авакян и Геращ нащли повод куда отвлечь внимание? Вам, бляха, не для кого больше комиссии создавать? Уроды. Порешайте насущные вопросы - насилие и пытки полицаями, а потом на глобальные вопросы замахивайтесь, олухи.
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05.06.2020 19:45 Ответить
Они и решает насущные вопросы: готовятся крышевать нелегальное суррогатное материнство.
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05.06.2020 21:23 Ответить
Суррогатная проституция продажна вдвойне. Одна ***** торгует своим телом, а другая еще и ребенка продает. В Украине узаконенная торговля людьми при незаконной проституции. Марши ********** и уголовная статья за **********. Ни страна, а Зе-клоунада.
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05.06.2020 19:48 Ответить
вы делали аборт ?
ваша мама ?
ваша дочь ?
что есть «*****» в вашем понимании ?
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05.06.2020 21:55 Ответить
годиков через 5-10 будем обсуждать тему про выращивание деток на органы, и спорить будем, хорошо это или плохо, дно.
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05.06.2020 21:25 Ответить
может следить за бандитизмом, а не развивать
его загоняя псевдоматерей в криминал ?
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05.06.2020 21:56 Ответить
родившая и продавшая своего ребенка
сама понесет свой грех... и "грех твой найдет тебя" (с)
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05.06.2020 23:39 Ответить
 
 