Украина хочет привести законодательство в сфере суррогатного материнства в соответствие с международным, - МВД

Министерство внутренних дел Украины инициирует создание межведомственной рабочей группы по устранению правовых коллизий между украинским и иностранным законодательством в сфере суррогатного материнства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

Решение о создании рабочей группы было принято на встрече, в которой приняли участие директор Департамента международного сотрудничества МВД Украины Мэри Акопян, советник заместителя министра внутренних дел Сергей Човпан, начальник Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Артем Крищенко, консулы и дипломаты Великобритании, Испании, Германии, Франции.

По словам Крищенко, правовые коллизии часто возникают, когда суррогатная мать из Украины рожает ребенка для пары из страны, в которой такая репродуктивная технология запрещена. Трудности возникают с регистрацией рождения, документированием паспортных данных, контролем за деятельностью соответствующих медицинских учреждений, надзором за соблюдением прав участников процесса и новорожденного ребенка.

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"Нацполиция готова присоединиться к урегулированию правовых норм и совершенствованию законов Украины о вспомогательных репродуктивных технологиях. Этот вопрос требует комплексного подхода с учетом международного законодательства и практики. Поэтому мы надеемся на плодотворное сотрудничество и помощь представителей иностранных государств", - заявил Крищенко.

"Мы будем концентрироваться и привлекать стейкхолдеров, прежде всего, украинских, и представителей заинтересованных органов, чтобы усовершенствовать законодательство", - отметила Мэри Акопян.

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Она подчеркнула, что действующее украинское законодательство не позволяет качественно отрабатывать правонарушения в случаях суррогатного материнства, а также дает возможность для совершения мошенничества и других нарушений закона. В частности, речь идет о фальсификации документов и нелегальном пересечении границы.