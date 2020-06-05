Кличко заявил, что лично возглавит список партии УДАР на местных выборах в Киеве

Партия "Европейская Солидарность" призвала городского голову Киева Виталия Кличко объединиться на будущих местных выборах. Горолской голова ответил, что сам поведет на местные выборы партию УДАР.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности" 5 июня Центральный совета партии выступил с заявлением про объединение с мэром Киева Виталием Кличко.

"Исходя из интересов киевлян и государства, "Европейская Солидарность" готова и в этот раз выдвинуть вас, Виталий Владимирович, кандидатом на должность Киевского городского головы. И готова видеть вас во главе списка "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет", - заявили в партии.

В свою очередь, городской голова Киева Виталий Кличко в Фейсбуке ответил на это предложение.

"Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы "УДАР", которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И буду выдвигаться в мэры от партии "УДАР Виталия Кличко". А также поведу команду "УДАР" на местных выборах, в частности - в Киевсовет", - написал Кличко.