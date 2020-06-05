Списанный из ВМС Украины морской танкер "Фастов" лег на борт в порту Очаков из-за разгерметизации корпуса
Сегодня, 5 июня 2020 года, бывший морской танкер "Фастов" в результате разгерметизации корпуса лег на борт в порту Очаков.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.
Морской танкер "Фастов" был исключен из состава ВМС ВС Украины приказом Министерства обороны Украины в 2019 году в связи с невозможностью использования по назначению вследствие истечения установленного срока службы и потери тактико-технических характеристик, восстановление которых экономически нецелесообразно. В дальнейшем судно было отбуксировано к месту утилизации и подготовлено к проведению утилизационных работ.
Угрозы судоходству и экологической безопасности в результате инцидента нет, отметили в ВМс Украины.
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он не "Аврора" которого коммуняки латали.. латали... что от той авроры разве что осталась пушка родная..
Засунуть бы в неё рыжего из мавзолея и открыть кингстоны над Марианской впадиной...
Кастрироанный символ "миыавой ийеавалюции".
И движки выпотрошили - сделали всё как с Ильичём.