Украина хочет привести законодательство в сфере суррогатного материнства в соответствие с международным, - МВД
Министерство внутренних дел Украины инициирует создание межведомственной рабочей группы по устранению правовых коллизий между украинским и иностранным законодательством в сфере суррогатного материнства.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
Решение о создании рабочей группы было принято на встрече, в которой приняли участие директор Департамента международного сотрудничества МВД Украины Мэри Акопян, советник заместителя министра внутренних дел Сергей Човпан, начальник Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Артем Крищенко, консулы и дипломаты Великобритании, Испании, Германии, Франции.
По словам Крищенко, правовые коллизии часто возникают, когда суррогатная мать из Украины рожает ребенка для пары из страны, в которой такая репродуктивная технология запрещена. Трудности возникают с регистрацией рождения, документированием паспортных данных, контролем за деятельностью соответствующих медицинских учреждений, надзором за соблюдением прав участников процесса и новорожденного ребенка.
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"Нацполиция готова присоединиться к урегулированию правовых норм и совершенствованию законов Украины о вспомогательных репродуктивных технологиях. Этот вопрос требует комплексного подхода с учетом международного законодательства и практики. Поэтому мы надеемся на плодотворное сотрудничество и помощь представителей иностранных государств", - заявил Крищенко.
"Мы будем концентрироваться и привлекать стейкхолдеров, прежде всего, украинских, и представителей заинтересованных органов, чтобы усовершенствовать законодательство", - отметила Мэри Акопян.
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Она подчеркнула, что действующее украинское законодательство не позволяет качественно отрабатывать правонарушения в случаях суррогатного материнства, а также дает возможность для совершения мошенничества и других нарушений закона. В частности, речь идет о фальсификации документов и нелегальном пересечении границы.
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Утрирую конечно, но смысл полагаю ясен.
Но, насколько знаю, тоже не категорически.
Во Франции ограничен возраст родителей, кажись 40 годами.
Но, в карман рюкзакову должно капать.
За услуги врачей все равно можно платить официально, а матери в конверте.
вы удивитесь, но как правило твм есть жители и дети в том числе,
не учтённые мусорами,
почему не обеспечить помощь этому бизнесу ?
всё равноукраинскому государству срать на детей и граждан,
а так женщины смогут заработать, это лучше, чем
наркотиками торговать или проституткой
работать,
по сути никто не мешает нормальные документы делать этим детям,
кроме жадности украинских властей и поповской плесени,
что аморального в рождении детей ?
кроме того, что это дорого ?
может вы прокомментируете моральность абортов ?
или там с деньгами порядок ?
а сколько детей полуголодные , так как
родители работают на украинских хозяев жизни ?
может Вы прокоментируете .....
но скорее всего вас нет смысла просить ...
так что узбагойтесь
видел там и детей, это вас не торкает, главное не суррогатные дети ...
ребёнок нужен родителям,
они оплачивают услуги,
что тут аморального ?
есть родители, женщина выносила им их ребёнка
то же, что наняли кормить ребёнка грудью другую женщину
кто родил не наше дело
если торговля итд то это проще без сложностей с
перемещениями яйцеклеток итп
в чём психопатия ?
какая торговля ?
у ребёнка есть генетические родители,
это их ребёнок
разве не проще покупать детей
зачатых обыкновенным способом ?
это сложнее ?
И что вы думаете?
Родились двойняшки, мальчик похож на папу, девочка - на маму.
Дети счастливы и ни о чем не догадываются, родители счастливы, бабушки и дедушки тоже души не чают.
Кому было бы лучше, если бы эти детки не родились?
Сельским рагулям?
Да, пошли они в задницу!
ваша мама ?
ваша дочь ?
что есть «*****» в вашем понимании ?
его загоняя псевдоматерей в криминал ?
сама понесет свой грех... и "грех твой найдет тебя" (с)