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Новости Агрессия России против Украины
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Списанный из ВМС Украины морской танкер "Фастов" лег на борт в порту Очаков из-за разгерметизации корпуса

Списанный из ВМС Украины морской танкер

Сегодня, 5 июня 2020 года, бывший морской танкер "Фастов" в результате разгерметизации корпуса лег на борт в порту Очаков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Морской танкер "Фастов" был исключен из состава ВМС ВС Украины приказом Министерства обороны Украины в 2019 году в связи с невозможностью использования по назначению вследствие истечения установленного срока службы и потери тактико-технических характеристик, восстановление которых экономически нецелесообразно. В дальнейшем судно было отбуксировано к месту утилизации и подготовлено к проведению утилизационных работ.

Угрозы судоходству и экологической безопасности в результате инцидента нет, отметили в ВМс Украины.

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Списанный из ВМС Украины морской танкер Фастов лег на борт в порту Очаков из-за разгерметизации корпуса 01

Автор: 

ВМС (1464) корабль (2041) Николаевская область (2115)


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Топ комментарии
+3
Еще один "декоммунизировался".
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05.06.2020 21:15
+1
Ой как мокшане радоваться будут!))
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05.06.2020 20:42
+1
Наверно мыши борт прогрызли
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05.06.2020 20:48
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Возможно тоже вечная мерзлота подтаяла?
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05.06.2020 20:40 Ответить
Ой как мокшане радоваться будут!))
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05.06.2020 20:42 Ответить
чему ?

кладбища кораблей - это общемировая практика
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05.06.2020 20:54 Ответить
Расчитиваешь на их здравомислее?)))
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05.06.2020 21:00 Ответить
отнюдь.

здравомыслие - не их генетический признак.
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05.06.2020 21:07 Ответить
Наверно мыши борт прогрызли
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05.06.2020 20:48 Ответить
очень странно. мне тяжело представить что должно произойти чтобы танкер лег на борт. не получил крен а именно лег на борт. единственный вариант - погрузка на палубу чего то тяжелого+качка. любая разгерметизация ниже ватерлинии не приведет к заваливанию на борт.
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05.06.2020 20:56 Ответить
Отвечаю на поставленный вопрос -рельеф дна и вскрытые танки одного борта...его уже год марадерят...Вот как то так...
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05.06.2020 21:25 Ответить
все танкеры строятся с двойным дном. между бортом (днищем) и танком находятся полости балластных цистерн. вопрос - вскрыли и внешний корпус и корпус танка?
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05.06.2020 21:33 Ответить
Еще один "декоммунизировался".
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05.06.2020 21:15 Ответить
там сам корпус давал регулярные течи. Там весь корпус прогнивший..потому и прилег га борт.)
Списаний із ВМС України морський танкер "Фастів" ліг на борт у порту Очаків через розгерметизацію корпусу - Цензор.НЕТ 67
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05.06.2020 21:54 Ответить
да...
он не "Аврора" которого коммуняки латали.. латали... что от той авроры разве что осталась пушка родная..
Засунуть бы в неё рыжего из мавзолея и открыть кингстоны над Марианской впадиной...
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05.06.2020 23:08 Ответить
От "Авроры" отрезали всё ниже ватерлинии и приварили новодел - винта и руля нет.
Кастрироанный символ "миыавой ийеавалюции".
И движки выпотрошили - сделали всё как с Ильичём.
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06.06.2020 00:30 Ответить
 
 